Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: América de Cali al borde de la eliminación, Millonarios tomó aire

Atlético Bucaramanga se mantiene líder, Independiente Medellín, con dos partidos menos, podría adueñarse de la punta, y Deportivo Cali cierra los ocho mejores

Camilo Zabaleta

Millonarios ganó con gol de Leonardo Castro - crédito Colprensa - Lina Gasca

Un gol de Dewar Victoria, seguido de un penal convertido por Leonardo Castro, permitió que Millonarios remontara y venciera a América de Cali, reviviendo sus esperanzas de avanzar en la Liga.

América se adelantó temprano en el segundo tiempo, lo que parecía sentenciar la eliminación para los azules, pero el equipo capitalino logró sobreponerse y sumar tres puntos fundamentales que lo mantienen en la pelea por los puestos de los ocho mejores.

Ambos equipos demostraron dificultades para crear acciones claras en ataque, y el primer tiempo estuvo marcado por la intervención del VAR en dos jugadas clave.

Al minuto 27, Wilmer Roldán señaló penal para América, pero tras la revisión anuló la decisión al determinar que no existió mano de Jorge Arias.

Poco antes del descanso, una supuesta falta sobre Leonardo Castro dentro del área de América llevó al juez a pitar penal a favor de los azules.

Sin embargo, tras consultar el VAR, Roldán revirtió el fallo y amonestó a Castro por simular. En ambos casos, la tecnología fue determinante, evitándose sanciones que pudieron cambiar el rumbo del encuentro.

Millonarios se mantiene por fuera de los ocho mejores, pero con chances de clasificarse - crédito Colprensa - Lina Gasca

En el arranque de la segunda parte, América de Cali encontró el gol tras una jugada colectiva que culminó con la definición de Jan Lucumí, poniendo el marcador 1-0 a favor del visitante y obligando a Millonarios a buscar el empate bajo presión.

El desconcierto en la defensa azul permitió ese primer tanto, y la ofensiva bogotana mostró imprecisión en el tramo inicial del complemento. Beckham Castro desperdició una ocasión clara al minuto 63, cuando quedó mano a mano frente a Graterol pero no logró definir, y poco después, Nicolás Arévalo tampoco pudo concretar un remate peligroso.

La reacción llegó en el minuto 74, cuando una jugada de media distancia terminó en el gol de Dewar Victoria, cuyo remate potente se coló entre las piernas del arquero rival para igualar el marcador. Este tanto revitalizó a Millonarios, que aumentó la intensidad en el tramo final. A dos minutos del final, un penal cometido por Daniel Bocanegra al tocar el balón con la mano permitió a Leonardo Castro sentenciar el partido. El delantero cobró con seguridad y volvió a celebrar un gol decisivo tras varias fechas de sequía.

Así quedaron los partidos de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025

El cuadro "Azucarero" sigue su recuperación de la mano de Alberto Gamero-crédito @AsoDeporCali/X
  • Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira
  • Envigado FC 1-2 Atlético Bucaramanga
  • Unión Magdalena 3-2 Águilas Doradas
  • Llaneros FC 0-0 Fortaleza CEIF
  • Deportivo Pasto 3-3 Alianza FC
  • Junior FC 0-1 Deportes Tolima
  • Boyacá Chicó 1-1 Atlético Nacional
  • La Equidad 0-1 Once Caldas
  • Millonarios FC 2-1 América de Cali

Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2025

Bucaramanga es el sorpresivo líder de la Liga Betplay - crédito Colprensa
  1. Atlético Bucaramanga: 27 puntos / +11 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  2. Junior FC: 25 puntos / +9 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  3. Fortaleza CEIF: 25 puntos / +6 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 24 puntos / +9 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  5. Independiente Medellín: 24 puntos / +7 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  6. Deportes Tolima: 23 puntos / +5 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  7. Independiente Santa Fe: 20 puntos / +4 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  8. Deportivo Cali: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  9. Alianza FC: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  10. Once Caldas: 19 puntos / +1 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  11. Llaneros FC: 19 puntos / -2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  12. Millonarios FC: 17 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  13. Deportivo Pereira: 15 puntos / -2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  14. Unión Magdalena: 15 puntos / -7 diferencia de gol / 14 partidos jugados
  15. América de Cali: 14 puntos / -2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  16. Águilas Doradas: 14 puntos / -3 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  17. Envigado FC: 13 puntos / -3 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  18. Boyacá Chicó: 12 puntos / -11 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  19. Deportivo Pasto: 11 puntos / -6 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  20. La Equidad: 11 puntos / -12 diferencia de gol / 14 partidos jugados.

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades del partido de la “Tricolor”

Los dirigidos por el técnico colombiano César Torres buscan estar entre los ocho mejores del mundo en la categoría, pero deben ganarle a uno de los mejores equipos del continente africano

Los mejores memes de la derrota del América de Cali tras la remontada de Millonarios en El Campín: “Leo Castro estrenando peinado”

El cuadro dirigido por Hernán Torres ganó un partido clave para la entrada al grupo de los ocho clasificados a la final, mientras que los vallecaucanos quedaron al borde de la eliminación

Poderoso equipo español habría enviado ojeadores a seguir de cerca a Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20: ¿rumbo a LaLiga?

El recorrido del delantero colombiano incluye logros, polémicas y el interés de grandes clubes europeos en la cita juvenil de Chile

Yeison López hizo historia en el Mundial de Pesas: impuso récord mundial y se llevó tres medallas

El colombiano obtuvo dos preseas de oro y una de plata en el Mundial de Levantamiento de Pesas que se celebra en Noruega

Atlético Nacional habría tomado radical decisión sobre el futuro de su entrenador: “Ya le anunciaron a los jugadores”

El equipo Verdolaga ha sido dirigido por el exmediocampista Diego Arias en las últimas jornadas

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Piter Albeiro reveló que casi roban a su mamá y dio trucos para evitar algunos tipos de atraco

Aida Victoria Merlano enterneció las redes sociales con una conversación con Emi: “Eres el bebé más inteligente”

Guns N’ Roses pidió el fin de la guerra en Gaza con bandera palestina en su concierto en Bogotá

Lilo & Stitch junto con El extraño Mundo de Jack conquistan a los usuarios de Disney+ Colombia

Exesposa de Miguel Varoni reveló cómo se enteró de la infidelidad del actor: “Había chismes”

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades del partido de la “Tricolor”

Los mejores memes de la derrota del América de Cali tras la remontada de Millonarios en El Campín: “Leo Castro estrenando peinado”

Millonarios se llevó el clásico ante América y mantiene vivas las esperanzas de llegar a los cuadrangulares

Poderoso equipo español habría enviado ojeadores a seguir de cerca a Neyser Villarreal en el Mundial Sub-20: ¿rumbo a LaLiga?

Yeison López hizo historia en el Mundial de Pesas: impuso récord mundial y se llevó tres medallas