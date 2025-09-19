Deportes

Video: Golazo del “Cucho” Hernández abrió el camino para la victoria del Real Betis en la liga española

El atacante culminó una brillante jugada individual de Giovanni Lo Celso con un remate colocado, abriendo el marcador ante la Real Sociedad

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Real Betis y Real Sociedad, dos equipos que aspiran a entrar en puestos europeos a final de temporada, se enfrentaron este viernes 19 de septiembre en el estadio de La Cartuja de Sevilla, por la jornada 5 de LaLiga EA Sports, con la intención de olvidar el flojo arranque de ambos clubes en la temporada 2025/26, y levantar el vuelo para no distanciarse de sus objetivos.

El conjunto Bético, dirigido por Manuel Pellegrini, tuvo un mal arranque, con solo una victoria en las cinco jornadas disputadas, a lo que suman las dudas dejadas con sus dos empates ante Elche y Levante, pese a tener un plante con jugadores como Giovanni Lo Celso, Antony, Isco, Pablo Fornals, o los colombianos Nelson Deossa (ausente de la convocatoria por problemas en su tobillo), y Juan Camilo “Cucho” Hernández.

Por eso no sorprende que el inicio del partido fuese Betis el que llevase la iniciativa, animado por su público. La banda izquierda con Junior Firpo, Lo Celso y Sofyan Amrabat se mostró especialmente activa en los primeros compases del encuentro. A la par, el “Cucho” ya generaba peligro: un balón suelto en el área lo llevó a sacar un disparo seco y potente que obligó al arquero visitante Álex Remiro a una gran intervención abajo.

Una jugada entre Giovanni Lo Celso y el "Cucho" Hernández abrió el camino de la victoria para el Betis ante la Real Sociedad - crédito EFE

La insistencia del Betis tuvo premio a los 8 minutos de compromiso, justamente por cuenta del colombiano. Lo Celso llevó el balón en diagonal, sorteó marcas y cedió al “Cucho” que controló, se giró frente a su marcador Duje Caleta-Car y sacó un derechazo imparable a la escuadra de Remiro, que no pudo responder ante un remate de enorme calidad.

La reacción de la Real Sociedad no tardó. Tan solo cinco minutos después, una mala salida del Betis permitió a Mikel Oyarzabal interceptar un pase, asistir a Barrene y este, tras un primer intento contenido por Pau López, cedió para Brais Méndez, quien igualó el marcador con un zurdazo colocado.

El resto del primer tiempo mantuvo el ritmo alto, con oportunidades en ambas áreas y una polémica por la cartulina amarilla mostrada a Amrabat, lo que pudo suponer la segunda para Natan. El marcador no volvió a moverse antes del descanso: 1-1, con el “Cucho” Hernández destacado en el ataque local.

El colombiano fue titular en el equipo de Manuel Pellegrini y fue una amenaza constante para la Real Sociedad - crédito @CuchoHernandez/X

En la reanudación, el Betis recuperó la iniciativa y no tardó mucho en volverse a poner en ventaja. A los 48 minutos, una jugada nacida de una falta lateral ejecutada por Fornals acabó con una mala salida de Remiro que terminó colocando el balón dentro de su propia portería.

La visita buscó la igualada y Brais dispuso de una ocasión clara, pero no logró definir ante Pau López. El “Cucho” Hernández se mantuvo incisivo, conduciendo un balón peligroso al área en el minuto 50, ocasión que desbarató la zaga rival. El colombiano reclamó una mano en el área por parte de Caleta-Car en el minuto 77, luego de un remate con la derecha, pero el árbitro descartó decretar la pena máxima.

El Betis selló la victoria al minuto 69, tras una jugada elaborada que culminó Fornals, decretando el 3-1 final.

Este resultado le permite a los de Pellegrini situarse en la cuarta posición de LaLiga EA Sports con 9 puntos, si bien cabe señalar que ha disputado un total de seis encuentros frente a los cuatro de la mayoría de los otros equipos.

Betis volverá a jugar por LaLiga ante el Osasuna el domingo 28 de septiembre, pero ahora mismo la mira está en su participación en la Europa League, pues harán su debut en la presente edición ante el Nottingham Forest inglés, el miércoles 24 de septiembre en La Cartuja, en un duelo en el que se espera que el “Cucho” vuelva a ser inicialista, mientras continúa la incertidumbre alrededor del estado de Nelson Deossa.

