Mundial de Ciclismo Ruanda 2025 - EN VIVO: Harold Tejada, el mejor colombiano en la prueba elite de ruta masculina

Bienvenidos al minuto a minuto de la prueba elite masculina de ruta en el Mundial de Ciclismo. La representación de Colombia es liderada por Egan Bernal, campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia.

-116 kilómetros: Una pequeña fuga de tres ciclistas se prepara para subir el Mont Kigali, mientras el pelotón rueda a 2 minutos y 6 segundos.

101 kilómetros: ¡Atacó Tadej Pogacar (Eslovenia)! Juan Ayuso (España) e Isaac del Toro (México) responden al vigente campeón del Tour de Francia y toman la punta de la carrera.

99 kilómetros: El Muro de Kigali descuelga a Juan Ayuso y deja a Isaac del Toro como líder junto a Pogacar. Harold Tejada es el mejor de los colombianos.

-92.4 kilómetros: ¡Harold Tejada salta del grupo de perseguidores! En pleno ascenso, el colombiano va en busca de la cabeza de carrera junto a Tadej Pogacar e Isaac del Toro.

La Unión Ciclística Internacional informó en medio de la transmisión que Egan Bernal se bajó de la bicicleta y abandonó la prueba elite de ruta masculina en el Mundial de Ciclismo Ruanda 2025. El líder de Colombia perdía más de cinco minutos con la punta de carrera, lo que habría motivado su abandono.

Últimas noticias

Egan Bernal abandonó la prueba elite masculina de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025: esto se sabe El colombiano era el favorito de la delegación colombiana para aspirar al triunfo en Ruanda y vestirse con el maillot arcoíris en el 2026

Hernán Torres analiza la derrota de Millonarios 2-0 ante Atlético Nacional: “Una desatención nos costó caro” El técnico señaló que el primer gol recibido afectó el rendimiento del equipo y reconoció fallas defensivas. Subrayó que la falta de regularidad y los errores individuales han complicado la campaña en la Liga BetPlay 2025-II

Atlético Nacional por fin le ganó a Millonarios en Medellín: victoria 2-0 por la Liga BetPlay Con goles de William Tesillo y Jorman Campuzano, el cuadro verde celebró ante un cuadro azul que volvió a mostrar sus falencias en la plantilla y se alejó de los cuadrangulares

Este sería el primer convocado por la selección Colombia para los amistosos ante México y Canadá: hay polémica El cuerpo técnico explora alternativas de cara al mundial de 2026 y las probaría en los compromisos de octubre en Estados Unidos, aunque algunas de las posibilidades causarían molestia en los aficionados