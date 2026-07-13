Uscátegui cuestionó a Petro tras la salida temporal del ministro de Defensa: “No gobierna con ministros, gobierna con subordinados”

El representante José Jaime Uscátegui cuestionó al presidente Gustavo Petro tras el anuncio del retiro temporal del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y puso en duda que la decisión obedezca únicamente a motivos médicos. - crédito

La salida temporal del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, por motivos médicos, fue utilizada por el representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, para cuestionar la gestión del presidente Gustavo Petro. El congresista sostuvo que en el Gobierno actual, los funcionarios que expresan opiniones contrarias al mandatario terminan fuera del gabinete, y calificó a Petro como un líder que no permite la autonomía de sus ministros.

A través de su cuenta en X, el congresista puso en duda que la ausencia del jefe de la cartera de Defensa responda únicamente a razones médicas y la relacionó con el reconocimiento que Sánchez hizo recientemente de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia.

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“¿El ministro de Defensa se retiró realmente por una ausencia médica o Petro tampoco soportó que reconociera a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia?”, escribió Uscátegui.

El reconocimiento de Abelardo de la Espriella como presidente electo por parte del ministro Pedro Sánchez fue mencionado por José Jaime Uscátegui al cuestionar las razones del retiro temporal del jefe de la cartera de Defensa. - créditos Cristian Bayona / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa

Uscátegui aseguró que existe un patrón en el Gobierno

En la misma publicación, el representante recordó la salida del entonces ministro de Justicia y sostuvo que, en su concepto, existe un patrón frente a los integrantes del gabinete que manifiestan posiciones distintas a las del presidente.

“Primero sacó al ministro de Justicia por decir verdades incómodas. Ahora sale el de Defensa”, afirmó el congresista, quien agregó que, según su interpretación, “quien contradice al caudillo no renuncia: lo sacan”.

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Uscátegui cerró su pronunciamiento con una crítica directa al jefe de Estado al afirmar que “Gustavo Petro no gobierna con ministros, gobierna con subordinados”, y aseguró que esa situación refleja la forma en que, a su juicio, el mandatario ha manejado su equipo de Gobierno.

Las declaraciones del congresista se conocieron luego del anuncio realizado por Pedro Sánchez sobre su retiro temporal por motivos de salud. Hasta el momento, el Ministerio de Defensa no ha informado que la salida del funcionario obedezca a razones distintas al procedimiento médico anunciado por el propio ministro.

El congresista del Centro Democrático afirmó que los funcionarios que contradicen al presidente son apartados del Gobierno - crédito @jjUscategui/X

Pedro Sánchez anunció que estará fuera del cargo durante cerca de 20 días

El ministro de Defensa informó que a partir del 14 de julio se someterá a un procedimiento médico previamente programado, por lo que permanecerá fuera de sus funciones durante aproximadamente 20 días.

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En un mensaje publicado en sus redes sociales, explicó que dedicará ese tiempo a su recuperación antes de retomar sus actividades al frente de la cartera.

“A partir del 14 de julio tendré un procedimiento médico programado. Durante unos días atenderé mi recuperación para poder seguir sirviendo a Colombia con la misma entrega de siempre”, manifestó el funcionario.

Sánchez también envió un mensaje de tranquilidad sobre el funcionamiento de la institución y aseguró que las operaciones del sector Defensa continuarán desarrollándose con normalidad durante su ausencia.

“Durante este periodo, los más de 423.000 integrantes del sector Defensa continuarán cumpliendo su misión con total normalidad”, señaló.

Asimismo, reiteró su compromiso con el cargo y afirmó que “siempre entregaré lo mejor de mí hasta el último día como ministro, como si fuera el primero”.

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De acuerdo con la información conocida, la línea de mando institucional se mantendrá, ya que un viceministro asumirá las funciones de manera encargada mientras el jefe de la cartera completa su recuperación.

Pedro Sánchez confirmó pausa temporal en el Ministerio de Defensa por procedimiento médico - crédito @PedroSanchezCol/X

No asistirá a los actos del 20 de julio

Como consecuencia de su incapacidad médica, Pedro Sánchez no participará en los actos oficiales del 20 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia de Colombia.

Su ausencia coincidirá con una celebración que tendrá cambios en su organización, debido a que el tradicional desfile militar fue trasladado este año al sur de Bogotá.

El retiro temporal del ministro se producirá, además, cuando resta menos de un mes para el cambio de Gobierno.