Juan Fernando Quintero protagonizó dos fuertes peleas en la clasificación de River Plate ante Racing en Rosario por la Copa Argentina

Juan Fernando Quintero fue protagonista de varias peleas en el partido entre Racing y River disputado en el Gigante de Arroyito - crédito Fotobaires

La clasificación de River Plate a las semifinales de la Copa Argentina, con el gol del atacante Maximiliano Salas, contó con varias peleas polémicas durante el partido y al final, entre los jugadores del “Millonario” y los de Racing, en el que Juan Fernando Quintero fue protagonista.

A lo largo de la serie de cuartos de final que se jugó en el estadio Gigante de Arroyito, de Rosario, se vio a “Juanfer” involucrado con varias discusiones tensas.

Durante el partido, el autor del gol para la victoria del "Millonario" increpó al colombiano - crédito tycsports /Instagram

El primer encontrón que tuvo el colombiano fue con el delantero argentino Maximiliano Salas, ambos del mismo equipo.

Allí, el exjugador de Racing y que se reportó con gol para hacer práctica la infalible ley del ex, le hizo un fuerte reclamo con palabras fuertes, tras la molestia que mostró Juan Fernando Quintero al decirle algo desde el piso, situación que Salas respondió con molestia.

Este fue el momento cuando el volante colombiano tuvo un cruce de palabras con el asistente técnico de Racing - crédito tycsports / Instagram

La otra pelea que tuvo Juanfer Quintero fue cuando al final del partido, el hijo de Gustavo Costas, que hace como asistente técnico de Racing, Gonzalo Costas, tuvo varios enfrentamientos verbales con los integrantes de River Plate, entre los cuales se destacó el volante colombiano.

En las imágenes captadas por el canal TyC Sports, se ve a Juan Fernando Quintero haciendo un reclamo a Costas de tipo sorpresivo, pidiendo explicaciones sobre los motivos de la molestia durante el final del partido.

Allí le dice: “¿Costas?” y acto seguido hace gestos de exclamación con sus manos.