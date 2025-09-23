Así votó ‘Paché’ Andrade, el representante de Colombia, en la selección del Balón de Oro que ganó Dembélé

La elección del Balón de Oro tuvo varias reacciones en el mundo deportivo, y en Colombia no fue la excepción - crédito Benoit Tessier / REUTERS

Sin ninguna duda, la elección del Balón de Oro por parte de la prensa de los cien países mejor posicionados en el ranking Fifa, dejó varias opiniones divididas entre los amantes del fútbol.

Por este motivo, el histórico periodista y narrador “Paché” Andrade fue fundamental en su votación para el delantero francés Ousmane Dembélé.

El histórico narrador dio a conocer su voto a través de sus redes sociales - crédito @pacheandrade / X

A través de las redes sociales, “Paché” dio a conocer que su voto fue a favor del francés Ousmane Dembelé, ganador del trofeo.

En segundo lugar, sorprendió en su votación al colocar al volante portugués Vitinha, y en tercer lugar dejó al español y figura del Barcelona FC, Lamine Yamal.

Dembélé fue uno de los más destacados por la prensa mundial - crédito Benoit Tessier / REUTERS

Así votó el narrador:

Ousmane Dembélé (Francia - París Saint Germain): 15 puntos Vitinha (Portugal - París Saint Germain): 12 puntos Lamine Yamal (España - FC Barcelona): 10 puntos Raphinha (Brasil - FC Barcelona): 8 puntos Gianluigi Donnaruma (Italia - París Saint Germain - Manchester City): 7 puntos Mohamed Salah (Egipto - Liverpool): 5 puntos Pedri (Espala - FC Barcelona): 4 puntos Kylian Mbappé (Francia - Real Madrid): 3 puntos Robert Lewandowski (Polonia - FC Barcelona): 2 puntos Cole Palmer (Inglaterra - Chelsea FC): 1 punto

Las reacciones del voto de Paché Andrade

Dembélé se convirtió en el sexto francés en la historia en ganar el Balón de Oro - crédito Benoit Tessier / REUTERS

Como era de esperarse, en medio de un intenso debate entre el mejor jugador en el cual estaban el español Lamine Yamal y el francés Ousmane Dembélé, no se hicieron esperar.

“A usted sinceramente le parece mejor futbolista vitinha que Yamal o Pedri? O es solo por jugar en el PSG y en Portugal? Lo cual me parece incoherente elegir un premio individual basándose en trofeos colectivos, que aparte de él, ganaron todos sus compañeros de club y selección“.

“Pache, te tenía en un concepto muy bueno, de periodista objetivo, pero se me acaba de caer un ídolo. Eso es una votación de periodista francés.”

“No podés poner a Yamal por encima de Raphinha, no podes poner a Salah por encima de Pedri y Mbappé... al menos acertó el 1-2”

“Los argumentos para decir que Lamine es mejor son:Es que juega bonito. Es que hace cosas bonitas. Es que nadie sabe que va a pasar cuando tiene el balón. Para ellos eso es lo que vale, no los goles, las asistencias, los trofeos. Nada de eso. Solo que haga cosas bonitas”

“Mi pregunta es... Qué hizo el Barca para tener a 4 entre los diez mejores del año? Ganar una liga contra un Madrid sin defensas y llegar a semis de Champions? Si que está barato...”

Estos han sido los ganadores del Balón de Oro a lo largo de la historia

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro en la historia - crédito Stephanie Lecocq / REUTERS

El Balón de Oro es un premio entregado por la revista francesa France Football, y que se entrega desde 1956. En 2009 se fusionó con el premio de la FIFA World Player, en donde estuvieron juntos durante 7 años, hasta separarse en 2016, y la única vez que se decidió no entregar fue en 2020 debido a la pandemia del coronavirus.

Lionel Messi es el máximo ganador del galardón, mientras que Ousmane Dembélé se convirtió en el sexto francés en ganar el galardón por detrás de Raymond Kopa, de Michel Platini, de Jean-Pierre Papin, de Zinedine Zidane.

A continuación, así quedó la lista de ganadores:

Lionel Messi (Argentina): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 Cristiano Ronaldo (Portugal): 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 Michel Platini (Francia): 1983, 1984, 1985 Johan Cruyff (Países Bajos): 1971, 1973, 1974 Marco van Basten (Países Bajos): 1988, 1989, 1992 Franz Beckenbauer (Alemania): 1972, 1976 Ronaldo Nazário (Brasil): 1997, 2002 Alfredo Di Stefano (Argentina-España): 1957, 1959 Kevin Keegan (Inglaterra): 1980, 1981) Karlz-Heinz Rummenigge (Alemania): 1980, 1981