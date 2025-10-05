Deportes

Histórico del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz tras una nueva derrota de los ‘Reds’: “Es una gran perdida”

El sacrificio defensivo y la polivalencia del colombiano en Alemania contrastan con la búsqueda de soluciones colectivas en el conjunto inglés tras su partida

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Daniel Sturridge figuró con el
Daniel Sturridge figuró con el Liverpool durante varias temporadas- crédito AFP

Luis Díaz ha vuelto a destacar en el fútbol europeo tras ser elegido mejor jugador del partido en la victoria por 0-3 del Bayern Múnich frente al Eintracht Frankfurt.

El futbolista colombiano, que hasta hace poco formaba parte del Liverpool, ha mostrado una rápida adaptación a su nuevo club y a la exigente Bundesliga, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema del equipo alemán.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras tanto, en Inglaterra, la ausencia de Díaz continúa siendo motivo de preocupación para el Liverpool, que no ha logrado encontrar un reemplazo capaz de igualar su entrega y sacrificio defensivo en el campo.

Y es que el impacto de Díaz en el Bayern Múnich se ha hecho evidente desde sus primeros partidos. La capacidad del guajiro para influir tanto en el juego ofensivo como en las labores defensivas ha sido reconocida por la afición y el cuerpo técnico, quienes valoran su disposición para asumir tareas que suelen pasar desapercibidas en los atacantes.

Por ejemplo, la distinción como mejor jugador del encuentro ante el Eintracht Frankfurt refuerza la percepción de que el colombiano no solo se ha adaptado con rapidez, sino que también ha elevado el nivel competitivo del equipo Bávaro.

Luis Díaz brilló con el
Luis Díaz brilló con el Bayern Munich contra Eintracht Frankfurt- crédito Kai Pfaffenbach/ Reuters

En contraste, el Liverpool atraviesa un periodo de ajustes tras la salida de Díaz. A pesar de las fuertes inversiones realizadas en fichajes que superan los 500 millones de euros, el club inglés no ha conseguido ensamblar una plantilla que recupere el equilibrio y la intensidad que caracterizaban al equipo con el colombiano en sus filas.

De hecho, el entrenador Arne Slot enfrenta el desafío de integrar a jugadores como Florian Wirtz, Isak y Hugo Ekitike, quienes, aunque aportan calidad y esfuerzo, no logran replicar la polivalencia y el sacrificio sin balón que distinguían a Díaz.

La dificultad para suplir el vacío dejado por el exjugador del Liverpool ha sido tema de análisis entre expertos y exfutbolistas. Daniel Sturridge, antiguo delantero del club y actual comentarista, destacó la importancia de Díaz en el que era el sistema de presión de los reds hasta hace unos pocos meses.

Para mí, Luis Díaz es una gran pérdida. Si analizamos al Liverpool del año pasado y cómo solían presionar, creo que podría decirse que era él quien presionaba a los tres delanteros”, afirmó Sturridge, que también destacó la tenacidad y el hambre del colombiano por recuperar el balón para su equipo.

Daniel Sturridge es uno de
Daniel Sturridge es uno de los delanteros recordados por la hinchada del Liverpool- crédito Shutterstock

Sturridge profundizó en la comparación con los nuevos fichajes, señalando que, si bien Ekitike, Isak y Wirtz muestran entrega y calidad, su mentalidad se orienta principalmente al ataque.

Esta diferencia de perfil ha dificultado que el Liverpool recupere la dinámica colectiva que tenía con Díaz, especialmente en lo que respecta al trabajo defensivo y la disposición para asumir responsabilidades más allá del lucimiento personal.

La visión de Sturridge coincide con la apreciación que Arne Slot tenía sobre Díaz durante su etapa en el club: un jugador dispuesto a desarrollar cualquier tarea necesaria para el equipo, incluso aquellas que suelen ser menos valoradas por los delanteros.

Esta actitud, sumada a su capacidad para influir en ambos extremos del campo, ha dejado una huella difícil de borrar en Anfield.

Liverpool sumó una nueva derrota
Liverpool sumó una nueva derrota en la Premier League- crédito David Klein/ Reuters

Así las cosas, mientras el Bayern Múnich disfruta del aporte inmediato de Díaz, el Liverpool continúa en la búsqueda de un atacante que no solo brille en el marcador, sino que también esté dispuesto a asumir el esfuerzo colectivo que el colombiano encarnaba.

Cuándo será el próximo partido de Luis Díaz con el Bayern Munich

El próximo juego del Bayern Munich, con Luis Díaz seguramente en la nómina titular, será el sábado 18 de octubre de 2025, cuando el conjunto Bávaro se mida con el Borussia Dortmund desde las 11:30 a. m.

Temas Relacionados

Luis DíazBayern MúnichLiverpoolBundesligaArne SlotDaniel SturridgeColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La Amarilla es segunda en el grupo con cuatro puntos y ya tiene asegurado su cupo a la siguiente ronda de la copa del mundo como uno de los mejores terceros, en caso de perder contra Nigeria

Colombia vs. Nigeria - EN

Estos son los posibles rivales de Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La Tricolor aseguró su pase a la ronda de eliminación directa, pero aún no ha definido su posición en el grupo F. La posición en la que clasifique depende del resultado ante Nigeria en la tercera fecha

Estos son los posibles rivales

Luis Díaz tras su doblete con Bayern Múnich le compite a Harry Kane en la tabla de goleadores de la Bundesliga: así va el mano a mano

El colombiano ha marcado seis goles en 10 partidos, en las diferentes competencias del conjunto bávaro, siendo la temporada con mejor promedio goleador y camino a ser la de mayor cantidad de anotaciones en Europa

Luis Díaz tras su doblete

Emiliana Arango vuelve a clasificar a un cuadro principal de un torneo WTA 1.000 a través del beneficio del ‘Lucky Loser’

La antioqueña, raqueta número 1 de Colombia, jugará ante Liudmila Samsónova, decimoséptima favorita al título, en la primera ronda del WTA 1.000 de Wuhan

Emiliana Arango vuelve a clasificar

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández llega en racha a la selección Colombia: gol del colombiano con Real Betis ante Espanyol

El jugador de la Tricolor ha marcado cuatro goles en nueve partidos de la temporada 2025-2026, todos en los últimos cuatro partidos por Liga

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández llega
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias de

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

K-pop en iTunes: las 10

K-pop en iTunes: las 10 mejores canciones en Colombia

Lo más visto esta semana de Netflix en Colombia

Carlos Vives felicita a su esposa Claudia Elena Vásquez por su cumpleaños, con emotivo mensaje en redes sociales

Marcela Reyes revela las misteriosas señales de B King en su casa tras su trágica muerte: “Sí, lo hemos sentido”

Yina Calderón arremetió de nuevo en contra de La Jesuu y la vallecaucana ya planea una respuesta a la DJ: “Me da asco”

Deportes

Colombia vs. Nigeria - EN

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Estos son los posibles rivales de Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Luis Díaz tras su doblete con Bayern Múnich le compite a Harry Kane en la tabla de goleadores de la Bundesliga: así va el mano a mano

Emiliana Arango vuelve a clasificar a un cuadro principal de un torneo WTA 1.000 a través del beneficio del ‘Lucky Loser’

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández llega en racha a la selección Colombia: gol del colombiano con Real Betis ante Espanyol