La Comisión Disciplinaria de Dimayor abrió proceso a Alfredo Morelos por el polémico penal en el Boyacá Chicó vs. Nacional

Alfredo Morelos es investigado por el Comité Disciplinario del Campeonato tras su polémico tiro penal en el Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional-crédito Jorge Silva/REUTERS

El Comité Disciplinario de la Dimayor inició una investigación formal contra Atlético Nacional y el delantero Alfredo Morelos a raíz de un penalti que generó controversia durante el encuentro frente a Boyacá Chicó en Tunja.

Esta decisión responde a una solicitud expresa de la Comisión Arbitral, que elevó el caso para su análisis tras los hechos ocurridos en el partido.

Así se confirmó por parte de la prensa deportiva del país, el 10 de octubre de 2025, mediante la información que entregó la periodista Pilar Velásquez, de Espn, y José Orlando Ascensio, sub-editor de deportes de El Tiempo.

La periodista confirmó que el Comité Disciplinario de la Dimayor le abrió un proceso disciplinario a Morelos - crédito @pilarvelasquezv / X

El episodio que motivó la apertura del expediente disciplinario tuvo lugar durante el enfrentamiento entre Atlético Nacional y Boyacá Chicó, cuando el árbitro sancionó un penalti a favor del equipo visitante.

La jugada, en la que estuvo involucrado Alfredo Morelos, fue objeto de debate tanto en el terreno de juego como en los espacios de análisis posteriores, debido a la interpretación de la acción y la intervención del sistema de videoarbitraje (VAR).

La Comisión Arbitral remitió el caso al Comité Disciplinario de la Dimayor para que se evaluaran posibles irregularidades en la conducta de los protagonistas y en la aplicación del reglamento durante la jugada polémica. Como resultado, el organismo disciplinario abrió una investigación que involucra tanto al club Atlético Nacional como al futbolista Alfredo Morelos.

Así lo confirmó la periodista Pilar Velásquez a través de su cuenta de X, explicando que además el Comité Disciplinario revisará la jugada después de ratificada:

“Atención: Investigarán a Nacional y a Alfredo Morelos por el penal vs. Boyacá Chicó. El procedimiento se originó por el Comité Disciplinario del Campeonato. Lo que sorprende, es que soliciten la revisión de una jugada analizada y ratificada por el árbitro y el VAR”.

Alfredo Morelos es el máximo goleador de Atlético Nacional en la Liga BetPlay II-2025 con cinco tantos - crédito Atlético Nacional

El proceso disciplinario busca esclarecer si existieron faltas que ameriten sanciones, ya sea por parte del jugador, del club o de los oficiales encargados de impartir justicia en el encuentro. La decisión final dependerá del análisis de las pruebas y de los informes presentados por la Comisión Arbitral.

La controversia en torno al penalti generó un intenso debate en el entorno del fútbol colombiano, especialmente por la influencia que este tipo de decisiones puede tener en el desarrollo de los torneos organizados por la Dimayor.

Por otra parte, El Tiempo a través del sub-editor de deportes, José Orlando Ascensio complemento la información inicial de Velásquez, explicando los motivos de la apertura de la investigación:

“El ente que maneja el arbitraje en Colombia consideró que Morelos «indujo al árbitro a error» en la acción y que existió una simulación por parte del delantero de Nacional".

Estos fueron los audios que publicó el VAR

El ente deportivo reveló el momento cuando analizó la jugada del tiro penal a favor de Atlético Nacional - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La publicación del audio del VAR correspondiente al polémico penalti concedido a Atlético Nacional en los minutos finales del encuentro frente a Boyacá Chicó, reabrió el debate sobre lo ocurrido con Alfredo Morelos y Arlen Banguero, en donde el delantero de Atlético Nacional confesó al canal Win Sports, después del empate a un gol en el estadio La Independencia de Tunja, que se tiró:

Ya tenía la posición ganada. El defensor sabe, porque yo hablo con él y le digo: ‘ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente yo siento el contacto y me tiro”, afirmó el atacante.Yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y bueno, gracias a Dios se logró el penalti“.

Por otra parte, en desenlace del partido, disputado en el estadio La Independencia de Tunja, estuvo marcado por la intervención del VAR en los instantes finales. Inicialmente, el árbitro central Jairo Mayorga no sancionó la jugada, pero tras la revisión liderada por Nicolás Gallo, se determinó la existencia de una falta que permitió al conjunto paisa igualar el marcador.

En el intercambio de opiniones registrado en el audio, Mayorga expresó que “el jugador se deja caer”, mientras que Gallo insistió en que hubo infracción, señalando que “hay una sujeción del jugador del Boyacá Chicó” con ambos brazos. Gallo detalló:

“Impide que él pueda ir con ambos brazos. Lo está abrazando, nunca va por el balón y lo está agarrando. Nunca va por el balón el de azul”.