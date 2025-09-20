Deportes

Egan Bernal criticó las protestas propalestina en Vuelta a España: “Ponían en riesgo la seguridad de ellos y la de nosotros, incluso nuestra vida”

El ciclista colombiano, luego de casi una semana de haber terminado la competencia, relató cómo se vivieron algunos de esos momentos dentro del pelotón

Por Francy Agudelo

El colombiano se alejó del top 10 de la competencia acumulando más de 29 minutos de diferencia con el líder de la clasificación general - crédito Ineos

La Vuelta a España 2025 estuvo marcada por múltiples contratiempos debido a diversas manifestaciones de protesta propalestina que afectaron el desarrollo de la competencia en varias jornadas. Estas protestas incluso vulneraron el derecho de los deportistas a ejercer su trabajo, ya que los manifestantes exigían que uno de los equipos se retirara de la carrera por llevar la palabra “Israel” en su nombre.

Uno de los corredores que sufrió estas movilizaciones fue el colombiano Egan Bernal, que luego de casi una semana de haber terminado la competencia relató cómo se vivieron algunos de esos momentos dentro del pelotón.

En conversación con Diario As, el ‘escarabajo’ expresó su pensamiento sobre este tipo de hechos y las repercusiones que tienen en el mundo del deporte, al haberlas trasladado a este escenario en particular.

“Creo que el derecho a protestar está y todos lo tenemos, estoy de acuerdo con eso, pero estaba a un punto en el que ponían en riesgo no solo la seguridad de ellos, sino la de nosotros, incluso nuestra vida”, dijo en un apartado de la entrevista.

El deportista comentó los momentos de tensión que llegaron a vivir los corredores en medio de las etapas, que muchas veces no fueron registrados por la transmisión oficial, pero que de manera inminente representaban un alto riesgo para su integridad.

La Vuelta a España 2025 estuvo marcada por múltiples contratiempos debido a diversas manifestaciones de protesta propalestina que afectaron el desarrollo de la competencia en varias jornadas - crédito Ineos Grenadiers

“Me tocó pasar una situación en la que bajaba a 70 km y se atravesaron personas, no solo fue lo que pasó en TV, pasaron otras cosas. Caerse a esa velocidad significaría algo muy grave para ellos y para nosotros, por eso no creo que haya sido la manera de hacerlo, se podía de forma diferente. El ciclismo no tenía mucho que ver, pero no lo podemos controlar”, afirmó Egan.

Su regreso al triunfo en las grandes carreras de ciclismo se dio en la etapa 16 de la competencia luego de 4 años de sequía, teniendo en cuenta su accidente en el 2022.

El líder del Ineos Grenadiers ganó la etapa 16 de la Vuelta a España - crédito @lavuelta / X

Esta victoria representó para el corredor la satisfacción de ver hecho realidad algo que consideraba “imposible”: “Fue muy importante, creo que hasta cierto punto era imposible estar ahí y este año volver a ganar en los Nacionales frente a la familia y todo lo que significa para nosotros y que la siguiente victoria sea en España, en una carrera que siempre se me ha hecho difícil y donde no he podido encontrarme del todo bien. Antes de la Vuelta a España no lo hubiera esperado, pero volver a ganar una etapa es algo muy bonito”, comentó.

Hizo el balance de la última jornada que debió ser recortada a falta de 50 kilómetros de meta por las difíciles condiciones de orden público en el lugar: “Al final ganar es ganar. Todos queríamos que la última etapa se hiciera y llegara al alto. Los ciclistas queríamos que la carrera se hiciera con normalidad, pero ese día estaba tranquilo y es algo que se sale de nuestras manos, no podemos controlar. Creo que es una victoria que la voy a recordar de una forma diferente”.

Hizo el balance de la última jornada que debió ser recortada a falta de 50 kilómetros de meta por las difíciles condiciones de orden público en el lugar - crédito Europa Press

Ineos Grenadiers es uno de los equipos que comanda el pelotón internacional por su palmarés y los corredores que están en sus filas, lo que representa un grado de obligación por tener buenos resultados en cada una de sus presentaciones, punto que también analizó el colombiano: “Ganamos tres etapas y ganamos la crono. Es importante, tenemos un equipo muy sólido y estamos contentos. Queríamos estar más adelante en la general, pero un top-5 o tres etapas, uno se queda con las tres etapas”.

Por el momento se alista para el Campeonato Mundial de Ruta de Kigali, Ruanda, que se disputará entre el 21 y el 28 de septiembre.

