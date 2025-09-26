Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

El reciente anticipo de la nueva camiseta alternativa del Bayern Múnich generó una reacción adversa entre los seguidores del club, quienes ya se quejaban de su descontento con la indumentaria actual.

El último entrenamiento del Bayern Múnich: la buena vibra en el Säbener Straße

El 22 de septiembre de 2025, se entregaron los premios del Balón de Oro, organizados por la revista France Football.

Los rojos de Alemania quieren seguir en lo más alto

En la última ocasión que se vieron estos dos equipos, Bayern sacó su jerarquía ante los Weißen - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El partido se disputará el 26 de septiembre de 2025 a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Allianz Arena y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium).

El juez central del encuentro será Frank Willenborg.

Por los lados de Bayern Múnich, el equipo viene de hacer una gran actuación el 20 de septiembre de 2025 al golear en el estadio Pre-Zero al Hoffenheim por 4-1.

Con triplete del delantero inglés Harry Kane al minuto 44, y de tiro penal al 48 y 77, junto al gol del alemán Serge Gnabry al 90+8, los dirigidos por Vincent Kompany lograron seguir en lo más alto del campeonato alemán.

Por los lados del Werder Bremen, su comienzo no es el mejor: en su último partido cayeron por 3-0 ante el Friburgo en el Weserstadion de Bremen, el 20 de septiembre de 2025.

Los goles fueron del volante italiano Vincenzo Grifo al minuto 33 de tiro penal, de Junior Adamu al 59 y autogol de Karim Coulibaly al minuto 75 de partido.