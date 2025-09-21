Luis Díaz se destapó sobre su llegada al Bayern Múnich: reveló que hubo conversaciones con un club español

Pese a llevar poco tiempo con el Bayern Múnich, Luis Díaz se convirtió en un jugador clave para el inicio de la temporada - crédito Bernd Weisbrodd / AP

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia y actual jugador del Bayern Múnich, confirmó que mantuvo conversaciones con varios clubes europeos antes de decidirse por el equipo alemán, que pagó 75 millones de euros al Liverpool para quedarse con el extremo de 29 años.

Uno de esos interesados en “Lucho” era un club español, que despertó mucho interés en el guajiro y que, por temas económicos, perdió la batalla con los Bávaros, que sí contaban con los recursos para negociar y aceptar la oferta de los ingleses, que lo dejaron partir por no renovar su salario.

Actualmente, Luis Díaz se siente feliz con el Bayern por su buen inicio de temporada, en el que ha figurado en la Bundesliga y aportando como titular para que el equipo de Vincent Kompany sea líder del campeonato, con Harry Kane siendo la figura en cada uno de los encuentros.

“Hubo conversaciones”

En declaraciones recogidas por El País tras el partido de Liga de Campeones frente al Chelsea, el delantero explicó que el proceso de decisión fue tranquilo y que evaluó cuidadosamente las opciones disponibles en el mercado de fichajes, en el verano de 2025.

“Hubo conversaciones como todo el mercado, con varios equipos. Normalmente, es lo que siempre mueve el mercado, pero muy tranquilo con en esa decisión y decidí muy objetivamente con lo que se venía para mi futuro, que era muy importante”, afirmó Díaz en Movistar Plus.

Barcelona también intentó quedarse con Luis Díaz, como lo reveló el jugador, pero no lo compró por su alto precio - crédito Lee Smith/Action Images vía Reuters

El interés del Barcelona por el atacante colombiano fue uno de los temas más comentados durante el último verano europeo, pues la directiva del club catalán consideró la posibilidad de fichar al cafetero, pero finalmente descartó la operación debido al elevado precio que exigía el Liverpool, su club de origen.

Por su parte, el Bayern Múnich aceleró las gestiones y concretó la incorporación del jugador por 75 millones de euros, una cifra que reflejó la determinación del club alemán por reforzar su plantilla con el extremo guajiro y quedárselo en julio.

Luis Díaz se decidió por el Bayern Múnich por la inversión y el proyecto para ganar muchos títulos con el colombiano - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El traspaso de Díaz al Bayern Múnich marcó el final de una etapa de más de tres años en el Liverpool, donde el colombiano sumó importantes logros y consolidó su proyección internacional que, a diferencia de su experiencia en la Premier League, debió adaptarse a un fútbol más físico en la Bundesliga, lo que ha supuesto nuevos retos en su desempeño ofensivo.

Otro triunfo del Bayern

En cuanto a su rendimiento reciente, Luis Díaz fue titular en los últimos encuentros del Bayern Múnich, participando activamente en la campaña del equipo que quiere volver a salir campeón de la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de la Champions League, su principal objetivo.

En la última jornada de la liga local, el conjunto dirigido por Vincent Kompany sumó su cuarta victoria consecutiva tras imponerse 1-4 al Hoffenheim. “Lucho” disputó los 90 minutos y fue clave en la jugada que culminó con el cuarto gol, al habilitar a Joshua Kimmich, cuyo remate generó el rebote que Serge Gnabry aprovechó para sentenciar el marcador.

Aunque el colombiano dispuso de oportunidades para anotar, sus disparos no encontraron portería, un aspecto que ha llevado a algunos analistas en Alemania a considerar que todavía no ha alcanzado su mejor versión en la Bundesliga.

A pesar de los desafíos de adaptación y las expectativas que rodean su llegada, Díaz ha destacado la calidad humana y deportiva del Bayern Múnich, así como la exigencia de la liga alemana. El delantero colombiano ha remarcado su determinación de aportar al máximo en cada partido, convencido de que su esfuerzo será clave para el éxito colectivo del equipo.