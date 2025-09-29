Este será el nuevo entrenador de James Rodríguez en el Club León: ya hubo un primer encuentro entre DT y capitán

James Rodríguez regresó a la titular con Club León tras su ausencia en la caída 5-0 ante Tijuana - crédito Club León

Mientras el Club León atraviesa un momento complicado en la temporada, la noticia del retorno de Nacho Ambriz al banquillo esmeralda ha reavivado las expectativas entre los aficionados, quienes recuerdan con añoranza el reciente periodo de mayor éxito deportivo bajo su liderazgo.

El anuncio, que marca el cierre del ciclo de Eduardo “el Toto” Berizzo, se produjo en una coyuntura en la que el equipo cuenta con solo doce puntos obtenidos en once jornadas, permaneciendo fuera de la zona de Play-In y acumulando una racha de cuatro partidos sin victoria.

Ignacio Ambriz, reconocido como el “artífice de la octava estrella”, regresa al club en el que, entre 2018 y 2021, instauró una identidad futbolística ofensiva que lo llevó a disputar finales y a conquistar la Liga Mexicana en el Guardianes 2020.

Esa coronación se gestó durante la pandemia de covid 19, precisamente la noche del 13 de diciembre, cuando León superó a Pumas 3-1 en el marcador global.

Fotografía de archivo del entrenador mexicano Ignacio Ambriz. EFE/ Francisco Guasco

El éxito de ese proceso, apuntalado por históricos como Rodolfo Cota, Ángel Mena, Fernando Navarro y William Tesillo, dejó para la afición cifras inolvidables, como el récord de doice victorias consecutivas en el Clausura 2019 y un balance de sesenta victorias, 27 empates y 27 derrotas en 144 partidos dirigidos

A pesar de estos logros, la etapa de Ambriz tuvo asignaturas pendientes, especialmente en el terreno internacional, donde el León fue eliminado tempranamente de la Liga de Campeones de la Concacaf frente a equipos como Los Ángeles FC y Toronto FC.

Su salida en 2021 estuvo marcada por diferencias contractuales, ya que, en medio de negociaciones salariales estancadas, el club comunicó públicamente la imposibilidad de renovar acuerdos.

Tras su despedida del cuadro Esmeralda, Ambriz buscó nuevas oportunidades en el extranjero, dirigiendo durante un breve lapso al SD Huesca de la Segunda División de España—donde solo permaneció 12 partidos—, para luego volver a México con periodos en Toluca y Santos Laguna, sin lograr títulos ni consolidación. En Santos Laguna acumuló 18 derrotas en 31 encuentros.

Post de Paco Montes sobre la reunión entre James Rodríguez con Ignacio Ambriz - crédito X

El reto para Ambriz será ahora reactivar un plantel que cuenta con pocos sobrevivientes de la etapa previa, específicamente Stiven Barreiro y “El Avión” Ramírez, pero con un nuevo referente como el colombiano James Rodríguez, a quien el club considera la pieza central del actual proyecto. El entrenador mexicano ya tuvo una primera charla con el volante colombiano, capitán del club, la cual sostuvo en privado, según reportó el periodista mexicano Paco Montes.

Acusan a James Rodríguez de pelearse con el entorno del Club León

El futuro de James Rodríguez en el Club León ha entrado en una fase de mayor incertidumbre a medida que el rendimiento colectivo ha disminuido y su papel dentro del plantel se vuelve tema de debate. Aunque el colombiano sigue brindando aportes clave en el ataque, con goles y asistencias que lo colocan como uno de los elementos ofensivos más relevantes, las dudas sobre su continuidad no dejan de crecer.

James Rodríguez marcó su cuarto gol con Club León - crédito Club León

James Rodríguez tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025, pero ya se especula con la posibilidad de una salida, con alternativas que incluyen otros clubes de México o de Estados Unidos.

El análisis más crítico sobre la actualidad del mediocampista llegó a través del periodista Paco Vela, especializado en el seguimiento del equipo esmeralda y conductor del canal de Youtube “Gol y puerta”.

Vela planteó cuestionamientos internos y comparó el presente de James con episodios ya conocidos durante su paso por equipos en España y Brasil. “James Rodríguez vino a hacer lo mismo que ha hecho en otros equipos y está bien, no pasa nada, ya lo sabíamos o es que acaso les sorprende esto que está pasando, si era lo más normal del mundo”, afirmó el comunicador, aludiendo a precedentes similares vividos en el Rayo Vallecano y São Paulo.

Vela profundizó sobre antecedentes conflictivos en la carrera de James: “Se peleó con los del Rayo Vallecano, también con la gente de São Paulo y, ahora, en el León, está haciendo lo mismo”, expuso en su espacio de análisis. Si bien reconoce el talento y la aportación estadística del colombiano, el periodista llama la atención sobre su actitud fuera de la cancha y su integración en el vestuario del León.