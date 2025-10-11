Antonio Casale propuso polémica formación para el partido de Colombia y México: Faustino Asprilla reaccionó indignado

El comentarista deportivo sorprendió con su propuesta de lo que debería hacer Néstor Lorenzo con el once inicial del próximo sábado ante México - crédito @CasaleSports/X

Colombia iniciará formalmente su preparación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con dos amistosos en la fecha FIFA de octubre ante México y Canadá.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se preparan en Arlington, Texas para el primero de estos dos partidos ante El Tri dirigido por Javier Aguirre, con una nómina en la que destacan las ausencias de Jhon Arias, centrado en consolidar su lugar en el Wolverhampton inglés, y del delantero Jhon Córdoba del Krasnodar ruso.

Todo indica que el seleccionador nacional intentará probar variantes en este ciclo, siempre contando con sus principales titulares, James Rodríguez y Luis Díaz, como la clave del equipo.

Colombia prepara su partido ante México en Arlington, Texas - crédito Federación Colombiana de Fútbol

En medio de la incertidumbre sobre lo que decidirá Lorenzo, se produjo un debate en el programa ESPN F360, dirigido por Antonio Casale.

Para la dinámica del programa del viernes 10 de octubre, los panelistas propusieron formaciones que les gustaría ver en el siguiente compromiso. Un aspecto llamativo es que varios de ellos, incluido Casale, proponían un dibujo táctico radicalmente opuesto al que viene caracterizando a la Tricolor durante todo el ciclo Lorenzo.

Los más vehementes defensores de esta dinámica fueron Casale y Jorge Bermúdez. Ambos afirmaron que les gustaría ver a Colombia con tres defensores y dos carrileros box to box, contrastando con la línea de cuatro defensores habitual, y los carrileros apoyando a los atacantes extremos cuando estos buscan recortar hacia el centro.

Casale propuso salir a jugar ante México con tres defensores, en una formación radicalmente opuesta a la acostumbrada por Colombia en el ciclo Lorenzo - crédito ESPN

Esa fue la idea que presentó Casale en el programa deportivo, indicando que le gustaría a ver a Yerson Mosquera, Davinson Sánchez y Jhon Lucumí como centrales, a Daniel Muñoz y Johan Mojica haciendo la banda tanto en defensa como en ataque, Kevin Castaño y Richard Rios en sus puestos habituales de contención, y James Rodríguez y Luis Díaz por el centro, jugando detrás de Juan Camilo Hernández como único delantero centro.

De inmediato, entre los panelistas destacó la oposición de Faustino Asprilla frente a esa posibilidad, haciendo que el programa girara alrededor de qué tan viable es ver a los actuales subcampeones de América probando un parado tan radicalmente opuesto al visto hasta ahora.

Faustino Asprilla afirmó que no es conveniente reformular la táctica de la selección Colombia, tomando en cuenta lo distinto que es jugar en ese contexto frente a lo que sucede en clubes - crédito Scott Heppell/REUTERS

“Me encantaría que los pusieran así, para que de una vez se bajen de esa nube y se vea el enredo que se meten jugadores cuando no se trabaja todos los días, y vean que eso no es soplar y hacer botellas”, apuntó el Tino, generando una respuesta contraria tanto de Casale como de Bermúdez.

“Imposible un tipo con 700 partidos en primera división no sepa jugar una línea de tres. A mi me parece imposible”, expresó Bermúdez. Defendiendo su punto, Asprilla insistió: “A mi la vida en el fútbol me enseñó que eso no era entrar y porque dormimos y convivimos todo el día, y al otro día salimos y jugamos de memoria”.

Casale afirmó que casos como los de Muñoz y Mojica que juegan con un esquema similar al propuesto, eran más familiares para ellos por cómo jugaban en Crystal Palace y Mallorca, respectivamente. Sin embargo, el Tino explicó que los compañeros de ambos en sus clubes no son los mismos que tienen en la selección nacional.

“Maturana tuvo la selección Colombia muchísimos años, entonces diríamos que porque los entrenaba en Atlético Nacional, tenían que ir a la selección, sentarse a tomarse un tinto y a jugar cartas, porque como ya jugaban en Nacional en la selección tenían que salir. Venían los de Millonarios, los de América, los de Santa Fe, y tenían que acoplarse. Yo jugaba con Victor Aristizabal y me podían poner una venda y jugaba. Pero si jugaba con el Tren Valencia o Antony de Ávila, la cosa cambiaba”, sentenció.