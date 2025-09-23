Hinchada del América de Cali ahora critica a Tulio Gómez por prendas oficiales del club: “Se le puede meter un poco de cariño”

América de Cali lanzó una línea de productos propios que se venden a través de la página web - crédito América de Cali

Los máximos accionistas del América de Cali, la familia Giraldo Gómez, con Tulio Gómez a la cabeza, ha vivido semanas difíciles debido a las protestas de gran parte de la hinchada escarlata, que reclaman una mala gestión deportiva del equipo trece veces campeón de la Liga en Colombia.

Durante el clásico Vallecaucano de la fecha 10 se realizó una marcha hasta las afueras del estadio Pascual Guerrero, en donde se jugó el partido contra Deportivo Cali, pero los aficionados eligieron no ingresar al escenario deportivo en señal de inconformidad con las directivas.

Ahora, en redes sociales se han viralizado los mensajes en contra de la prendas oficiales del club.

Juan José Mantilla, periodista de Win Sports, publicó un pantallazo de la página web en donde se ofrecen los productos asegurando en principio que era mercancía traída de China a la que se le estampaba el escudo del América de Cali.

“Alguien lo pensó, propuso, “desarrolló” y creyó que era buena idea traer mercancía china y estamparle unos escudos. Con todo respeto pero eso está horrible, deberían echarle un vistazo a lo que hacen Nacional o Millonarios".

Post de Juan José Mantilla sobre las nuevas prendas del América de Cali - crédito X

No obstante, el comunicador fue informado que la mercancía era realizada en el Valle del Cauca, pero esto no fue excusa para criticar el trabajo.

“Me clarifican que se hacen en el Valle del Cauca y está perfecto apoyar el talento local. Pero se le puede meter un poco de cariño“.

Estos son algunos de los mensajes de los hinchas en redes sociales:

“Ausencia de cariño y profesionalismo por la institución, y no solo en la ropa. También hay otros ejemplos: el centro de “alto rendimiento”, la “tienda oficial”, la " sala de prensa". Ni hablar de lo deportivo dónde se ve falta de rumbo y proyecto." @HSPC10

“En serio existirá alguien que compre estás prendas de mierda? A leguas se nota la mierda de calidad que son. Qué le han hecho a esta institución? Hemos caído muy muy bajo gracias a Tulio y Marcela Gómez. Son un hp asco.” @EscarlataUn

“Las tiendas del América, excepto las prendas de la marca de turno, están llenas de mercancías chinas con el logo de América. Uno compra por hincha, pero la calidad es bien floja.” @ghunter_frager

“@tulioagomez y FLIA, quiere meter cosas de calidad BAJA bien costoso, y el @AmericadeCali vuelto M, ellos son mercaderes, solo importa el billete fácil. Son obtusos esos GOMEZ GIRALDO, no se han dado cuenta que con Gloria deportiva habría billete FULL. #FueraFamiliaGomezGiraldo” @dimasDMAC

Así va América de Cali en la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2025

América de Cali sigue con problemas con su hinchada, que dejó de ir al estadio por la crisis de resultados - crédito América de Cali

Atlético Bucaramanga: 24 puntos / +11 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Junior FC: 22 puntos / +8 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Independiente Medellín: 21 puntos / +6 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 21 puntos / +5 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Atlético Nacional: 20 puntos / +9 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / +5 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Llaneros FC: 18 puntos / 0 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Cali: 17 puntos / +1 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 17 puntos / +1 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Alianza FC: 16 puntos / -2 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Pereira: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Millonarios: 14 puntos / -3 diferencia de gol / 12 partidos jugados Once Caldas: 13 puntos / -3 diferencia de gol / 12 partidos jugados Envigado FC: 12 puntos / -2 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Águilas Doradas: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados Unión Magdalena: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Boyacá Chicó: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados. La Equidad FC: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Pasto: 10 puntos / -2 diferencia de gol / 11 partidos jugados América de Cali: 10 puntos / -3 diferencia de gol / 11 partidos jugados