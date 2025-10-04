Deportes

Óscar Figueroa fue designado como secretario General del Ministerio del Deporte: “Vamos a sacar adelante la cartera”

El campeón olímpico de pesas en Río 2016 buscará el fortalecimiento de distintos programas, pero también afrontará el principal reto del presupuesto para 2026, que sería recortado

Diego Ariza

El expesista y campeón olímpico finalmente fue nombrado como secretario general de la cartera, después de una larga espera para el trámite - crédito Ministerio del Deporte

El reciente nombramiento del exdeportista Óscar Figueroa como secretario General del Ministerio del Deporte de Colombia representa un avance en la integración de figuras del alto rendimiento en la administración pública, como ya ocurrió con la expesista María Isabel Urrutia, quien fue ministra entre 2022 y 2023, y salió del cargo por supuestas irregularidades en procesos de contratación.

La designación, formalizada mediante el Decreto 1035 y liderada por la ministra Patricia Duque Cruz y con el respaldo del presidente Gustavo Petro, coloca a uno de los atletas más laureados del país en una posición clave para el desarrollo institucional y el fortalecimiento de los distintos programas sociales y de apoyo al deporte.

Sin embargo, uno de los retos que Figueroa afrontará es el recorte del presupuesto a la cartera para 2026, que generó protestas y manifestaciones de distintos atletas en Bogotá y el Capitolio, solicitando al Gobierno nacional que aumente los recursos para el ciclo olímpico.

Figueroa, de las pesas al Gobierno nacional

Óscar Figueroa, originario de Zaragoza, Antioquia, es reconocido como uno de los referentes del deporte nacional.

Su trayectoria incluye la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, la plata en Londres 2012, el oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y múltiples preseas en campeonatos mundiales de halterofilia. Además de sus logros deportivos, ha destacado por su liderazgo y resiliencia, cualidades que ahora traslada al ámbito institucional.

Óscar Figueroa, al momento de
Óscar Figueroa, al momento de levantar los 176 kilogramos que le dieron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río 2016 - crédito Colprensa

En el plano académico y profesional, el nuevo secretario General es administrador de empresas, especialista en Dirección y Gestión Deportiva y candidato a magíster en Gestión Pública. Su experiencia en entidades como el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Indervalle y la Gobernación del Valle le permitió adquirir una visión integral sobre el funcionamiento del sistema deportivo nacional, lo que refuerza su perfil para asumir responsabilidades en la gestión pública.

Durante su discurso de posesión, Figueroa expresó su compromiso con la transformación institucional del Ministerio: “Vamos a brillar con luz propia como ministerio, así como lo siguen haciendo los atletas en los certámenes internacionales, pero ahora desde la parte administrativa”. También manifestó su intención de ejecutar los programas acreditados por la entidad y de cooperar con todos los equipos para fortalecer la cartera.

Óscar Figueroa acompañado por la
Óscar Figueroa acompañado por la ministra del Deporte, Patricia, Duque, en su nombramiento - crédito Ministerio del Deporte

Inversiones recientes y apoyo institucional al deporte colombiano

El contexto de la gestión actual del Ministerio del Deporte se caracteriza por un incremento en el apoyo a eventos deportivos de alto impacto. Según la Federación Colombiana de Ciclismo, la entidad suscribió recientemente un contrato por COP 1.070 millones para respaldar la Vuelta a Colombia Femenina, que comenzó en Cajicá, y el Suramericano de BMX Freestyle, programado para noviembre en Buga.

La ministra Patricia Duque destacó que “el apoyo a los grandes eventos en el país además de fundamental para el desarrollo del proceso deportivo de nuestros atletas, dinamiza la economía del país, lo cual dimensiona el alto valor del deporte en nuestra sociedad”.

La Vuelta a Colombia Femenina
La Vuelta a Colombia Femenina recibió un apoyo económico del Ministerio del Deporte para la edición 2025 - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

Estas inversiones han permitido que, desde abril de este año, el Ministerio haya destinado 4.900 millones de pesos a la organización de nueve grandes eventos internacionales, informó la federación. El impacto de estas iniciativas se extiende a cinco departamentos, Cundinamarca, Quindío, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, y abarca sectores como hotelería, alimentación, transporte y turismo, beneficiando tanto a atletas como a la economía local y regional.

Además, la Vuelta a Colombia Femenina fomenta la inclusión y la participación de la mujer en el deporte, mientras que el Suramericano de BMX Freestyle, avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), será el primero de su tipo en el país y contará con la participación de figuras como Queen Saray Villegas, diploma olímpico en París 2024.

