Deportes

Lo que vivió Egan Bernal en las protestas proPalestina en la Vuelta a España 2025: “Uno se pudo haber matado”

El colombiano ganó la etapa 16 entre Poio y Mos. Castro de Herville, jornada que tuvo que ser recortada los últimos cinco kilómetros por las violentas manifestaciones en la línea de meta

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Egan Bernal ganó una etapa
Egan Bernal ganó una etapa en la Vuelta a España 2025, que precisamente fue recortada por culpa de los manifestantes - crédito Ineos Grenadiers

A pocos días de afrontar el Mundial de Ciclismo, el ciclista colombiano Egan Bernal reflexionó sobre los riesgos vividos en la Vuelta a España 2025, donde recientemente obtuvo una victoria en etapa.

Según detalló en una entrevista con Caracol Sports, diversos episodios de protesta pusieron en peligro la seguridad tanto de los corredores como de los propios manifestantes, en medio de un ambiente ya exigente por la dureza del recorrido.

Bernal relató que uno de los momentos más críticos ocurrió durante el descenso de un premio de montaña. “Recuerdo que iba bajando como 70 kilómetros por hora, en busca de la fuga, alejándome del grupo y, de repente, salieron unas personas a protestar, lo cual fue riesgoso”, declaró al medio citado.

Varias etapas de la Vuelta
Varias etapas de la Vuelta a España 2025 fueron interrumpidas por los manifestantes - crédito Ana Beltran/REUTERS

El corredor remarcó que la alta velocidad fue determinante para esquivar el peligro en esa ocasión: “De seguro, no tenían idea de lo rápido que uno iba e incluso se asustaron y echaron para atrás”. La presencia de manifestantes en la ruta generó no solo momentos de tensión, sino también caídas de varios ciclistas.

“Créanme que no era el momento para hacerlo porque podían haber causado algo feo y que, para fortuna, no sucedió. Uno se pudo haber matado. Hubo caídas fuertes y no fue nada chévere eso”, expresó Bernal, subrayando la gravedad de los hechos.

A pesar de la experiencia complicada, el campeón del Giro de Italia y del Tour de Francia mostró comprensión hacia las demandas de los manifestantes, aunque cuestionó la forma en que eligieron visibilizarlas.

“Estoy de acuerdo con las protestas y está bien, no lo pongo en discusión. El problema fue la manera, el lugar y los momentos donde lo hicieron”, explicó Bernal a Caracol Sports. Señaló además que los propios manifestantes pusieron en riesgo su integridad sin plena conciencia de las consecuencias: “Fue peligroso para los ciclistas y también para ellos, pero, en ciertos casos, no eran conscientes de ello”.

Egan Bernal en la Vuelta a España 2025 terminó en el puesto 17 de la clasificación general, a 46 minutos y 26 segundos de Jonas Vingegaard. El último día de carreras, cuando el pelotón llegaba a Madrid, la ceremonia de premiación no pudo desarrollarse por culpa de las violentas protestas en el sitio de meta.

Así le fue a Egan Bernal en el Mundial de Ciclismo 2025

-crédito @eganbernal/Instagram
-crédito @eganbernal/Instagram

Durante la transmisión oficial, la Unión Ciclística Internacional informó del abandono de Egan Bernal en la prueba elite masculina de ruta del Mundial de Ciclismo Ruanda 2025. Bernal, que encabezaba el equipo de Colombia, decidió retirarse tras perder más de cinco minutos respecto a la punta de la carrera, hecho que, según la organización, habría sido determinante para su salida.

El debut de Bernal con el uniforme de la selección nacional en la cita mundialista generaba altas expectativas. Sin embargo, su actuación no respondió a lo anticipado. La competencia, que se desarrolla en las carreteras de Kigali, capital de Ruanda, exigió un liderazgo inmediato por parte de Harold Tejada, del equipo Astana, luego del abandono de Bernal. Tejada quedó entonces al frente del combinado colombiano, luchando por acercarse a los punteros Tadej Pogacar e Isaac del Toro durante el desarrollo de la carrera.

Las elevadas temperaturas, registradas en 28°C, junto con una humedad ambiental superior al 40% figuran entre los factores que afectaron el rendimiento de varios deportistas y motivaron abandonos por deshidratación una vez superada la mitad del recorrido.

El equipo colombiano presente en la prueba elite masculina de ruta está compuesto por Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Walter Vargas (Team Medellín - EPM).

