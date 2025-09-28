Deportes

Egan Bernal abandonó la prueba elite masculina de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025: esto se sabe

El colombiano era el favorito de la delegación colombiana para aspirar al triunfo en Ruanda y vestirse con el maillot arcoíris en el 2026

Camilo Zabaleta

Camilo Zabaleta

Egan Bernal partió como favorito
Egan Bernal partió como favorito al triunfo en la prueba que se desarrolla en la ciudad de Kigali - crédito @eganbernal/Instagram

La Unión Ciclística Internacional informó en medio de la transmisión que Egan Bernal se bajó de la bicicleta y abandonó la prueba elite de ruta masculina en el Mundial de Ciclismo Ruanda 2025. El líder de Colombia perdía más de cinco minutos con la punta de carrera, lo que habría motivado su abandono.

Esta era la primera vez en la que Egan Bernal se vestía con los colores de la selección Colombia en la prueba más importante de un Mundial, y aunque el mismo ciclista había puesto alta la vara de su participación, su desempeño no fue el esperado.

El liderato de la selección Colombia en la prueba que se desarrolla en carreteras de Kigali, capital del país africano, quedó en hombros de Harold Tejada, ciclista del Astana y que intentaba alcanzar a Tadej Pogacar e Isaac del Toro cuando estos dos eran los líderes de la carrera.

Las altas temperaturas en Ruanda, 28 grados centígrados, y la humedad que era superior al 40% pudieron ser factores determinantes en el abandono de Egan Bernal. Varios fueron los corredores que abandonaron la carrera, tras superar el 50% del recorrido, acusando deshidratación.

