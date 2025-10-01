Always Ready vs. Santa Fe: hora y dónde ver el debut de las Leonas en la Copa Libertadores Femenina 2025

Daniela Garavito, Cristina Motta y Sophia Posada son tres de las jugadoras subcampeonas de la Liga, que jugarán la Copa Libertadores Femenina - crédito Santa Fe

El grupo Independiente Santa Fe inicia la Copa Libertadores Femenina 2025 en un contexto marcado por varios retos deportivos y altas expectativas.

Dirigidas por Ómar Ramírez, las jugadoras colombianas debutan este jueves 2 de octubre frente a Always Ready de Bolivia, partido programado a las 6:00 p. m. en el estadio Florencio Sola de Banfield. El partido podrá verse a través de la app Pluto TV y de Win Sports.

El certamen, cuya fase de grupos concluirá el 8 de octubre, se desarrolla en Argentina e introduce por primera vez el VAR en todos sus encuentros, con la participación de 16 equipos divididos en cuatro grupos. Según la programación oficial, de avanzar a cuartos de final, Santa Fe jugaría el sábado 11 de octubre y la definición por el título está pautada para el 18 de octubre en Buenos Aires.

El plantel, que retorna a la arena continental tras quedar subcampeón en la Liga Femenina de Colombia, enfrenta en el Grupo a Independiente del Valle de Ecuador, Always Ready y a su rival más crítico, Corinthians de Brasil.

Este último, cinco veces campeón y vencedor de las últimas dos ediciones, representa “la piedra en el zapato” para las Leonas, quienes sufrieron derrotas frente al club paulista en las finales de 2021 y 2024. De hecho, Santa Fe nunca ha conseguido vencer a Corinthians en sus tres enfrentamientos históricos en el torneo.

El camino de las Leonas presenta una exigente agenda: tras el choque inicial frente a Always Ready, Santa Fe se enfrentará el domingo 5 de octubre a Independiente del Valle y cerrará la fase de grupos el miércoles 8 ante Corinthians. El recuerdo más reciente contra las ecuatorianas favorece a las colombianas, ya que en 2024 las superaron en la fase de grupos (1-0) y eliminaron por penales en semifinales tras empatar 1-1. Frente a Always Ready, será el primer cruce internacional entre ambos conjuntos.

Santa Fe llega a esta nueva edición con estadísticas históricas que reflejan su protagonismo en el continente. En cinco participaciones previas, el balance del equipo es 23 partidos jugados, con ocho victorias, nueve empates y solo cuatro derrotas, sumando 35 goles a favor y 22 en contra. El cuadro bogotano llegó a la final en los años 2021 y 2024, aunque en ambas ocasiones se quedó a un paso del título. En 2017 y 2023 concluyeron su campaña en fase de grupos, mientras que en 2020 alcanzaron los cuartos de final.

La nómina de Santa Fe para la Libertadores 2025 cuenta con 23 jugadoras seleccionadas por el técnico Omar Ramírez y presenta dos bajas importantes: María Camila Reyes y Sara Sofía Martínez, quienes quedaron fuera por fracturas. Reyes, capitana del equipo, se lesionó durante el partido de ida de la final ante Cali, y Martínez sufrió una lesión en un entrenamiento previo al torneo.

Entre las jugadoras convocadas destacan Yessica Velásquez (arquera, 36 años), Leury Basanta (defensa, 32 años), Tahicelis Marcano (mediocampista, 28 años), Ysaura Viso (delantera, 32 años) y Mariana Muñoz (mediocampista, 22), además de jóvenes talentos como Sophia Posada (defensa, 18 años), Isabella Díaz (mediocampista, 17 años), Juana Ortegón (mediocampista, 19 años) y Mariana Silva (mediocampista, 18). El equipo aspira a lograr su primer título continental femenino.

El sorteo señala que, en caso de superar la fase de grupos, Santa Fe deberá definir el pase a semifinal frente al primero o segundo del Grupo B conformado por Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Perú), ADIFFEM (Venezuela) y Ferroviária (Brasil). Corinthians parte como máximo favorito al título, mientras clubes como Boca Juniors, Deportivo Cali, Ferroviária y Colo Colo también figuran entre los candidatos destacados.

Ficha del partido

Always Ready vs. Independiente Santa Fe - Fecha 1 del grupo A en la Copa Libertadores Femenina 2025

Lugar : estadio Florencio Sola - Buenos Aires, Argentina

Fecha y hora : jueves 2 de octubre - 6:00 p. m. hora colombiana

Transmisión: Pluto TV y Win Sports.