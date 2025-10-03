Deportes

Aficionado del Junior se hizo viral por ‘kiss cam’ en el partido ante América de Cali: se besó con dos mujeres

La imagen del aficionado besando a sus dos acompañantes durante el entretiempo del partido entre Junior y América se volvió viral, con memes y comentarios en redes sociales

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Este fue el momento cuando varios hinchas de Junior se robaron la atención en el Metropolitano - crédito @LuisM_1924 / X

La escena que acaparó la atención durante la jornada futbolística en el estadio Metropolitano de Barranquilla no estuvo relacionada con el marcador ni con una jugada destacada, sino con la inesperada aparición de un aficionado del Junior en la popular ‘beso a la cámara’ (kiss cam).

Durante el entretiempo del partido entre Junior de Barranquilla y América de Cali, correspondiente a la Copa Betplay, las cámaras de transmisión enfocaron a un hombre acompañado por dos mujeres en la tribuna.

Al notar que era el centro de atención, el hincha optó por besar primero a una de sus acompañantes y, acto seguido, a la otra, lo que provocó la risa de los tres y generó una imagen que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Así se vivió el curioso
Así se vivió el curioso momento en el Metropolitano - crédito @LuisM_1924 / X

La derrota del Junior 1-2 ante el América de Cali quedó en segundo plano frente a la repercusión que tuvo este episodio.

La reacción en plataformas digitales fue inmediata: los seguidores del equipo barranquillero, a pesar de la frustración por el resultado adverso, aprovecharon la situación para bromear y compartir memes.

Algunos usuarios destacaron la naturalidad del aficionado, mientras que otros lo apodaron como “el verdadero ganador de la noche”, más allá de lo ocurrido en el campo de juego.

América de Cali se hizo fuerte en Barranquilla y tiene un pie en las semifinales

Con goles de Luis Ramos
Con goles de Luis Ramos y Andrés Felipe Roa, los "Diablos Rojos" vencieron al "Tiburón" - crédito @AmericadeCali / X

La serie de cuartos de final de la Copa Colombia entre Junior de Barranquilla y América de Cali comenzó con un resultado inesperado en el estadio Metropolitano. América de Cali, que presentó una alineación con varias modificaciones respecto a su formación habitual, se impuso como visitante por 2-1 y tomó ventaja en la eliminatoria.

El desarrollo del encuentro mostró a un América de Cali decidido a buscar el triunfo desde el inicio, a pesar de las variantes en su nómina. Los goles de Andrés Roa y Luis Ramos permitieron a los visitantes adelantarse en el marcador y controlar el ritmo del partido durante buena parte del tiempo reglamentario. La reacción del Junior de Barranquilla llegó en los minutos finales, cuando Javier Báez descontó con un cabezazo tras un tiro libre ejecutado por Guillermo Celis, acortando la diferencia y manteniendo vivas las esperanzas del equipo local para el partido de vuelta.

La Copa Libertadores otorga un
La Copa Libertadores otorga un cupo a la Copa Sudamericana del 2026 - crédito Colprensa

El encuentro estuvo marcado por varias incidencias relevantes. En el minuto 74, el árbitro, asistido por el VAR, anuló un gol al Junior de Barranquilla por posición adelantada de José Enamorado al recibir un pase de Yimmi Chará antes de asistir a Guillermo Paiva. Esta decisión fue clave para mantener la ventaja del conjunto visitante. Además, el partido registró varias amonestaciones: Jesús Rivas fue sancionado por una falta en el minuto 76, Jhon Murillo recibió tarjeta amarilla por demorar un cobro de esquina en el minuto 79 y Josen Escobar fue amonestado en el tiempo de adición.

En cuanto a los cambios tácticos, el Junior de Barranquilla intentó modificar el desarrollo del juego con la entrada de Sebastián Borja en lugar de Jesús Rivas en el minuto 80. Durante los últimos minutos, el equipo local presionó en busca del empate, mientras que el América de Cali procuró no replegarse en exceso para evitar conceder espacios peligrosos.

El tiempo de adición se extendió hasta siete minutos, lo que permitió al Junior de Barranquilla generar una última oportunidad clara en el minuto 98, cuando Guillermo Paiva conectó un cabezazo en el área que pasó cerca del palo derecho, sin lograr el empate. El resultado final de 2-1 deja a América de Cali con una ventaja importante de cara al partido de vuelta en la serie de cuartos de final de la Copa Colombia.

El partido de vuelta se jugará el 15 de octubre de 2025 en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 8:20 p. m. (hora de Colombia). Ahora, los “Diablos Rojos” tendrán que pensar en lo que será el duelo ante América de Cali en el estadio El Campín, el 7 de octubre de 2025 a las 7:30 p. m., y luego recibir a La Equidad el 11 de octubre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, también a las 7:30 p. m.

Por los lados de Junior, jugará el 5 de octubre de 2025 ante Tolima a las 5:15 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Metropolitano, y luego visitarán a Alianza FC de Valledupar, el 12 de octubre de 2025 a las 4:10 p. m. (hora de Colombia), en el Armando Maestre Pavajeau.

