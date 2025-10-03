Deportes

Juan Fernando Quintero protagonizó dos fuertes peleas en la clasificación de River Plate ante Racing en Rosario por la Copa Argentina

El cuadro “Millonario” tuvo una buena noche en Rosario, tras el gol de Maximiliano Salas, exjugador de Racing, y ya está dentro de los cuatro mejores del certamen

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Juan Fernando Quintero fue protagonista
Juan Fernando Quintero fue protagonista de varias peleas en el partido entre Racing y River disputado en el Gigante de Arroyito - crédito Fotobaires

La clasificación de River Plate a las semifinales de la Copa Argentina, con el gol del atacante Maximiliano Salas, contó con varias peleas polémicas durante el partido y al final, entre los jugadores del “Millonario” y los de Racing, en el que Juan Fernando Quintero fue protagonista.

A lo largo de la serie de cuartos de final que se jugó en el estadio Gigante de Arroyito, de Rosario, se vio a “Juanfer” involucrado con varias discusiones tensas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el partido, el autor del gol para la victoria del "Millonario" increpó al colombiano - crédito tycsports /Instagram

El primer encontrón que tuvo el colombiano fue con el delantero argentino Maximiliano Salas, ambos del mismo equipo.

Allí, el exjugador de Racing y que se reportó con gol para hacer práctica la infalible ley del ex, le hizo un fuerte reclamo con palabras fuertes, tras la molestia que mostró Juan Fernando Quintero al decirle algo desde el piso, situación que Salas respondió con molestia.

Este fue el momento cuando el volante colombiano tuvo un cruce de palabras con el asistente técnico de Racing - crédito tycsports / Instagram

La otra pelea que tuvo Juanfer Quintero fue cuando al final del partido, el hijo de Gustavo Costas, que hace como asistente técnico de Racing, Gonzalo Costas, tuvo varios enfrentamientos verbales con los integrantes de River Plate, entre los cuales se destacó el volante colombiano.

En las imágenes captadas por el canal TyC Sports, se ve a Juan Fernando Quintero haciendo un reclamo a Costas de tipo sorpresivo, pidiendo explicaciones sobre los motivos de la molestia durante el final del partido.

Allí le dice: “¿Costas?” y acto seguido hace gestos de exclamación con sus manos.

Temas Relacionados

Juan Fernando QuinteroRiver PlateCopa ArgentinaRacing vs. River PlateColombia-Deportes

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

La acción del torneo femenino más importante de Sudamérica tendrá en su segundo día de acción, a las “Azucareras” debutando ante uno de los equipos más difíciles de Paraguay

Deportivo Cali vs. Club Libertad

América de Cali dio el golpe en Barranquilla: superó a Junior por 2-1 en la Copa Colombia

Los Diablos Rojos, usando una nómina con algunas variantes, venció con anotaciones de Andrés Roa y Luis Ramos, mientras que Guillermo Paiva descontó en la ida de los cuartos de final

América de Cali dio el

Santa Fe dio un golpe de autoridad en la Copa Libertadores Femenina: así quedó el grupo A de las Cardenales

Con la goleada sobre Always Ready de Bolivia, las bogotanas sacaron toda su experiencia en el certamen y esperan que la edición 2025 sea en la que logren el título que se escapó en 2024

Santa Fe dio un golpe

“Me gustó bastante el equipo”: el análisis del técnico César Torres tras el empate ante Noruega; Colombia aún no sella su clasificación a octavos

El seleccionador de Colombia sub 20 aseguró estar convencido del rendimiento del equipo tras la igualdad sin goles en Talca, en el compromiso válido por la segunda fecha del Mundial en Chile

“Me gustó bastante el equipo”:

Aficionados colombianos deben alistar el bolsillo: esto costará la boleta para la final del Mundial de 2026

El proceso de compra, la competencia por los cupos y la posibilidad de precios aún mayores en la reventa complican el sueño de asistir al evento de la FIFA

Aficionados colombianos deben alistar el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

Pirlo se pronunció sobre polémica con Blessd y acusó a Westcol de querer frenar su carrera: “Llevas un año intentándolo”

Blessd inunda el ranking Spotify Colombia: las 10 canciones más reproducidas hoy

Periodista desacreditó versión de Valentino Lázaro sobre la ruptura de Karina García y Altafulla: “Mentirosito no”

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

Deportes

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Deportivo Cali vs. Club Libertad de Paraguay EN VIVO, fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina, estas son las probables alineaciones

América de Cali dio el golpe en Barranquilla: superó a Junior por 2-1 en la Copa Colombia

Santa Fe dio un golpe de autoridad en la Copa Libertadores Femenina: así quedó el grupo A de las Cardenales

“Me gustó bastante el equipo”: el análisis del técnico César Torres tras el empate ante Noruega; Colombia aún no sella su clasificación a octavos

Aficionados colombianos deben alistar el bolsillo: esto costará la boleta para la final del Mundial de 2026