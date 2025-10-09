La historia de Néiser Villarreal, la figura de la selección Colombia que le dedicó el gol contra Sudáfrica a su padre: “A quien mataron”

La figura de la "Tricolor" tras su doblete en el partido de la clasificación ante Sudáfrica, se desahogó después de la clasificación a cuartos del Mundial Sub-20 de Chile - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Con un eufórico festejo tras anotar su segundo gol, Neiser Villarreal dejó al descubierto la carga personal que llevaba antes del duelo en octavos de final del Mundial Sub-20.

Luego de una etapa llena de dudas e inconsistencias, el atacante nacido en Tumaco fue protagonista determinante en el triunfo 3-1 de la Selección Colombia ante Sudáfrica, al que contribuyó con un doblete que selló el pase a cuartos de final, y dedicó ambos goles a la memoria de su padre, asesinado cuando Villarreal tenía solo 6 años de edad.

Neyser Villarreal no ha tenido la mejor participación en el mundial sub-20- crédito FCF

En la zona mixta, Villarreal habló después de su doblete ante Sudáfrica, explicando el emotivo momento que vivió a la hora de marcar el doblete, y allí recordó a su padre, que no pudo conocer, ya que falleció cuando él tenía 6 años.

“Está arriba, lo mataron cuando (yo) tenía 6 años, recuerdo un poco y siempre en las noches que me ayuda desde arriba... Desde la primera ocasión siempre dije que me iba a ayudar, siempre le digo a él cuando tengo partidos, porque a él le gustaría que yo estuviera acá en la selección”, aseguró el periodista.