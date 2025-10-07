Fifa publicó archivos con los que probó que Rodrigo Holgado, delantero de América, falsificó documentos para jugar en Malasia

El caso, además del delantero del América de Cali, involucra a otros seis futbolistas -crédito @americadecali/Instagram/Fifa/Selección de Malasia

La Fifa estableció la autenticidad de los documentos falsificados por parte de la Fifa que dejaron a Rodrigo Holgado -delantero argentino del América de Cali- y a otros futbolistas en una situación comprometida, con sanciones que amenazan con alterar el rumbo de sus carreras profesionales.

El organismo rector del fútbol mundial determinó que los papeles presentados para justificar la elegibilidad de estos jugadores en la selección de Malasia contenían información falsa, lo que ha desencadenado un proceso disciplinario de gran alcance.

De acuerdo con la agencia EFE, la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) recibió una multa de 350.000 francos suizos (unos 375.000 euros) por haber presentado consultas de elegibilidad ante la Fifa utilizando documentación adulterada.

El objetivo era alinear a varios futbolistas, entre ellos Facundo Garcés, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel. La sanción económica se suma a la suspensión de un año que deberán cumplir los implicados, que además tendrán que abonar 2.000 francos suizos (unos 2.140 euros) cada uno, según detalló EFE.

El origen del caso, un partido en el que Holgado anotó

El hecho salió a la luz tras el partido disputado el 10 de junio de 2025 entre los equipos nacionales de Malasia y Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027.

Tras el juego, que Malasia ganó por 4-0 -y en el que Holgado anotó uno de los goles- la Fifa recibió una denuncia que cuestionaba la elegibilidad de varios de los jugadores alineados por Malasia en ese encuentro, lo que motivó la apertura de la investigación.

El informe oficial del Comité Disciplinario, citado por una página especializada, reveló que los documentos presentados por los futbolistas y sus representantes incluían datos falsos sobre el lugar de nacimiento de los abuelos de los jugadores.

En el caso específico de Rodrigo Holgado, se aportaron papeles que indicaban que su abuelo, Omar Eli, había nacido en George Town, Malasia, cuando en realidad su lugar de nacimiento es Caseros, Argentina.

“Según el informe oficial del Comité Disciplinario, los documentos presentados por los jugadores y sus representantes contenían información falsa sobre el lugar de nacimiento de sus abuelos. En el caso del abuelo de Holgado, Omar Eli, se presentaron papeles indicando que nació en George Town, en Malasia; pero se descubrió que verdaderamente nació en Caseros, Argentina”, detalló la página del ente rector del fútbol.

La publicación de las pruebas ha reducido considerablemente las posibilidades de que Rodrigo Holgado logre revertir la sanción y continuar su carrera en el fútbol colombiano. En el América de Cali, club con el que el delantero argentino mantiene un contrato vigente, ya se preparan para afrontar las consecuencias de las medidas disciplinarias que pueda imponer la Fifa.

La Fifa también trasladó el asunto de la elegibilidad de los jugadores al Tribunal de Fútbol, según informó EFE. “La Fifa trasladó asimismo al Tribunal de Fútbol la cuestión de la elegibilidad de los jugadores para representar a la selección de Malasia”, comunicó la agencia.

Además, EFE precisó que tanto la FAM como los futbolistas sancionados han sido notificados de la decisión y disponen de diez días para solicitar una resolución motivada, la cual, en caso de ser emitida, podría ser apelada ante la Comisión de Apelación.

¿Qué dijo América de Cali tras la sanción?

El 26 de septiembre de 2025, América de Cali publicó un comunicado en sus canales oficiales sobre la situación del delantero argentino -que en ese momento estaba bajo investigación-: en el texto se detalló que tanto la FAM como el propio jugador presentarán los recursos previstos en el Código Disciplinario de la FIFA, con la intención de que la sanción sea revisada por las instancias correspondientes.

“Tanto la Asociación de Fútbol de Malasia como el jugador, interpondrán los recursos correspondientes previstos en el Código Disciplinario de la FIFA, con el fin de que la decisión sea revisada en las instancias competentes”, se lee en el documento oficial.

Además, la institución caleña aseguró que su Departamento Jurídico mantendrá un contacto constante con la Asociación de Fútbol de Malasia para seguir de cerca la evolución del proceso.

“El Departamento Jurídico del América de Cali estará en permanente contacto con la Asociación de Fútbol de Malasia para conocer el desarrollo de este proceso”, dice el comunicado, en el que el club reiteró su disposición del club para agotar todas las vías legales para intentar revocar la sanción impuesta por el máximo organismo del fútbol mundial.

