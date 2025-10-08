Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: América de Cali al borde de la eliminación, Millonarios tomó aire

Millonarios ganó con gol de Leonardo Castro - crédito Colprensa - Lina Gasca

Un gol de Dewar Victoria, seguido de un penal convertido por Leonardo Castro, permitió que Millonarios remontara y venciera a América de Cali, reviviendo sus esperanzas de avanzar en la Liga.

América se adelantó temprano en el segundo tiempo, lo que parecía sentenciar la eliminación para los azules, pero el equipo capitalino logró sobreponerse y sumar tres puntos fundamentales que lo mantienen en la pelea por los puestos de los ocho mejores.

Ambos equipos demostraron dificultades para crear acciones claras en ataque, y el primer tiempo estuvo marcado por la intervención del VAR en dos jugadas clave.

Al minuto 27, Wilmer Roldán señaló penal para América, pero tras la revisión anuló la decisión al determinar que no existió mano de Jorge Arias.

Poco antes del descanso, una supuesta falta sobre Leonardo Castro dentro del área de América llevó al juez a pitar penal a favor de los azules.

Sin embargo, tras consultar el VAR, Roldán revirtió el fallo y amonestó a Castro por simular. En ambos casos, la tecnología fue determinante, evitándose sanciones que pudieron cambiar el rumbo del encuentro.

Millonarios se mantiene por fuera de los ocho mejores, pero con chances de clasificarse - crédito Colprensa - Lina Gasca

En el arranque de la segunda parte, América de Cali encontró el gol tras una jugada colectiva que culminó con la definición de Jan Lucumí, poniendo el marcador 1-0 a favor del visitante y obligando a Millonarios a buscar el empate bajo presión.

El desconcierto en la defensa azul permitió ese primer tanto, y la ofensiva bogotana mostró imprecisión en el tramo inicial del complemento. Beckham Castro desperdició una ocasión clara al minuto 63, cuando quedó mano a mano frente a Graterol pero no logró definir, y poco después, Nicolás Arévalo tampoco pudo concretar un remate peligroso.

La reacción llegó en el minuto 74, cuando una jugada de media distancia terminó en el gol de Dewar Victoria, cuyo remate potente se coló entre las piernas del arquero rival para igualar el marcador. Este tanto revitalizó a Millonarios, que aumentó la intensidad en el tramo final. A dos minutos del final, un penal cometido por Daniel Bocanegra al tocar el balón con la mano permitió a Leonardo Castro sentenciar el partido. El delantero cobró con seguridad y volvió a celebrar un gol decisivo tras varias fechas de sequía.

Así quedaron los partidos de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025

El cuadro "Azucarero" sigue su recuperación de la mano de Alberto Gamero-crédito @AsoDeporCali/X

Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira

Envigado FC 1-2 Atlético Bucaramanga

Unión Magdalena 3-2 Águilas Doradas

Llaneros FC 0-0 Fortaleza CEIF

Deportivo Pasto 3-3 Alianza FC

Junior FC 0-1 Deportes Tolima

Boyacá Chicó 1-1 Atlético Nacional

La Equidad 0-1 Once Caldas

Millonarios FC 2-1 América de Cali

Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2025

Bucaramanga es el sorpresivo líder de la Liga Betplay - crédito Colprensa

Atlético Bucaramanga: 27 puntos / +11 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Junior FC: 25 puntos / +9 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 25 puntos / +6 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Atlético Nacional: 24 puntos / +9 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Independiente Medellín: 24 puntos / +7 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportes Tolima: 23 puntos / +5 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 20 puntos / +4 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Deportivo Cali: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Alianza FC: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Once Caldas: 19 puntos / +1 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Llaneros FC: 19 puntos / -2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Millonarios FC: 17 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Deportivo Pereira: 15 puntos / -2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Unión Magdalena: 15 puntos / -7 diferencia de gol / 14 partidos jugados América de Cali: 14 puntos / -2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Águilas Doradas: 14 puntos / -3 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Envigado FC: 13 puntos / -3 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Boyacá Chicó: 12 puntos / -11 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Deportivo Pasto: 11 puntos / -6 diferencia de gol / 14 partidos jugados. La Equidad: 11 puntos / -12 diferencia de gol / 14 partidos jugados.