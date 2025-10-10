Deportes

Colombia tendrá un jugador “infiltrado” en el partido ante España en el Mundial Sub-20: esta es la historia

El defensor, con raíces colombianas, será protagonista al medirse ante la Selección Colombia, representando a España en los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile

Carlos Pulido

Colombia jugará ante España por un cupo en las semifinales del Mundial Sub-20 - crédito Javier TORRES / AFP

El 10 de octubre de 2025, el enfrentamiento entre la Selección Colombia Sub-20 y la de España en los cuartos de final del Mundial Sub-20 de la Fifa en Chile tendrá un matiz especial: Cristian David Perea, defensor de 20 años, representa a la selección española, aunque tiene raíces colombianas.

El partido pondrá en escena la historia de un futbolista que encarna la dualidad de dos naciones y dos escuelas futbolísticas.

Esta es la historia de Cristian David Perea

Este es el perfil de Cristian David Perea - crédito @realmadrid / X

El ascenso de Cristian David Perea en las categorías juveniles del Real Madrid ha despertado expectativas tanto en España como en Colombia, donde su doble nacionalidad lo convierte en una promesa seguida de cerca por ambas federaciones.

Con apenas 19 años, el futbolista colombo-español logró consolidarse como una de las figuras más destacadas bajo la dirección de Álvaro Arbeloa en el conjunto juvenil del club madrileño.

Nacido en territorio español en 2005, Perea inició su trayectoria en el fútbol base del Almería, su ciudad natal.

Posteriormente, pasó al Pavía, donde sus cualidades llamaron la atención de los ojeadores del Real Madrid, que lo incorporaron a sus filas a una edad temprana.

Desde entonces, el jugador ha experimentado una progresión constante, ascendiendo por las distintas categorías del club y compitiendo actualmente en el plantel juvenil, donde se enfrenta a otras grandes promesas del fútbol europeo.

Perea es formado de la fábrica del Real Madrid - crédito Sofascore

Nacido en Lleida, España, pero con nacionalidad colombiana, Perea milita en el Real Madrid Castilla, el equipo filial del club madrileño. Su polivalencia le permite desempeñarse tanto como defensor central como mediocampista de primera línea, una característica que ha llamado la atención de los técnicos y de los portales especializados.

Según Transfermarkt, su valor de mercado asciende a 150.000 euros, una cifra que refleja su proyección en el fútbol europeo. Además, datos de Sofascore destacan su perfil técnico y físico: mide 175 centimetros, es diestro y porta el dorsal número 6 en su club.

Así fue el momento cuando saludó a los fanáticos del cuadro merengue - crédito @lafabricacrm / X

La convocatoria de Perea por parte de la Selección España Sub-20 para el Mundial de Chile 2025 fue celebrada en redes sociales y confirmada oficialmente por la cuenta de la selección española, que publicó: “21 nombres para la historia. 21 nombres para luchar por la leyenda entre estrellas. Con todos ustedes: la convocatoria de España para la Copa del Mundo Sub-20. Esta decisión lo coloca en una posición singular, ya que enfrentará a la selección del país de sus padres y de la que también posee la nacionalidad.

El partido entre Colombia y España en el Mundial Sub-20, más allá de su importancia deportiva, simboliza el cruce de identidades y trayectorias que caracteriza al fútbol globalizado. La historia de Cristian David Perea sintetiza este fenómeno: un jugador formado en la cantera de uno de los clubes más prestigiosos del mundo, con raíces en dos países y la oportunidad de dejar huella en un torneo que suele marcar el inicio de grandes carreras.

Este fue el momento cuando gana el campeonato europeo Sub-19 con España - crédito cristiandavid_6 / Instagram

El caso de Christian Mosquera

Cristhian Mosquera llegó como nuevo refuerzo del Arsenal - crédito Scott Heppell / REUTERS

El caso de Cristian David Perea remite a otros futbolistas con doble nacionalidad que han debido elegir entre dos selecciones. El ejemplo más reciente y mediático es el de Cristhian Mosquera, defensor central del Arsenal nacido en Alicante, España, hijo de padres colombianos. Mosquera, de 21 años, ha destacado en la Premier League y la Champions League, tras formarse en la cantera del Valencia y participar en varias categorías juveniles de la selección española, incluyendo la sub-18, la sub-21 y los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría sub-23.

La situación de Mosquera ilustra la complejidad de estas decisiones. Aunque no ha debutado oficialmente con la selección absoluta de España, la normativa de la FIFA permite que la Selección Colombia aún pueda convocarlo, siempre que el jugador así lo decida. La prensa española ha reaccionado con sorpresa ante el hecho de que Mosquera no haya brillado en uno de los grandes clubes de LaLiga, a pesar de su rendimiento en Inglaterra, y algunos medios lo han calificado como “el robo del verano” para la Premier League.

El 10 de octubre de 2025, en charla con el Diario AS de España, Mosquera habló brevemente sobre su posibilidad de jugar en un futuro con Colombia.

“Yo me centro en trabajar y las puertas ya se irán abriendo. El día a día es lo que depende de mí y el resto ya llegará”.

