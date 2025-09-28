Deportes

Hernán Torres analiza la derrota de Millonarios 2-0 ante Atlético Nacional: “Una desatención nos costó caro”

El técnico señaló que el primer gol recibido afectó el rendimiento del equipo y reconoció fallas defensivas. Subrayó que la falta de regularidad y los errores individuales han complicado la campaña en la Liga BetPlay 2025-II

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

El técnico azul reconoció que una desatención en pelota quieta y un penal temprano marcaron el rumbo del clásico, mientras que el defensor costarricense admitió que el equipo no supo sostener el plan de juego tras los goles.

Atlético Nacional logró una victoria por 2-0 ante Millonarios en el clásico disputado en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II, resultado que marcó el final de una racha de siete años sin ganar en Medellín al cuadro bogotano.

El triunfo, conseguido con goles de William Tesillo y Jorman Campuzano, impulsó al equipo antioqueño a las primeras posiciones de la tabla, mientras que los dirigidos por Hernán Torres descendieron a la casilla 13 con 14 puntos, situación que agrava sus opciones de clasificar a los cuadrangulares.

La derrota expuso una serie de dificultades en el funcionamiento de Millonarios que el propio entrenador Hernán Torres reconoció públicamente tras el compromiso. Durante la rueda de prensa posterior al partido, el técnico analizó los motivos que llevaron a la caída de los azules y remarcó el impacto decisivo de los errores defensivos.

En sus declaraciones, Torres afirmó: “Un buen trabajo hasta el primer gol. Un gol de pelota quieta, una desatención que tuvimos totalmente... Eh, nos sorprendieron, la verdad es esa”. El entrenador explicó que su equipo mostró solvencia en los primeros minutos y generó ocasiones en el área rival, pero el tanto de William Tesillo alteró el rumbo del encuentro.

Atlético Nacional superó a Millonarios
Atlético Nacional superó a Millonarios por 2-0 en Medellín, por la fecha 13 de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

“El equipo lo golpeó bastante ese gol, bajó mucho su nivel futbolístico. Luego llega el penal, muy rápido, y ahí pues Nacional coge la manija del partido”, añadió el entrenador, en referencia a la jugada posterior que permitió que Jorman Campuzano sentenciara el marcador.

Los visitantes experimentaron dificultades para recuperar el control tras esos errores, lo que se reflejó tanto en el resultado como en el rendimiento durante la segunda mitad. “Teníamos las opciones para convertir en el primer tiempo, no la convertimos. Nacional llegó con esas jugadas de pelota quieta, el tiro de esquina y, y el penal, y convirtió y ganó, ¿no? Pero me parece que Millonarios hizo un buen trabajo hasta ese momento, hasta ese, hasta ese instante. Una desatención que nos cuesta caro, que perdemos los puntos y que seguimos, eh, en deuda con, con, con los resultados que necesitamos tener para las aspiraciones que tenemos”, expresó Torres.

Juan Pablo Vargas, defensor central de Millonarios, complementó el análisis al detallar las exigencias tácticas que enfrentó la línea defensiva. “Exigencias defensivas sabíamos desde antes de empezar el partido que iban a ser muchas, porque Nacional es un equipo que le gusta la tenencia del balón, le gusta incorporar muchos hombres al ataque”, señaló.

El jugador comentó que el cuerpo técnico planteó aprovechar los espacios cedidos por Nacional, pero el equipo no logró ejecutar ese plan tras recibir los goles en contra. “El primer tiempo fue muy bueno, muy, muy atinado a lo que teníamos que hacer y nuestra tarea. Ya luego, eh, del gol, de los goles, nos desaparecimos, no hicimos lo que teníamos que hacer y ahí es donde ellos se sienten aún más cómodos con el balón, que es, que es el fuerte”, explicó el zaguero.

El técnico de Millonarios señaló
El técnico de Millonarios señaló que el primer gol recibido afectó el rendimiento del equipo y reconoció fallas defensivas. - crédito @MillosFCoficial/X

Durante el encuentro, dos jugadores de Millonarios, Sergio Mosquera y Edwin Mosquera, recibieron especial atención debido a su participación en las jugadas determinantes que derivaron en los goles de Atlético Nacional. Consultado por la actuación de estos futbolistas, Torres manifestó: “Siempre en cada partido hay dificultades, hay errores, eeeh, en un grupo humano, un jugador falla un partido, otro falla otro partido. Pero estamos en esa evaluación, estamos trabajando y luchando y en esa evaluación queremos y soñamos con clasificarnos”. La nómina limitada y la presencia de jugadores sancionados y lesionados han dificultado, según el técnico, el proceso de garantizar una alineación constante y efectiva.

Millonarios mantiene una irregularidad que le ha impedido consolidar rachas positivas en la temporada. “Ganamos, perdemos, ganamos, perdemos. Nunca cogemos ni hemos cogido dos, tres partidos seguidos ganados, que eso es lo que queremos para tener regularidad y para fortalecer el ego. Lógicamente, el ser humano se equivoca y sí, se han cometido errores y fallas, y como técnico tengo que evaluar y tengo que tomar decisiones, ¿no?”, puntualizó Torres en su intervención.

El técnico de Millonarios subrayó
El técnico de Millonarios subrayó que la falta de regularidad y los errores individuales han complicado la campaña en la Liga BetPlay 2025-II. - crédito Millonarios FC

El resultado no solo representó un golpe para las aspiraciones de los capitalinos, sino que también impulsó a Atlético Nacional a la zona alta de la clasificación en la Liga BetPlay 2025-II, mientras que Millonarios permanece en una posición comprometida cuando resta menos de la mitad de la fase regular. Torres aseguró que la evaluación del plantel y el trabajo diario continúan enfocados en cambiar el rumbo del equipo para mantener expectativas de clasificación, en medio de un panorama exigente tanto en lo técnico como en lo anímico.

