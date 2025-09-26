Deportes

Leonel Álvarez suena para dirigir a Atlético Nacional: “Hoy estamos acá; mañana, no”

El entrenador Leonel Álvarez volvió a aparecer como candidato para dirigir a Atlético Nacional, a pesar de que actualmente tiene contrato vigente con Atlético Bucaramanga, equipo que lidera la Liga BetPlay

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Leonel Álvarez llegó al Bucaramanga
Leonel Álvarez llegó al Bucaramanga en marzo de 2025, con el que afrontó la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana - crédito Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga es la sorpresa del fútbol colombiano, al colocarse como líder de la Liga BetPlay en 12 jornadas con 24 puntos, todo gracias al trabajo de la plantilla que fue mejorando con el paso de los encuentros, consiguió esa regularidad que esperaba y le quitó el puesto al Junior de Barranquilla.

Leonel Álvarez es el responsable del buen momento de los santandereanos, pero nuevamente sonó para llegar a Atlético Nacional, conjunto con el que salió campeón de la Copa Libertadores 1989 como jugador, dejó huella en la institución y en años anteriores nunca consiguió llegar a ser su técnico por su pasado con el Medellín.

El entrenador antioqueño aclaró si es candidato firme para dirigir a los verdes, que están en la búsqueda de un entrenador por el despido de Javier Gandolfi el martes 16 de septiembre, por malos resultados, y por ahora dejaron en el puesto interino a Diego Arias.

“El fútbol es muy dinámico”

Durante una entrevista con Arley Deportes, el entrenador del Atlético Bucaramanga se refirió a la posibilidad de que llegue a los Verdolagas, equipo en el que siempre fue relacionado durante años, pero jamás se concretó una negociación y en este momento es más complicado.

“Tengo un contrato con Bucaramanga y yo estoy feliz, contento acá. Desde luego el fútbol es muy dinámico y hoy estamos acá, mañana no, pero yo tengo un compromiso, una responsabilidad muy grande”, dijo el entrenador, destacando que “el hecho de que lo quieran a uno equipos grandes, de jerarquía, como Nacional es muy bueno también”.

Atlético Nacional busca un entrenador
Atlético Nacional busca un entrenador y, al parecer, consideró a Leonel Álvarez, que se encuentra en el Bucaramanga - crédito David Jaramillo/Colprensa

Álvarez dejó claro que, por el momento, no tiene pensado salir de los Leopardos por la campaña que viene realizando en el campeonato colombiano y los objetivos por cumplir, uno de ellos es meter al equipo en un nuevo torneo internacional en 2026, sea la Libertadores o Sudamericana.

“Yo me lo tomo con tranquilidad. Ahora estoy en Bucaramanga, tengo una responsabilidad, un compromiso enorme con la institución, con los directivos, con los hinchas que son la razón de ser, con los periodistas y con la ciudad. Tenemos el foco puesto en el partido del viernes y después vendrá el otro”, afirmó.

Leonel Álvarez devolvió la ilusión
Leonel Álvarez devolvió la ilusión al Bucaramanga de conseguir su segunda estrella en la Liga BetPlay - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

El técnico terminó al decir que no ha sido sencillo salir a la calle, pues los aficionados en Santander lo aprecian mucho: “Eso no le ocurre a cualquier ser humano, entrenador o exjugador, entonces yo tengo que estar feliz también. Si voy a un centro comercial tengo que asumir que voy a un sitio público y que hay que darle cariño a la gente con su fotico y su autógrafo”.

El gran momento del Bucaramanga

Cuando parecía que las miradas se las llevaría el Junior por su buena campaña a lo largo del segundo semestre de 2025, apareció un inesperado equipo que venía con un proceso que fue creciendo y madurando, al punto que vuelve a pelear por un título en el fútbol colombiano.

Una de las victorias del
Una de las victorias del Bucaramanga en esa racha de siete partidos sin perder fue ante Atlético Nacional por 1-0 en Medellín - crédito Colprensa

Bucaramanga no solo es líder, sino que completa siete fechas de invicto, en las que se consolidó para alcanzar los 24 puntos y destronar a los Tiburones, que fue el último equipo que lo venció por la Liga BetPlay en la séptima jornada por 2-1, en un encuentro polémico por las decisiones del juez central.

En esa buena racha, los santandereanos acumulan cinco triunfos y dos empates, además de 11 goles a favor y apenas uno en contra, que se produjo en la décima jornada durante el triunfo 3-1 ante Alianza en el estadio Américo Montanini, lo que demuestra la fortaleza defensiva del conjunto de Leonel Álvarez en el torneo.

