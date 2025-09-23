Fiscalía tomó importante decisión tras denuncia contra Teófilo Gutiérrez: prestamista en Barranquilla lo acusó de amenazarlo

El delantero del Junior de Barranquilla publicó en su perfil de Instagram la resolución de la denuncia en su contra - crédito Teófilo Gutiérrez

La Fiscalía General de la Nación decretó el archivo definitivo de la investigación contra Teófilo Gutiérrez, según informó el abogado Ariel Arteta Granados a través de un comunicado de prensa.

El organismo judicial tomó esta decisión tras evaluar en detalle los hechos y las pruebas presentadas, determinando que “la conducta denunciada NO CONSTITUYE DELITO ALGUNO, al no configurarse los elementos exigidos por la ley penal”, según la comunicación oficial.

En el pronunciamiento difundido por el apoderado de Gutiérrez se aclara que el conflicto que generó la denuncia corresponde a una “diferencia de carácter estrictamente comercial y privado entre particulares”, cuya resolución queda en el ámbito y las vías legales adecuadas para este tipo de controversias.

Teófilo Gutiérrez vivió su cuarto ciclo con el Junior de Barranquilla en 2025, que sería el último en su carrera deportiva - crédito Junior FC

La denuncia contra el delantero del Junior de Barranquilla fue presentada en agosto de 2025 por el prestamista Gastón Marriaga González, quien lo acusó ante la Fiscalía del Atlántico por supuestas amenazas de muerte e incumplimiento de pago de un préstamo por 180 millones de pesos.

Como evidencia, el denunciante aportó audios, mensajes de WhatsApp y una letra de cambio. El proceso incluyó una citación para que el futbolista rindiera versión ante las autoridades.

Durante el transcurso de la investigación, Gutiérrez optó por el silencio público, mientras en sus redes sociales compartió imágenes distendidas en la playa. Esta postura generó comentarios en la opinión pública acerca del contraste entre la gravedad de las acusaciones y la actitud del jugador.

La controversia recordó otros episodios polémicos, protagonizados por el delantero en su trayectoria.

Este es el comunicado completo de Teófilo Gutiérrez

Comunicado del abogado de Teófilo Gutierrez - crédito Teófilo Gutiérrez

“En relación con la denuncia interpuesta en el pasado mes de agosto en contra del señor Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, su apoderado judicial, el abogado Ariel Arteta Granados, se permite informar a la opinión pública:

1. La Fiscalía General de la Nación, tras adelantar la indagación correspondiente y analizar en detalle los hechos y las pruebas aportadas, ha proferido orden de ARCHIVO DEFINITIVO de la investigación mediante providencia del 17 de septiembre de 2025.

2. La decisión del ente acusador se fundamenta en que la conducta denunciada NO CONSTITUYE DELITO ALGUNO, al no configurarse los elementos exigidos por la ley penal.

3. El asunto de fondo que originó esta situación corresponde a una diferencia de carácter estrictamente comercial y privado entre particulares, la cual se resolverá en el ámbito y por las vías legales que corresponden para este tipo de controversias.

Agradecemos el interés de los medios de comunicación y solicitamos que cualquier información futura sobre este tema se remita a los hechos aquí expuestos y a las decisiones oficiales de las autoridades competentes".

