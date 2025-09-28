Deportes

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025 - EN VIVO: Harold Tejada, el mejor colombiano en la prueba elite de ruta masculina

El circuito de 16 vueltas contempla el ascenso al Mont Kigali, con una distancia de 5,9 kilómetros y un promedio de inclinación de 6,7%

Camilo Zabaleta

Egan Bernal es el favorito
Egan Bernal es el favorito de Colombia para ganar el maillot arcoiris que lo distingue como campeón del mundo - crédito Jean Bizimana/REUTERS

Bienvenidos al minuto a minuto de la prueba elite masculina de ruta en el Mundial de Ciclismo. La representación de Colombia es liderada por Egan Bernal, campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia.

12:57 hsHoy

-51 Kilómetros: Remco Evenepoel vuelve a poner pie en el piso para cambiar su bicicleta por fallas mecánicas.

12:28 hsHoy

Egan Bernal abandonó la prueba elite masculina de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025: esto se sabe

El colombiano era el favorito de la delegación colombiana para aspirar al triunfo en Ruanda y vestirse con el maillot arcoíris en el 2026

Egan Bernal partió como favorito
Egan Bernal partió como favorito al triunfo en la prueba que se desarrolla en la ciudad de Kigali - crédito @eganbernal/Instagram

La Unión Ciclística Internacional informó en medio de la transmisión que Egan Bernal se bajó de la bicicleta y abandonó la prueba elite de ruta masculina en el Mundial de Ciclismo Ruanda 2025. El líder de Colombia perdía más de cinco minutos con la punta de carrera, lo que habría motivado su abandono.

12:23 hsHoy

-77 kilómetros: Problemas para Isaac del Toro, que rápidamente vuelve a la rueda de Tadej Pogacar.

12:11 hsHoy

-84 kilómetros: abandona Egan Bernal.

12:02 hsHoy

-92.4 kilómetros: ¡Harold Tejada salta del grupo de perseguidores! En pleno ascenso, el colombiano va en busca de la cabeza de carrera junto a Tadej Pogacar e Isaac del Toro.

11:54 hsHoy

99 kilómetros: El Muro de Kigali descuelga a Juan Ayuso y deja a Isaac del Toro como líder junto a Pogacar. Harold Tejada es el mejor de los colombianos.

11:51 hsHoy

101 kilómetros: ¡Atacó Tadej Pogacar (Eslovenia)! Juan Ayuso (España) e Isaac del Toro (México) responden al vigente campeón del Tour de Francia y toman la punta de la carrera.

11:26 hsHoy

-116 kilómetros: Una pequeña fuga de tres ciclistas se prepara para subir el Mont Kigali, mientras el pelotón rueda a 2 minutos y 6 segundos.

