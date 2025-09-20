Egan Bernal respondió al interés que despertó en el Visma Lease a Bike, de Jonas Vingegaard: “Estoy muy bien en este equipo”

Egan Bernal encabeza la delegación colombiana que disputará el Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda - crédito Fedeciclismo

El reciente interés del Visma Lease a Bike por incorporar a Egan Bernal ha generado una oleada de especulaciones en el mundo del ciclismo internacional.

La noticia cobró fuerza luego de que el periodista Beppe Conti, de RAI Italia, asegurara que el colombiano, ganador tanto del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021, ya habría alcanzado un acuerdo con la escuadra neerlandesa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Egan Bernal habló sobre el supuesto interés del Visma Lease a Bike de ficharlo-crédito Bruna Casas/REUTERS

En charla con Caracol Sports, el 19 de septiembre de 2025, el ciclista nacido en Zipaquirá, de 28 años, abordó directamente la información sobre su supuesto traspaso y explicó que mantiene una relación de respeto y admiración mutua con Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike.

“Con Jonas Vingegaard hablamos y nos tenemos un gran respeto y admiración. Lo admiro como deportista y como persona. Además, sabemos que el Visma Lease a Bike es, juepucha, un muy buen equipo, pero tengo contrato hasta el siguiente año (2026) con INEOS Grenadiers y me siento bien”, dijo.

El colombiano, que se consolidó como uno de los líderes del conjunto británico, subrayó el valor de la estabilidad y el respaldo que ha recibido desde su llegada a Ineos Grenadiers.

“Estoy muy bien en este equipo, es un lugar donde me tratan bien y siempre lo han hecho. Además, es una escuadra que me ha dado muchísimo, estoy acá desde 2018. Me apoyaron durante todo el proceso de recuperación, me siento como en casa y me han tratado bien”, expresó Bernal en la misma entrevista.

La permanencia del ‘escarabajo’ en el equipo británico parece estar asegurada, al menos hasta el final de su contrato. El propio ciclista detalló la solidez de los lazos construidos durante su trayectoria en la escuadra.

“Ya son ocho años de estar compartiendo con las mismas personas, por lo tanto, se crean vínculos muy fuertes. Lo cierto de todo es que hasta el siguiente año estaré en INEOS. Después, a partir de ese momento, se pueden abrir diferentes opciones, pero que, por el momento, no se están contemplando porque seguiré en donde estoy”, declaró a Caracol Sports.

Admiración por Jonas Vingegaard y ratificación de sus compromisos con Colombia y el Ineos Grenadiers

Egan Bernal demostró su admiración por Jonas Vingegaard-crédito Bruna Casas/REUTERS

A pesar de los rumores, Egan Bernal no ocultó su admiración por el equipo rival y, en particular, por Vingegaard.

“Él es uno de los ciclistas más fuertes en la historia, un corredor con el que cualquiera quisiera compartir equipo. Es muy buena persona, me gusta su carácter y como corredor me parece bueno”, puntualizó el colombiano, que ocupó el puesto 17 en la Vuelta a España 2025 y logró una victoria de etapa tras imponerse a Mikel Landa en el esprint.

En cuanto a sus próximos objetivos, Bernal dejó claro que su enfoque inmediato está en representar a Colombia en el Mundial y en disputar el Giro de Lombardía para cerrar la temporada.

“Tengo contrato con INEOS hasta el 2026. Respeto y admiro a otros equipos como el caso del Visma, pero por ahora estoy enfocado en el Mundial, donde representaré a Colombia, y en el Giro de Lombardía para cerrar bien la temporada”, concluyó.

Así será la programación del Mundial de Ciclismo de Ruta

21 de septiembre de 2025

Contrarreloj individual élite femenina (31 kilómetros) - 3:10 a. m.

Contrarreloj individual élite masculina (41 kilómetros) - 5:45 a. m.

22 de septiembre de 2025

Contrarreloj individual Sub-23 femenina (23 kilómetros) -3:35 a. m.

Contrarreloj individual Sub-23 masculino (31 kilómetros) - 4:35 a. m.

23 de septiembre de 2025

Contrarreloj individual junior femenina (18 kilómetros) - 3:45 a. m.

Contrarreloj individual junior masculina (23 kilómetros) - 7:00 a. m.

24 de septiembre de 2025

Contrarreloj por equipos mixtos (42 kilómetros) - 5:30 a. m.

25 de septiembre de 2025

Carrera en ruta Sub-23 femenina (119 kilómetros) - 4:05 a. m.

26 de septiembre de 2025

Carrera en ruta junior masculina (119 kilómetros) - 1:00 a. m.

Carrera en ruta Sub-23 masculina (165 kilómetros) - 5:00 a. m.

27 de septiembre de 2025

Carrera en ruta junior femenina (75 kilómetros) - 1:20 a. m.

Carrera en ruta élite femenina (165 kilómetros) - 5:05 a. m.

28 de septiembre de 2025

Carrera en ruta élite masculina (267,5 kilómetros) - 2:45 a. m.