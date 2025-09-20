Deportes

Egan Bernal respondió al interés que despertó en el Visma Lease a Bike, de Jonas Vingegaard: “Estoy muy bien en este equipo”

El ciclista de Zipaquirá confirma que cumplirá su contrato con el equipo británico, agradeciendo el apoyo recibido durante su recuperación y la estabilidad que le ha brindado la escuadra desde 2018

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Egan Bernal encabeza la delegación
Egan Bernal encabeza la delegación colombiana que disputará el Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda - crédito Fedeciclismo

El reciente interés del Visma Lease a Bike por incorporar a Egan Bernal ha generado una oleada de especulaciones en el mundo del ciclismo internacional.

La noticia cobró fuerza luego de que el periodista Beppe Conti, de RAI Italia, asegurara que el colombiano, ganador tanto del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021, ya habría alcanzado un acuerdo con la escuadra neerlandesa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Egan Bernal habló sobre el
Egan Bernal habló sobre el supuesto interés del Visma Lease a Bike de ficharlo-crédito Bruna Casas/REUTERS

En charla con Caracol Sports, el 19 de septiembre de 2025, el ciclista nacido en Zipaquirá, de 28 años, abordó directamente la información sobre su supuesto traspaso y explicó que mantiene una relación de respeto y admiración mutua con Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike.

“Con Jonas Vingegaard hablamos y nos tenemos un gran respeto y admiración. Lo admiro como deportista y como persona. Además, sabemos que el Visma Lease a Bike es, juepucha, un muy buen equipo, pero tengo contrato hasta el siguiente año (2026) con INEOS Grenadiers y me siento bien”, dijo.

El colombiano, que se consolidó como uno de los líderes del conjunto británico, subrayó el valor de la estabilidad y el respaldo que ha recibido desde su llegada a Ineos Grenadiers.

“Estoy muy bien en este equipo, es un lugar donde me tratan bien y siempre lo han hecho. Además, es una escuadra que me ha dado muchísimo, estoy acá desde 2018. Me apoyaron durante todo el proceso de recuperación, me siento como en casa y me han tratado bien”, expresó Bernal en la misma entrevista.

La permanencia del ‘escarabajo’ en el equipo británico parece estar asegurada, al menos hasta el final de su contrato. El propio ciclista detalló la solidez de los lazos construidos durante su trayectoria en la escuadra.

Ya son ocho años de estar compartiendo con las mismas personas, por lo tanto, se crean vínculos muy fuertes. Lo cierto de todo es que hasta el siguiente año estaré en INEOS. Después, a partir de ese momento, se pueden abrir diferentes opciones, pero que, por el momento, no se están contemplando porque seguiré en donde estoy”, declaró a Caracol Sports.

Admiración por Jonas Vingegaard y ratificación de sus compromisos con Colombia y el Ineos Grenadiers

Egan Bernal demostró su admiración
Egan Bernal demostró su admiración por Jonas Vingegaard-crédito Bruna Casas/REUTERS

A pesar de los rumores, Egan Bernal no ocultó su admiración por el equipo rival y, en particular, por Vingegaard.

Él es uno de los ciclistas más fuertes en la historia, un corredor con el que cualquiera quisiera compartir equipo. Es muy buena persona, me gusta su carácter y como corredor me parece bueno”, puntualizó el colombiano, que ocupó el puesto 17 en la Vuelta a España 2025 y logró una victoria de etapa tras imponerse a Mikel Landa en el esprint.

En cuanto a sus próximos objetivos, Bernal dejó claro que su enfoque inmediato está en representar a Colombia en el Mundial y en disputar el Giro de Lombardía para cerrar la temporada.

“Tengo contrato con INEOS hasta el 2026. Respeto y admiro a otros equipos como el caso del Visma, pero por ahora estoy enfocado en el Mundial, donde representaré a Colombia, y en el Giro de Lombardía para cerrar bien la temporada”, concluyó.

Así será la programación del Mundial de Ciclismo de Ruta

21 de septiembre de 2025

  • Contrarreloj individual élite femenina (31 kilómetros) - 3:10 a. m.
  • Contrarreloj individual élite masculina (41 kilómetros) - 5:45 a. m.

22 de septiembre de 2025

  • Contrarreloj individual Sub-23 femenina (23 kilómetros) -3:35 a. m.
  • Contrarreloj individual Sub-23 masculino (31 kilómetros) - 4:35 a. m.

