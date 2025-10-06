Deportes

El camino de la selección Colombia para llegar a la final en el Mundial Sub-20: Sudáfrica, el primer rival de la lista en octavos de final

La Tricolor terminó líder del grupo F tras sumar cinco puntos en tres partidos, por lo que su rival será la selección clasificada en el segundo puesto del grupo E

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Kener González fue el autor
Kener González fue el autor del gol de la selección Colombia contra Nigeria en la fecha 3 del Mundial Sub-20 - crédito FCF

Después de haber igualado ante Nigeria y asegurar así su clasificación, la Selección Colombia cumplió el primer objetivo trazado en el Mundial Sub-20: avanzar a los octavos de final.

El equipo dirigido por César Torres se posicionó en la cima del grupo F, tras vencer a Arabia Saudita y empatar tanto con Noruega como ante el conjunto africano.

El pase como líderes se definió debido a la igualdad en varios criterios de desempate con la selección europea, recayendo la decisión final en el criterio de juego limpio, según información oficial del certamen.

El siguiente compromiso para el combinado nacional será frente a Sudáfrica, el miércoles 8 de octubre a las 2:30 p. m. (hora colombiana), en el estadio Fiscal de la ciudad de Talca. El recinto ya es conocido por los jugadores colombianos y les permitirá evitar traslados adicionales, lo que representa una ventaja logística en materia de descanso y recuperación antes del duelo decisivo.

Los octavos de final reúnen a representantes de todas las confederaciones. En esta etapa del torneo compiten cuatro selecciones sudamericanas (Chile, Argentina, Colombia y Paraguay), dos norteamericanas (Estados Unidos y México), cinco europeas (Ucrania, España, Italia, Noruega y Francia), tres africanas (Marruecos, Sudáfrica y Nigeria), y dos asiáticas (Japón y Corea del Sur).

“Este era un grupo difícil y lo superamos de buena manera, somos primeros”, declaró el entrenador César Torres, destacando el resultado conseguido en una fase inicial marcada por la paridad.

La programación de los octavos de final establece que Chile enfrentará a México el 7 de octubre a las 2:30 p. m., mientras que Argentina medirá fuerzas con Nigeria el 8 de octubre a la misma hora. Además, Ucrania y España se encontrarán el 7 de octubre a las 6:00 p. m., y Estados Unidos jugará contra Italia el 9 de octubre a las 2:30 p. m.

En simultáneo, otros cruces como Paraguay vs. Noruega y Japón vs. Francia se realizarán el 8 de octubre a las 6:00 p. m. Asimismo, Marruecos recibirá a Corea del Sur el 9 de octubre a las 6:00 p. m.

Cuadro de la fase final
Cuadro de la fase final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 - crédito FIFA

Para Colombia, el camino hacia cuartos de final contempla un potencial enfrentamiento ante el ganador de la serie entre Ucrania y España, si logra superar la ronda de octavos. De acceder a la penúltima instancia, podría medirse ante equipos surgidos de las llaves Chile vs. México y Argentina vs. Nigeria.

El entrenador nacional ha reiterado su intención de que el grupo mantenga la concentración y avance paso a paso en el certamen. La clasificación en el primer lugar, tras igualar en el juego limpio con Noruega, representa uno de los factores destacados de esta fase para los dirigidos por Torres.

Selección ColombiaCopa Mundial Sub-20 de la FIFAMundial Sub-20Chile 2025Colombia vs.Colombia vs. SudáfricaColombia en el Mundial Sub-20Colombia-Deportes

