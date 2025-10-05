Histórico del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz tras una nueva derrota de los ‘Reds’: “Es una gran perdida”

Daniel Sturridge figuró con el Liverpool durante varias temporadas- crédito AFP

Luis Díaz ha vuelto a destacar en el fútbol europeo tras ser elegido mejor jugador del partido en la victoria por 0-3 del Bayern Múnich frente al Eintracht Frankfurt.

El futbolista colombiano, que hasta hace poco formaba parte del Liverpool, ha mostrado una rápida adaptación a su nuevo club y a la exigente Bundesliga, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema del equipo alemán.

Mientras tanto, en Inglaterra, la ausencia de Díaz continúa siendo motivo de preocupación para el Liverpool, que no ha logrado encontrar un reemplazo capaz de igualar su entrega y sacrificio defensivo en el campo.

Y es que el impacto de Díaz en el Bayern Múnich se ha hecho evidente desde sus primeros partidos. La capacidad del guajiro para influir tanto en el juego ofensivo como en las labores defensivas ha sido reconocida por la afición y el cuerpo técnico, quienes valoran su disposición para asumir tareas que suelen pasar desapercibidas en los atacantes.

Por ejemplo, la distinción como mejor jugador del encuentro ante el Eintracht Frankfurt refuerza la percepción de que el colombiano no solo se ha adaptado con rapidez, sino que también ha elevado el nivel competitivo del equipo Bávaro.

Luis Díaz brilló con el Bayern Munich contra Eintracht Frankfurt- crédito Kai Pfaffenbach/ Reuters

En contraste, el Liverpool atraviesa un periodo de ajustes tras la salida de Díaz. A pesar de las fuertes inversiones realizadas en fichajes que superan los 500 millones de euros, el club inglés no ha conseguido ensamblar una plantilla que recupere el equilibrio y la intensidad que caracterizaban al equipo con el colombiano en sus filas.

De hecho, el entrenador Arne Slot enfrenta el desafío de integrar a jugadores como Florian Wirtz, Isak y Hugo Ekitike, quienes, aunque aportan calidad y esfuerzo, no logran replicar la polivalencia y el sacrificio sin balón que distinguían a Díaz.

La dificultad para suplir el vacío dejado por el exjugador del Liverpool ha sido tema de análisis entre expertos y exfutbolistas. Daniel Sturridge, antiguo delantero del club y actual comentarista, destacó la importancia de Díaz en el que era el sistema de presión de los reds hasta hace unos pocos meses.

“Para mí, Luis Díaz es una gran pérdida. Si analizamos al Liverpool del año pasado y cómo solían presionar, creo que podría decirse que era él quien presionaba a los tres delanteros”, afirmó Sturridge, que también destacó la tenacidad y el hambre del colombiano por recuperar el balón para su equipo.

Daniel Sturridge es uno de los delanteros recordados por la hinchada del Liverpool- crédito Shutterstock

Sturridge profundizó en la comparación con los nuevos fichajes, señalando que, si bien Ekitike, Isak y Wirtz muestran entrega y calidad, su mentalidad se orienta principalmente al ataque.

Esta diferencia de perfil ha dificultado que el Liverpool recupere la dinámica colectiva que tenía con Díaz, especialmente en lo que respecta al trabajo defensivo y la disposición para asumir responsabilidades más allá del lucimiento personal.

La visión de Sturridge coincide con la apreciación que Arne Slot tenía sobre Díaz durante su etapa en el club: un jugador dispuesto a desarrollar cualquier tarea necesaria para el equipo, incluso aquellas que suelen ser menos valoradas por los delanteros.

Esta actitud, sumada a su capacidad para influir en ambos extremos del campo, ha dejado una huella difícil de borrar en Anfield.

Liverpool sumó una nueva derrota en la Premier League- crédito David Klein/ Reuters

Así las cosas, mientras el Bayern Múnich disfruta del aporte inmediato de Díaz, el Liverpool continúa en la búsqueda de un atacante que no solo brille en el marcador, sino que también esté dispuesto a asumir el esfuerzo colectivo que el colombiano encarnaba.

Cuándo será el próximo partido de Luis Díaz con el Bayern Munich

El próximo juego del Bayern Munich, con Luis Díaz seguramente en la nómina titular, será el sábado 18 de octubre de 2025, cuando el conjunto Bávaro se mida con el Borussia Dortmund desde las 11:30 a. m.