23 de septiembre de 2025

  • Contrarreloj individual junior femenina (18 kilómetros) - 3:45 a. m.
  • Contrarreloj individual junior masculina (23 kilómetros) - 7:00 a. m.

24 de septiembre de 2025

  • Contrarreloj por equipos mixtos (42 kilómetros) - 5:30 a. m.

25 de septiembre de 2025

  • Carrera en ruta Sub-23 femenina (119 kilómetros) - 4:05 a. m.

26 de septiembre de 2025

  • Carrera en ruta junior masculina (119 kilómetros) - 1:00 a. m.
  • Carrera en ruta Sub-23 masculina (165 kilómetros) - 5:00 a. m.

27 de septiembre de 2025

  • Carrera en ruta junior femenina (75 kilómetros) - 1:20 a. m.
  • Carrera en ruta élite femenina (165 kilómetros) - 5:05 a. m.

28 de septiembre de 2025

  • Carrera en ruta élite masculina (267,5 kilómetros) - 2:45 a. m.

Temas Relacionados

Egan BernalMundial de RutaIneos GrenadiersVisma Lease a BikeCiclismo colombianoColombia-Deportes

Más Noticias

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy, fecha 4 de la Bundesliga 2025, siga el minuto a minuto de Luis Díaz

Los “Gigantes de Baviera” tendrán otro reto en el campeonato alemán, tras un gran debut en la Champions League ante el campeón del mundo: Chelsea

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN

Sebastián Montoya sufrió problemas mecánicos en Bakú: el fuego en su monoplaza lo dejó sin podio en la Sprint de Azerbaiyán de la Fórmula 2

El colombiano vivió una jornada agridulce en la Sprint Azerbaiyán, pues una falla mecánica lo dejó fuera de carrera a tres vueltas del final, en medio del doblete de Hitech con Dino Beganovic y Luke Browning

Sebastián Montoya sufrió problemas mecánicos

Once Caldas recibió reconocimiento tras su victoria ante Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera venció por dos goles a cero a Independiente del Valle en el partido de ida, acercándose a la clasificación a semifinales de la “Gran Conquista”

Once Caldas recibió reconocimiento tras

Egan Bernal criticó las protestas propalestina en Vuelta a España: “Ponían en riesgo la seguridad de ellos y la de nosotros, incluso nuestra vida”

El ciclista colombiano, luego de casi una semana de haber terminado la competencia, relató cómo se vivieron algunos de esos momentos dentro del pelotón

Egan Bernal criticó las protestas

Técnico de la selección Colombia sub-20 se confía antes del mundial de Chile: “Levantar la primera Copa Mundial para el país”

César Torres aspira a quedarse con el trofeo en el certamen juvenil y luego de terminar la fase de preparación, aunque afrontando dos casos de indisciplina en la plantilla

Técnico de la selección Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri sorprendió al mostrar

Andrea Valdiri sorprendió al mostrar la habitación de lujo que preparó para su mascota: tiene televisor y mini nevera

Christian Nodal reveló que una de sus canciones se inspiró en el regional colombiano: “Me volaba la cabeza”

La creadora de contenido ‘Me dicen Mar’ regresó a las redes sociales tras polémica entrevista con Vicky Dávila: “Cometí un error”

El ‘Negro’ Salas llegó al altar, pero recibió inesperado comentario de un invitado especial: “¿Tengo tiempo de oponerme a la boda?”

Dani Duke, novia de La Liendra, reveló que ya sentenció a su pareja para tener hijos: “Ya le advertí, yo no le pedí permiso”

Deportes

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN

Hoffenheim vs. Bayern Múnich EN VIVO hoy, fecha 4 de la Bundesliga 2025, siga el minuto a minuto de Luis Díaz

Sebastián Montoya sufrió problemas mecánicos en Bakú: el fuego en su monoplaza lo dejó sin podio en la Sprint de Azerbaiyán de la Fórmula 2

Once Caldas recibió reconocimiento tras su victoria ante Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Egan Bernal criticó las protestas propalestina en Vuelta a España: “Ponían en riesgo la seguridad de ellos y la de nosotros, incluso nuestra vida”

Técnico de la selección Colombia sub-20 se confía antes del mundial de Chile: “Levantar la primera Copa Mundial para el país”