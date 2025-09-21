Álvaro Uribe compartió fotografía con figura de la selección Colombia y de Atlético Nacional: “Nos llena de orgullo”

Atlético Nacional está séptimo en la tabla de posiciones con 17 puntos - crédito Luisa González/Reuters

Álvaro Uribe Vélez publicó una fotografía junto a Matheus Uribe, jugador de Atlético Nacional y mundialista con la selección Colombia, que causó sorpresa en las redes sociales por la cercanía que ha demostrado el expresidente con jugadores que han vestido en los últimos años la Tricolor, así como con los que actualmente están en la plantilla del conjunto verdolaga.

El encuentro se habría dado en el municipio de La Estrella, Antioquia, en una exposición equina que tuvo lugar allí. En la fotografía, aparte del político y el futbolista, se ve a la esposa de Matheus y otro sujeto que abraza a la pareja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En La Estrella, Ant. Con Mateus Uribe, un colombiano que nos llena de orgullo” fue el mensaje publicado por el fundador del Centro Democrático.

Fotografia compartida por Álvaro Uribe Vélez junto a Matheus Uribe - crédito Álvaro Uribe Vélez

Matheus Uribe no juega desde el 25 de agosto, cuando sufrió un esguince de tercer grado en su tobillo. El más reciente parte médico de Atlético Nacional indicó que el volante inició trabajo de campo. Entretanto, Álvaro Uribe espera por la revisión en segunda instancia de su condena de 12 años por fraude procesal y soborno a testigo.

Atlético Nacional vive días amargos en el fútbol colombiano tras la salida del entrenador argentino Javier Gandolfi, luego de la derrota 1-0 en la cancha contra Atlético Bucaramanga, pero 3-0 en el escritorio por alinear cuatro extranjeros en el terreno de juego. Esta situación, que además derivó en una multa de más de 20 millones de pesos, precipitó la salida del entrenador, que no tenía una buena relación con la hinchada.

Álvaro Uribe Vélez junto a Joan Castro

Álvaro Uribe invitó a su hogar al jugador de Atlético Nacional - crédito Álvaro Uribe Vélez

Las imágenes muestran al expresidente Álvaro Uribe Vélez en un encuentro privado con Joan Castro, defensa de Atlético Nacional, en lo que aparenta ser una reunión de carácter informal llevada a cabo en la residencia del exmandatario.

Durante la conversación, Uribe Vélez se dirigió hacia el jugador con una broma vinculada al inminente desafío deportivo del club, señalando: “Este año no puede perder Nacional, me la cobran… te paso la cuenta”.

La frase, pronunciada pocos días antes de la final de la Superliga 2025, en la que Atlético Nacional derrotó a Atlético Bucaramanga. En ese momento fue interpretada por muchos usuarios como un reflejo del ambiente de presión y expectativas que rodea al equipo verdolaga en vísperas del decisivo encuentro.

El video publicado por el propio Uribe Vélez incluyó además a Luis Díaz, uno de los hijos del cantante Diomedes Díaz, junto a empresarios colombianos que han estado vinculados con el acompañamiento de la carrera política del exjefe de Estado. El expresidente aprovechó el momento para destacar el papel del futbolista y de los invitados en su apoyo a la “patria”.

Yerry Mina, otro jugador de la selección Colombia que ha compartido con Álvaro Uribe

El presidente publicó este video en Instagram - crédito Instagram

En julio del 2024 se dio el encuentro entre Yerry Mina y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la reunión fue publicada por Uribe Vélez y generó reacción en redes sociales, donde usuarios señalaron que el video publicado por el exmandatario posee connotaciones racistas.

En las imágenes difundidas en la cuenta de Instagram de Uribe Vélez, se observa al exjefe de Estado montado a caballo, girando alrededor del defensor de la Selección Colombia y tocándole la cabeza. El propio Uribe comentó en tono jocoso:

“Yo tan recortado ni de a caballo pude alcanzar a Yerry”. Algunas respuestas en plataformas digitales cuestionaron este gesto y lo vincularon con episodios previos de discriminación en el fútbol, como la acción del jugador uruguayo José Giménez tocando el cabello de Dávinson Sánchez en la Copa América, lo que desató acusaciones de racismo y generó indignación.