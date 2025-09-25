Así fue la celebración, antes de tiempo, del Once Caldas en el partido ante Independiente del Valle: “Son campeones mundiales”

Este fue el momento cuando los jugadores del Once Caldas fueron grabados con la euforia al máximo al estadio Palogrande - crédito @johacalderon11 / X

Once Caldas, el único representante colombiano en torneos Conmebol, cayó el 24 de septiembre de 2025 ante Independiente del Valle, desde los tiros del punto penal.

Pero la expectativa que había antes del partido por la ventaja que tenía el cuadro dirigido por Hernán Darío Herrera fue más que evidente, y así lo vivieron los hinchas y jugadores del Once Caldas antes del partido.

El momento fue captado por parte de las redes sociales en la llegada al estadio Palogrande - crédito Santiago Álvarez / Colprensa - @johacalderon11 / X

El 24 de septiembre, a pocas horas del duelo ante los ecuatorianos, la periodista Johanna Calderón publicó un video en su cuenta de X, @johacalderon11 en donde se ven a los jugadores del cuadro caldense encima del bus, saltando de alegría y emoción.

En las imágenes, se puede observar a Dayro Moreno sin camiseta, junto a Jorge Cardona, defensor, y Mateo García, volante, mientras saltaban y cantaban “Hoy hay que ganar”.

Las imágenes publicaron varias reacciones dentro de los amantes del fútbol y hasta el mismo técnico de Independiente del Valle, que tras conocer dichas imágenes entregó unas duras declaraciones sobre lo ocurrido.

Las reacciones tras el video de los festejos de los jugadores del Once Caldas con la hinchada

El periodista de Dsports se burló irónicamente de la celebración de los jugadores del Once Caldas tras la eliminación ante Independiente del Valle - crédito @SebasDecker / X

Las reacciones en las redes sociales y de Independiente del Valle no se hicieron esperar.

Una de ellas fue la del periodista de DSports, Sebastián Decker, que fue tajante en su comentario irónico diciendo lo siguiente:

“Son campeones mundiales en festejar antes de tiempo“, citó.

El técnico español se refirió a las celebraciones de su rival antes de tiempo, después de la eliminación al "Blanco blanco" - crédito @josecarloscresp / X

Por otra parte, Javier Rabanal, técnico de Independiente del Valle, charlando en zona mixta con el periodista Jose Carlos Crespo de Diblu Radio de Guayaquil, habló acerca de la celebración que tuvieron los jugadores del Once Caldas.

“Me contaron cómo vivieron los jugadores colombianos en el bus y a mí personalmente no me gusta celebrar antes que las cosas se consigan. Sé que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos estado más serios y nos lo hemos llevado”, expresó.

También en los comentarios del video que publicó Johanna Calderón y que replicó Sebastián Decker, los usuarios de X reaccionaron.

“Jajaja jajajajajajajaaj que cerrada de trompa más espectacular.Que linda cerrada de hocico. Bien Independiente del Valle” - crédito @alfosinoernes

“Se sintió cuando anularon el gol de Colombia y Domínguez casi se pega con Falcao” - crédito @polo_cp

“Esta imagen se va a volver histórica junto con la de los hinchas del junior celebrando la estrella falsa” - crédito @vetevago

Que viene para Once Caldas

El “Blanco Blanco” ahora volverá a la acción de la Liga BetPlay cuando reciba al Boyacá Chicó el 26 de septiembre de 2025 a partir de las 6:00 p. m. por la fecha 13 de la Liga BetPlay.

En la actualidad, el cuadro dirigido por Hernán Darío Herrera se encuentra en la casilla 14, producto de tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas, a 4 puntos del Deportivo Cali, que actualmente es el último que ingresaría al grupo de los 8, por lo que el partido será fundamental para los intereses del equipo dirigido por Hernán Darío “El Arriero” Herrera.

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrá de cara a lo que resta de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay:

26 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Once Caldas vs. Boyacá Chicó

1 de octubre de 2025 - Copa BetPlay: Once Caldas vs. Deportivo Pasto (partido de vuelta con la serie 2-1 a favor de los caldenses)

6 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: La Equidad vs. Once Caldas

13 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Once Caldas vs. Independiente Medellín

19 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Llaneros vs. Once Caldas

26 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Once Caldas vs. Unión Magdalena

29 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Once Caldas

1 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Once Caldas vs. Deportivo Pasto