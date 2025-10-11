Fuertes críticas del periodismo mexicano a la selección Colombia en la previa del amistoso: “Son mediocres”

Colombia comienza su preparación para el Mundial 2026-crédito Orlando Ramirez/USA TODAY Sports

Las recientes declaraciones de la prensa mexicana elevaron la temperatura en la antesala del enfrentamiento entre la Selección Colombia y México, un partido que, lejos de ser un simple amistoso, se transformó en un escenario de reivindicación futbolística.

Con la expectativa de lo que puede hacer la “Tricolor” en la cita orbital, después de 8 años de ausencia, y la presión de los anfitriones en hacer un buen papel, las comparaciones de la prensa mexicana entre su fútbol y el nivel de los sudamericanos no se hizo esperar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La última vez que mexicanos y colombianos se vieron las caras, fue el 16 de diciembre de 2023-crédito Orlando Ramírez-USA TODAY Sports

En el programa Fútbol Picante de ESPN Norteamérica, varios panelistas sostuvieron que México “debió buscar rivales más dignos” que Colombia, una afirmación que generó indignación en el entorno del fútbol sudamericano y ha traspasado fronteras.

El periodista José del Valle, conocido por su estilo polémico, fue más allá al afirmar en el mismo espacio que Colombia solo logró su clasificación al Mundial “porque el fútbol sudamericano es mediocre”, restando valor al nivel competitivo de las eliminatorias de la Conmebol.

Estas palabras provocaron una inmediata reacción entre aficionados y analistas, quienes recordaron que las eliminatorias sudamericanas son consideradas las más exigentes del planeta, ya que en ellas compiten selecciones campeonas del mundo como Brasil, Argentina y Uruguay.

La controversia no se limitó al análisis colectivo, también se trasladó al plano individual. Los comentaristas del programa compararon el presente de Alexis Vega con el de James Rodríguez, asegurando que el delantero mexicano atraviesa un mejor momento “a nivel de clubes” que el mediocampista colombiano.

Esta comparación fue interpretada como un menosprecio a la trayectoria y vigencia de James Rodríguez, protagonista del Club León, como en la selección nacional.

Además, los panelistas ironizaron sobre el palmarés de Colombia, señalando que México “presume su Copa Oro”, mientras que la Tricolor “no ha ganado nada importante”.

Posible formación de Colombia ante México

Así formaría la selección Colombia ante México-crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Con la confirmación de David Ospina, James Rodríguez y Luis Díaz, el equipo de Néstor Lorenzo podría tener varias novedades en su alineación.

A continuación, así formaría el equipo dirigido por Néstor Lorenzo

Portero: David Ospina

Defensores: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí

Mediocampistas: Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, Yáser Asprilla, James Rodríguez

Delanteros: Luis Díaz, Luis Suárez

Director técnico: Néstor Lorenzo

Historial de Colombia ante México

Colombia derrotó a México en su última salida-crédito Orlando Ramírez/USA TODAY Sports

Colombianos y mexicanos se medirán nuevamente en una cancha, siendo el partido número 29 que jugarán a lo largo de la historia.

Con un balance de nueve victorias, misma cantidad de empates y 10 derrotas para la “Tricolor”, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará la victoria en Dallas.

Pese a ello, también los centroamericanos querrán vencer a la “Tricolor” situación que no ocurre desde el 7 de septiembre de 2010, cuando con gol de Elías Hernández al minuto 43 de partido, la “Tri” venció a los “Cafeteros”.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos en el historial:

16 de septiembre de 2023 - Amistoso internacional: México 2-3 Colombia

27 de septiembre de 2022 - Amistoso internacional: Colombia 3-2 México

29 de febrero de 2012 - Amistoso internacional: México 0-2 Colombia

22 de junio de 2011 - Amistoso internacional: Colombia 0-0 México

7 de septiembre de 2010 - Amistoso internacional: México 1-0 Colombia

Preparación para el Mundial de 2026: estos son los partidos

Colombia quiere superar lo hecho en Brasil 2014-crédito Mariana Greif/REUTERS

La preparación para lo que será el Mundial de Norteamérica 2026, comenzará el 11 de octubre de 2025, la “Tricolor” jugará ante México en el estadio de estadio AT&T de Arlington, Dallas (Texas) a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia).

Es importante recordar que, la selección Colombia también tendrá varios retos en el mes de noviembre, cuando juegue ante Nueva Zelanda y Nigeria. A continuación, este será el calendario de partidos:

11 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: México vs. Colombia

14 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Canadá vs. Colombia

15 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia vs. Nueva Zelanda

18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia vs. Nigeri