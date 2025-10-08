Poderoso equipo español habría enviado ojeadores a seguir de cerca a Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20: ¿rumbo a LaLiga?

Neyser Villarreal continuaría su carrera en el fútbol brasileño- crédito Jesús Avilés/ Infobae

El Mundial Sub-20 se ha consolidado como el escenario donde emergen las futuras estrellas del fútbol internacional, atrayendo la atención de clubes y aficionados de todo el mundo.

En la edición actual, la mirada de los ojeadores europeos se ha posado sobre jóvenes promesas, entre las que destaca el colombiano Neyser Villarreal, que representa el potencial y los desafíos que enfrentan los talentos en ascenso.

A lo largo de la historia, este torneo ha servido de trampolín para figuras como Diego Maradona, Lionel Messi, James Rodríguez y Erling Haaland, quienes dieron sus primeros pasos hacia la élite en este certamen.

La edición que se disputa en Chile mantiene esa tradición, con varios futbolistas jóvenes bajo la lupa de los grandes equipos. Entre los nombres que más sobresalen en la competencia figuran Andrés Cuenca (España), Gianluca Prestianni (Argentina), Vladyslav Krapyvstov (Ucrania) y Benjamin Cremaschi (Estados Unidos), todos ellos seguidos de cerca por los principales clubes europeos.

El interés de instituciones como el Barcelona se ha hecho evidente en esta Copa del Mundo juvenil. El club español ha enviado ojeadores para observar partidos clave y evaluar a las principales promesas.

“El Barça no perderá detalle y ha enviado espías que seguirán algunos partidos puntuales y a algunas estrellas (...) De Colombia, Néiser Villarreal, de Millonarios. Un delantero que destaca por su velocidad y habilidad”, explicaron en el diario catalán Mundo Deportivo.

En ese contexto, Neyser Villarreal, delantero de Millonarios, ha captado la atención por su velocidad y habilidad, cualidades que lo han convertido en uno de los jugadores más observados del torneo.

Además, Villarreal cuenta con un precontrato para incorporarse a Cruzeiro a partir de diciembre de 2025, lo que refuerza su proyección internacional. No es la primera vez que su nombre se vincula con equipos de la talla del Barcelona o el Atlético de Madrid, ya que en meses recientes se reportó que intermediarios ofrecieron sus servicios a estos clubes, que han seguido de cerca su evolución.

El recorrido reciente de Villarreal ha estado marcado por logros y obstáculos. Su consagración llegó en el sudamericano sub-20, donde se coronó máximo goleador con ocho tantos y sumó cuatro asistencias, lo que elevó su perfil y generó expectativas sobre su futuro. Sin embargo, tras ese torneo, su rendimiento en Millonarios no alcanzó el mismo nivel, en parte debido a su deseo de buscar nuevos horizontes, objetivo que se materializó parcialmente con el acuerdo firmado con Cruzeiro.

En el mundial sub-20 actual, Villarreal ha enfrentado retos adicionales. Una lesión sufrida en un amistoso de la selección colombiana ante Panamá condicionó su participación.

En el primer encuentro del torneo, el delantero ingresó desde el banco en la segunda mitad, mientras que en los dos partidos siguientes de la fase de grupos fue titular. Entre sus acciones más destacadas se encuentra un remate de media volea que impactó en el poste y una asistencia en el duelo frente a Nigeria, demostrando destellos de su capacidad ofensiva pese a las limitaciones físicas.

No obstante, el camino de Villarreal no ha estado exento de controversias. El delantero ha sido objeto de sanciones y ha debido ofrecer disculpas públicas a Millonarios, aclarando situaciones polémicas que han rodeado su carrera desde sus inicios. Estos episodios han puesto de manifiesto la importancia de la disciplina y el enfoque personal para consolidar una trayectoria exitosa en el fútbol profesional.

De cara al futuro, la evolución de Neyser Villarreal dependerá tanto de su talento como de su capacidad para mantener la disciplina y definir sus prioridades, factores que serán determinantes para su consolidación en el ámbito internacional.