Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Los "Gigantes de Baviera" tendrán un partido clave en el estadio Allianz Arena - crédito Heiko Becker / REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Werder Bremen por la fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026.

13:16 hsHoy

Se filtró la que sería la nueva camiseta que llevaría Luis Díaz con el Bayern Múnich y hay polémica en redes

La filtración del diseño alternativo con rombos rojos y azules desata críticas entre los aficionados, que ya se quejaban por el uniforme actual del club alemán en la Bundesliga

Bayern Múnich tendría una camiseta especial para el año 2026 - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El reciente anticipo de la nueva camiseta alternativa del Bayern Múnich generó una reacción adversa entre los seguidores del club, quienes ya se quejaban de su descontento con la indumentaria actual.

13:00 hsHoy

El último entrenamiento del Bayern Múnich: la buena vibra en el Säbener Straße

El último entrenamiento del Bayern Múnich fue destacado por la presencia de Jonathan Tah y Raphaël Guerreiro - crédito @FCBayernES / X
12:23 hsHoy

Critican a Luis Díaz después de que Dembélé se llevara el Balón de Oro: “No lo ganará”

Luego de la ceremonia de entrega del Balón de Oro al francés Ousmane Dembelé, una parte de la prensa deportiva de Colombia cree que Luis Díaz no ganará ese premio

El periodista Andrés Marocco se fue en contra de Luis Díaz tras lo que fue el balón de oro del delantero francés Ousmane Dembelé - crédito @ESPNColombia / X

El 22 de septiembre de 2025, se entregaron los premios del Balón de Oro, organizados por la revista France Football.

12:08 hsHoy

Así se jugará la fecha 5 de la Bundesliga

El otro partido atractivo de
El otro partido atractivo de la jornada lo protagonizarán Mainz 05 ante Borussia Dortmund - crédito Leon Kuegeler / REUTERS

26 de septiembre de 2025

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

  • Estadio: Allianz Arena de Múnich
  • Hora: 1:30 p. m.
  • Árbitro: Frank Willenborg

27 de septiembre de 2025

Heidenheim vs. Augsburgo

  • Estadio: Voith-Arena de Heidenheim
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Tobias Welz

Mainz 05 vs. Borussia Dortmund

  • Estadio: Mewa Arena de Mainz
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Tobias Reichel

St. Pauli vs. Bayer Leverkusen

  • Estadio: Millerntor - Stadion de Hamburgo
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Martin Petersen

Wolfsburgo vs. RB Leipzig

  • Estadio: Volkswagen Arena de Wolfsburgp
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Robin Braun

Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt

  • Estadio: Borussia-Park de Mönchengladbach
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Sören Storks

28 de septiembre de 2025

Friburgo vs. Hoffenheim

  • Estadio: Europa-Park Stadion de Friburgo
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Bastian Dankert

Colonia vs. Stuttgart

  • Estadio: RheinEnergieStadion de Colonia
  • Hora: 10:30 a. m.
  • Árbitro: Matthias Jöllenbeck

Union Berlín vs. Hamburgo

  • Estadio: Stadion An der Alten Försterei de Berlín
  • Hora: 12:30 p. m.
  • Árbitro: Deniz Aytekin
11:47 hsHoy

Los rojos de Alemania quieren seguir en lo más alto

En la última ocasión que
En la última ocasión que se vieron estos dos equipos, Bayern sacó su jerarquía ante los Weißen - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El partido se disputará el 26 de septiembre de 2025 a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Allianz Arena y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium).

El juez central del encuentro será Frank Willenborg.

Por los lados de Bayern Múnich, el equipo viene de hacer una gran actuación el 20 de septiembre de 2025 al golear en el estadio Pre-Zero al Hoffenheim por 4-1.

Con triplete del delantero inglés Harry Kane al minuto 44, y de tiro penal al 48 y 77, junto al gol del alemán Serge Gnabry al 90+8, los dirigidos por Vincent Kompany lograron seguir en lo más alto del campeonato alemán.

Por los lados del Werder Bremen, su comienzo no es el mejor: en su último partido cayeron por 3-0 ante el Friburgo en el Weserstadion de Bremen, el 20 de septiembre de 2025.

Los goles fueron del volante italiano Vincenzo Grifo al minuto 33 de tiro penal, de Junior Adamu al 59 y autogol de Karim Coulibaly al minuto 75 de partido.

En lo que se refiere al último duelo de rojos y verdes, se llevó a cabo el 7 de febrero de 2025 cuando “Los Gigantes de Baviera” vencieron por 3-0 con doblete de Harry Kane de tiro penal al 56 y 90+74 de tiro penal, y anotación de Leroy Sané al 82.

