Deportes

Hinchada del América de Cali ahora critica a Tulio Gómez por prendas oficiales del club: “Se le puede meter un poco de cariño”

Tulio Gómez, máximo accionista, y Marcela Gómez, presidente de la institución, son señalados como los responsables de la mala gestión deportiva del equipo vallecaucano

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
América de Cali lanzó una
América de Cali lanzó una línea de productos propios que se venden a través de la página web - crédito América de Cali

Los máximos accionistas del América de Cali, la familia Giraldo Gómez, con Tulio Gómez a la cabeza, ha vivido semanas difíciles debido a las protestas de gran parte de la hinchada escarlata, que reclaman una mala gestión deportiva del equipo trece veces campeón de la Liga en Colombia.

Durante el clásico Vallecaucano de la fecha 10 se realizó una marcha hasta las afueras del estadio Pascual Guerrero, en donde se jugó el partido contra Deportivo Cali, pero los aficionados eligieron no ingresar al escenario deportivo en señal de inconformidad con las directivas.

Ahora, en redes sociales se han viralizado los mensajes en contra de la prendas oficiales del club.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Juan José Mantilla, periodista de Win Sports, publicó un pantallazo de la página web en donde se ofrecen los productos asegurando en principio que era mercancía traída de China a la que se le estampaba el escudo del América de Cali.

“Alguien lo pensó, propuso, “desarrolló” y creyó que era buena idea traer mercancía china y estamparle unos escudos. Con todo respeto pero eso está horrible, deberían echarle un vistazo a lo que hacen Nacional o Millonarios".

Post de Juan José Mantilla
Post de Juan José Mantilla sobre las nuevas prendas del América de Cali - crédito X

No obstante, el comunicador fue informado que la mercancía era realizada en el Valle del Cauca, pero esto no fue excusa para criticar el trabajo.

“Me clarifican que se hacen en el Valle del Cauca y está perfecto apoyar el talento local. Pero se le puede meter un poco de cariño“.

Estos son algunos de los mensajes de los hinchas en redes sociales:

  • “Ausencia de cariño y profesionalismo por la institución, y no solo en la ropa. También hay otros ejemplos: el centro de “alto rendimiento”, la “tienda oficial”, la " sala de prensa". Ni hablar de lo deportivo dónde se ve falta de rumbo y proyecto." @HSPC10
  • “En serio existirá alguien que compre estás prendas de mierda? A leguas se nota la mierda de calidad que son. Qué le han hecho a esta institución? Hemos caído muy muy bajo gracias a Tulio y Marcela Gómez. Son un hp asco.” @EscarlataUn
  • “Las tiendas del América, excepto las prendas de la marca de turno, están llenas de mercancías chinas con el logo de América. Uno compra por hincha, pero la calidad es bien floja.” @ghunter_frager
  • “@tulioagomez y FLIA, quiere meter cosas de calidad BAJA bien costoso, y el @AmericadeCali vuelto M, ellos son mercaderes, solo importa el billete fácil. Son obtusos esos GOMEZ GIRALDO, no se han dado cuenta que con Gloria deportiva habría billete FULL. #FueraFamiliaGomezGiraldo” @dimasDMAC

Así va América de Cali en la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2025

América de Cali sigue con
América de Cali sigue con problemas con su hinchada, que dejó de ir al estadio por la crisis de resultados - crédito América de Cali
  1. Atlético Bucaramanga: 24 puntos / +11 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  2. Junior FC: 22 puntos / +8 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  3. Independiente Medellín: 21 puntos / +6 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  4. Fortaleza CEIF: 21 puntos / +5 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  5. Atlético Nacional: 20 puntos / +9 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  6. Deportes Tolima: 20 puntos / +5 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  7. Llaneros FC: 18 puntos / 0 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  8. Deportivo Cali: 17 puntos / +1 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  9. Independiente Santa Fe: 17 puntos / +1 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  10. Alianza FC: 16 puntos / -2 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  11. Deportivo Pereira: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  12. Millonarios: 14 puntos / -3 diferencia de gol / 12 partidos jugados
  13. Once Caldas: 13 puntos / -3 diferencia de gol / 12 partidos jugados
  14. Envigado FC: 12 puntos / -2 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  15. Águilas Doradas: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados
  16. Unión Magdalena: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  17. Boyacá Chicó: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  18. La Equidad FC: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  19. Deportivo Pasto: 10 puntos / -2 diferencia de gol / 11 partidos jugados
  20. América de Cali: 10 puntos / -3 diferencia de gol / 11 partidos jugados

Temas Relacionados

América de CaliTulio GómezIndumentaria América de CaliMarcela GómezLiga BetPlayFPCColombia-Deportes

Más Noticias

Referentes históricos de Atlético Nacional hablaron sobre el perfil que debe tener el nuevo entrenador: “Que sea un doliente”

Las figuras históricas del club y la afición coinciden en que la mejor opción para el banquillo es un entrenador colombiano, capaz de devolver la esencia futbolística perdida

Referentes históricos de Atlético Nacional

Estos son los rivales de Deportivo Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina: día, hora y dónde ver los partidos

Las Azucareras, vigentes campeonas de Colombia, y las Leonas, fueron las finalistas de la edición 2025 de la Liga Betplay Femenina, lo que les otorgó el cupo al torneo que fue ganado por Atlético Huila

Estos son los rivales de

Este fue el polémico directivo que estuvo en el estadio del Deportivo Cali y que despertó la molestia en el presidente del club

Humberto Arias expresó su inconformidad por la presencia de Benjamín Romero y la actitud de IDC Network: señaló falta de respeto a la historia e hinchada del Deportivo Cali en plena final femenina

Este fue el polémico directivo

Así votó ‘Paché’ Andrade, el representante de Colombia, en la selección del Balón de Oro que ganó Dembélé

Auqnue la elección del mejor jugador del mundo tuvo opiniones divididas, un periodista colombiano fue clave en la elección de los ganadores

Así votó ‘Paché’ Andrade, el

Jhon Arias se refirió a las posibilidades de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Sería feliz siendo campeón del mundo”

El extremo atacante vive un difícil momento en el Wolverhampton, club al que llegó para la temporada 2025-2026 luego de convertirse en ídolo de Fluminense

Jhon Arias se refirió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel habló sobre la

Jessica Cediel habló sobre la razón de su soltería y los detalles de la persona con la que quiere construir un hogar: “Esperando un hombre de Dios”

Nanis Ochoa salió en defensa de Marcela Reyes tras las acusaciones en su contra por muerte de B King: “Ojalá no pase otra tragedia”

Ozuna está en Colombia: estas son las publicaciones que hizo el puertorriqueño desde dos ciudades importantes del país

Andrea Serna sorprende al revelar que ya cumplió las semanas para pensionarse, pero aún debe esperar: “Empecé a trabajar muy jovencita”

Carlos Vives celebró los 30 años de ‘La Tierra del Olvido’ en el Tiny Desk Concert

Deportes

Referentes históricos de Atlético Nacional

Referentes históricos de Atlético Nacional hablaron sobre el perfil que debe tener el nuevo entrenador: “Que sea un doliente”

Estos son los rivales de Deportivo Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina: día, hora y dónde ver los partidos

Este fue el polémico directivo que estuvo en el estadio del Deportivo Cali y que despertó la molestia en el presidente del club

Así votó ‘Paché’ Andrade, el representante de Colombia, en la selección del Balón de Oro que ganó Dembélé

Jhon Arias se refirió a las posibilidades de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Sería feliz siendo campeón del mundo”