La selección Colombia ya conoce su rival en las semifinales del Mundial sub-20

12/10/2025 España - Colombia, Mundial Sub-20 DEPORTES RFEF

Pese a las dudas por el juego mostrado a lo largo del torneo, la selección Colombia sigue soñando con el título mundial sub-20 de Chile 2025. El equipo nacional protagonizó un duelo intenso ante España en los cuartos de final disputado en Talca.

La gran figura fue Néiser Villarreal, que convirtió los tres goles con los que el equipo dirigido por César Torres se impuso por 3-2.

La Tricolor comenzó ganando gracias a la anotación del atacante de Millonarios sobre los 37 minutos. Sin embargo, los ibéricos le dieron vuelta al marcador en el segundo tiempo con anotaciones de Belaid al 55 y Virgili al 58.

Cuando todo parecía indicar que el triunfo de la Roja era inminente, apareció Villarreal para cerrar su gran tarde con dos goles en los minutos 63 y 88, que le permitieron colocarse en la cima de la tabla de goleadores, compartida con el estadounidense Benjamin Cremaschi, con cinco goles.

Neyser Villarreal, de la selección de Colombia, festeja tras anotar ante España en los cuartos de final del Mundial sub20, el sábado 11 de octubre de 2025 en Talca, Chile (AP Foto/Andre Penner)

Colombia fue la primera en clasificar a las semifinales, siendo su regreso a esta instancia después de 22 años, cuando en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos de 2003, terminó en la tercera posición, luego de dejar en el camino a Irlanda, a los locales y caer en semifinales justamente con España. Posteriormente, en el partido por el tercer lugar venció a Argentina, el próximo rival de los de César Torres.

Argentina se impuso a México y será el próximo rival de Colombia

Argentina's defender #02 Tobias Ramirez heads the ball over Mexico's forward #21 Tahiel Jimenez during the 2025 FIFA U-20 World Cup quarter-final football match between Mexico and Argentina at the National Stadium in Santiago on October 11, 2025. (Photo by Raul BRAVO / AFP)

La noche en el estadio Nacional de Santiago de Chile entregó un partido cargado de historia y emociones para la selección argentina Sub-20. La Albiceleste superó a México 2-0 por los cuartos de final del Mundial, avanzando a las semifinales de la categoría después de 18 años, cuando la generación liderada por Sergio Agüero llegó a esa fase en Canadá 2007.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Diego Placente marcó el ritmo. Apenas a los ocho minutos, Maher Carrizo anticipó su protagonismo en la jornada: tras un disparo de Valentino Acuña, el rebote del arquero Emmanuel Ochoa cayó a sus pies y no perdonó. El gol tempranero fortaleció la confianza argentina y la sensación de dominio en el estadio Nacional.

La superioridad albiceleste se manifestó tanto en el juego como en las ocasiones. Prestianni estuvo cerca de ampliar tras un remate desde afuera, y Carrizo volvió a generar peligro con un pase para Dylan Gorosito, que el arquero mexicano supo contener. México, a esa altura, resistía y buscaba respuestas en transiciones rápidas, aunque Argentina cerraba espacios y administraba la ventaja.

La primera mitad concluyó con Argentina arriba por la mínima. México intentó dar señales cerca del entretiempo, pero la zaga sudamericana y el arquero Santino Barbi mantuvieron la ventaja.

Mateo Silvetti convirtió el 2-0 final para Argentina - crédito Raul Bravo/AFP

El complemento trajo mayor tensión y reclamos. Un comienzo accidentado derivó en amonestaciones para dos jugadores mexicanos por infracciones fuertes, mientras que Placente movió el banco: Mateo Silvetti y Tobías Andrada ingresaron en busca de frescura y profundidad.

La receta funcionó de inmediato. Al minuto 55, Juan Villalba filtró un balón preciso y Mateo Silvetti definió cruzado ante la salida de Ochoa. El 2-0 selló la superioridad argentina y abrió la puerta para administrar energías. México buscó respuestas y protagonizó su momento más peligroso con un disparo atajado por Barbi y un cabezazo salvado en la línea.

La tensión creció en los minutos finales. Dos expulsiones, una por bando, tras revisiones del VAR, pusieron un cierre caliente al duelo, aunque sin modificar el desarrollo ni el resultado.

El pitazo final certificó el regreso de Argentina a una semifinal mundialista juvenil tras casi dos décadas. El siguiente desafío será ante Colombia, verdugo de España, el miércoles 15 de octubre. Ahora la Albiceleste, máximo campeón de la categoría, buscará dar un paso más hacia el título.

Las otras dos llaves de cuartos de final que definirán al grupo de semifinalistas, enfrenta a Estados Unidos vs. Marruecos y a Noruega vs. Francia. Las mismas se jugarán el domingo 12 de octubre.