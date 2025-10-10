Deportes

Colombia vs. España: estas son las figuras más destacadas de las dos selecciones Sub-20

Cafeteros y europeos se medirán por los cuartos de final del mundial de la categoría, que se lleva a cabo en Chile

Jimmy Nomesqui Rivera

Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
La Furia ha ganado dos
La Furia ha ganado dos de los cuatro partidos que disputó en la competencia - crédito Europa Press

La Copa del Mundo Sub-20, que se desarrolla en Chile, está llegando a su parte final. Tras los octavos de final, solo hay ocho equipos en disputa del campeonato que premia a la mejor nación de la categoría.

Entre las llaves de los cuartos de final, se destaca el partido entre Colombia y España, que volverán a enfrentarse en el torneo Mundial Sub-20 tras las semifinales de 2003,en las que el país europeo terminó como vencedor.

Debido a que la mayoría de equipos ha tenido poco tiempo de trabajo, en algunos casos sus entrenadores buscan reforzar la confianza de sus figuras, que suelen marcar la diferencia en los momentos claves de los partidos.

Esto no es la excepción en España y Colombia, que tienen varios nombres puntuales que han sido referenciados por la prensa internacional durante el campeonato.

Iker Bravo, delantero del Udinese
Iker Bravo, delantero del Udinese de Italia, es la gran figura de España en el Mundial Sub-20 - crédito AFP

En el caso de España, los europeos tienen al menos un jugador por línea que ha podido destacarse durante la fase de grupos y los octavos de final del mundial.

El primer caso es el del guardameta Fran González, que es formado en la cantera del Real Madrid y ha sido importante principalmente en la fase de grupos, en donde fue vital en los partidos contra México y Brasil.

En la parte de la contención ha destacado el mediocampista de Elche Rodrigo Mendoza, que fue el encargado de asistir a Pablo García en la fase anterior contra Ucrania, en la que su equipo derrotó a su rival 1-0.

Precisamente, García, que con 19 años es una de las promesas del Real Betis, se ha consolidado como uno de los proyectos a tener en cuenta para el corto plazo en La Liga.

España ha superado los retos
España ha superado los retos que ha tenido en la copa del mundo tras haber perdido en su debut ante Marruecos - crédito Reuters

Por último, el jugador que más ha sido destacado por la prensa internacional es el delantero Iker Bravo, que marcó el gol del triunfo en la última fecha de la fase de grupos ante Brasil.

Además, Bravo ha sido uno de los referentes del equipo europeo que más ha hablado con la prensa, entre las declaraciones más destacadas, el atacante ha indicado que el reto de España es superarse en cada ronda, sin importar el rival al que enfrentarán.

Las figuras de Colombia también han destacado en el Mundial

En el caso de los dirigidos por César Torres, Colombia también ha tenido presentaciones destacadas de varios jugadores, comenzando por el defensor Yeimar Mosquera, que ha logrado demostrar por qué hace parte del primer equipo del Aston Villa.

De la misma forma, en la contención ha brillado el mediocampista Kener González, que ha sido referenciado como uno de los líderes de la plantilla cafetera en el mundial sub-20 de Chile.

Colombia volverá a jugar el
Colombia volverá a jugar el sábado 11 de octubre ante España - crédito FCF

Sin embargo, los deportistas más mencionados por la prensa internacional están en la parte delantera de Colombia, comenzando con su número “10″, Óscar Perea, que ha sido titular en los cuatro partidos de los cafeteros.

El extremo del Junior de Barranquilla, Joel Canchimbo, también ha sido calificado de manera correcta en la mayoría de partidos, además, fue el que abrió el marcador en la victoria ante Sudáfrica.

Por último, la mayor figura de la selección Colombia sigue siendo el delantero Neiser Villarreal, que tras haber sido el goleador del sudamericano que clasificó a los cafeteros a la copa del mundo, anotó doblete ante los africanos en el triunfo 3-1 de los octavos de final.

Cabe recordar que el partido entre Colombia y España se jugará el sábado 11 de octubre desde las 3:00 p. m. hora del país sudamericano; en caso de avanzar de ronda, el siguiente rival de la Tricolor saldrá del ganador entre Argentina y México.

