La selección de México entregó la lista a sus convocados para los amistosos FIFA ante Colombia y Ecuador

“El Tri” será uno de los principales protagonistas en el certamen orbital que se jugará en Norteamérica el próximo año

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Uno de los rivales que tendrá la "Tricolor" para su preparación de cara al Mundial 2026-crédito Jerome Miron/USA TODAY Sports

Comienza la cuenta regresiva para lo que será la edición número 23 de la Copa del Mundo, y Colombia será uno de los principales protagonistas del certamen orbital con la mano de Néstor Lorenzo.

Después de la confirmación de los 25 futbolistas nacionales que estarán en la doble fecha FIFA ante México y Canadá, el primer rival presentó el 4 de octubre de 2025 a los futbolistas que estarán ante la “Tricolor”.

Esta es la lista de jugadores que tendrá el "Vasco" Aguirre para la fecha FIFA -crédito @miseleccionmx/X

Así lo dio a conocer Javier “Vasco” Aguirre, técnico de la “Tri” a través de las redes sociales oficiales del cuadro centroamericano, y una de las principales novedades que tendrán será la presencia del colombo-mexicano Julián Quiñones.

Otra de las principales características que tiene la convocatoria de México que realizó Aguirre, es la presencia de varios jugadores que juegan en la liga local, lo que consolida la confianza del entrenador en sus jugadores a nivel nacional.

A continuación, esta es la lista de jugadores que estarán para los partidos ante Colombia y Ecuador:

Porteros

  • Ángel Malagón (Club América)
  • Raúl Rangel (Chivas de Guadalajara)
  • Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensores

  • Kevin Álvarez (Club América)
  • Mateo Chávez (AZ Alkmaar de Países Bajos)
  • Jesús Gallardo (Toluca)
  • Ramón Juárez (Club América)
  • César Montes (Lokomotiv de Moscú)
  • Jorge Sánchez (Cruz Azul)
  • Israel Reyes (Club América)
  • Johan Vásquez (Genoa)

Mediocampistas

  • Alexis Gutiérrez (Club América)
  • Erick Sánchez (Club América)
  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Luis Romo (Chivas de Guadaladajara)
  • Orbelín Pineda (AEK Atenas de Grecia)
  • Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
  • Diego Lainez (Tigres UANL)
  • Marcel Ruiz (Toluca)

Delanteros

  • Germán Berterame (Rayados de Monterrey)
  • César Huerta (Anderlecth de Bélgica)
  • Hirving Lozano (San Diego FC de Estados Unidos)
  • Santiago Giménez (AC Milan)
  • Julián Quiñones (Al Qadsiah FC de Arabia Saudita)
  • Alexis Vega (Toluca)

Novedades en la nómina de la selección de México

Raúl Jiménez tuvo una dura lesión en el Aston Villa 3-1 Fulham del 28 de septiemnre de 2025-crédito Toby Melville/REUTERS

Los centroamericanos tendrán varias bajas de peso: una de las más comentadas entre la prensa e hinchada de dicho país es la ausencia de Raúl Jiménez (delantero del Fulham de Inglaterra) y Edson Álvarez (defensor del Fenerbahçe S. K de Turquía y compañero de Jhon Jáder Durán), dos jugadores que se convirtieron en piezas clave en convocatorias anteriores.

El incidente se produjo en el minuto 11 del partido, cuando Jiménez remató de cabeza un centro y marcó ante el portero argentino Emiliano “Dibu Martínez”.

Durante la jugada, el atacante sostuvo un forcejeo con los defensores rivales y recibió un golpe en las costillas. Aunque celebró el tanto, la incomodidad física resultó insostenible y el cuerpo técnico del Fulham optó por sustituirlo, lo que generó inquietud sobre la gravedad de la lesión y su posible impacto en la continuidad del jugador en la alineación titular

La lista también deja fuera a Jesús Gilberto Orozco (más conocido como “Chiquete” y defensor central de Chivas de Guadalajara), ausente entre los 25 seleccionados, y a Gilberto Mora (volante del Tijuana de México), cuya ausencia se explica por su participación con la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial que se disputa en Chile.

La convocatoria, que reúne a 26 jugadores, según la información difundida por Javier Aguirre y la Dirección General de Selecciones Nacionales, marca el inicio de la concentración a partir del domingo 5 de octubre de 2025 en Estados Unidos.

Edson Álvarez es otra de las ausencias que tendrá México para la doble fecha de FIFA-crédito Gary A. Vasquez/Imagn Images

La ausencia de Edson Álvarez, volante proveniente del West Ham de Inglaterra, y que recientemente debutó con el Fenerbahçe en la victoria por 2-1 ante el Niza de Francia por la fecha 2 de la fase de liga de la UEFA Europa League, se debió a una lesión muscular de bajo grado en el muslo derecho, que tomó más de dos semanas de recuperación, y que le permitió volver a tomar ritmo en el fútbol turco.

Próximos retos de la selección Colombia

La selección Colombia se prepara para jugar su séptima Copa del Mundo-crédito Luisa González/REUTERS

De esta forma, comienza oficialmente la preparación para lo que será el Mundial de Norteamérica 2026, en donde el 11 de octubre de 2025, la “Tricolor” jugará ante México.

La concentración de los futbolistas comenzará desde el 4 de octubre de 2025 en Plano (Texas) e irá hasta el 11 de octubre, según la información que entregó la Federación Colombiana de Fútbol.

Es importante recordar que, la selección Colombia también tendrá varios retos en el mes de noviembre, cuando juegue ante Nueva Zelanda y Nigeria. A continuación, este será el calendario de partidos:

  • 11 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: México vs. Colombia
  • 14 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Canadá vs. Colombia
  • 15 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia vs. Nueva Zelanda
  • 18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia vs. Nigeria

