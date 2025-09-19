Estas son las rivales del Real Madrid de la colombiana Linda Caicedo en la Champions League Femenina

El cuadro merengue conoció a sus rivales en la fase de liga del torneo más importante del mundo - crédito Europa Press

La acción del fútbol femenino en la temporada 2025-2026 continuó con el sorteo de la fase de liga de la Champions League.

Una de las protagonistas es Linda Caicedo, delantera de la selección Colombia y figura del Real Madrid femenino, que el 19 de septiembre de 2025 conoció a las rivales con las cuales jugará y el calendario de partidos.

Estas serán las rivales que tendrá el cuadro madrileño en la fase de liga de la Champions League Femenina - crédito @realmadridfem / X

La primera fase comenzará el 7 de octubre de 2025, e irá hasta el 17 de diciembre del mismo año. El cuadro español debutará ante el Wolfsburgo, de Alemania, en condición de local en el estadio Alfredo di Stefano, de Madrid.

En la última fecha, cerrará ante el Twente de Países Bajos, partido que se jugaría el 17 de diciembre de 2025:

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrá el cuadro “merengue”

Fecha 1 - (7-8 de octubre de 2025): Real Madrid vs. Wolfsburgo (Alemania)

Fecha 2 - (15-16 de octubre): Arsenal (Inglaterra) vs. Real Madrid

Fecha 3 - (11-12 de noviembre): Real Madrid vs. Roma (Italia)

Fecha 4 - (19-20 de noviembre): Paris Saint Germain (Francia) vs. Real Madrid

Fecha 5 - (9-10 de diciembre): Real Madrid vs. Paris FC (Francia)

Fecha 6 (17 de diciembre): Twente (Países Bajos) vs. Real Madrid

Real Madrid sacó su jerarquía y derrotó al Eintracht Frankfurt

El Real Madrid femenino goleó y se clasificó a la fase de liga de la Champions League - crédito Europa Press

El Real Madrid Femenino selló una victoria contundente por 3-0 frente al Eintracht Frankfurt Femenino en la previa de la Champions League Femenina 2025/2026, un resultado que refleja la superioridad del conjunto español a lo largo de todo el encuentro.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Alberto Toril mostró una clara determinación ofensiva. Apenas transcurridos nueve minutos, Naomie Feller abrió el marcador con un remate de zurda desde el centro del área, colocando el balón en el centro de la portería y adelantando al Real Madrid Femenino. Este primer tanto marcó el ritmo del partido y permitió a las locales controlar el juego con mayor soltura.

La presión del conjunto madrileño se mantuvo constante y, en el minuto 34, Signe Bruun amplió la ventaja. La delantera danesa definió con la derecha desde el centro del área, tras una asistencia precisa de Linda Caicedo, y estableció el 2-0 antes del descanso. El dominio del Real Madrid Femenino se tradujo en un resultado parcial que reflejaba la eficacia de su ataque y la solidez de su defensa.

Tras el entretiempo, el equipo español no bajó la intensidad. En el minuto 60, Linda Caicedo sentenció el encuentro con el tercer gol. La atacante colombiana remató con la derecha desde el centro del área, aprovechando una asistencia de Sheila García, y colocó el balón en el centro de la portería. Con este tanto, el Real Madrid Femenino consolidó su superioridad y dejó sin opciones al conjunto alemán.

A lo largo de la segunda parte, ambos equipos realizaron múltiples cambios en sus alineaciones. Por parte del Eintracht Frankfurt Femenino, Hayley Raso y Dilara Açikgöz ingresaron en el minuto 61, sustituyendo a Nina Lührßen y Rebecka Blomqvist respectivamente. Posteriormente, en el minuto 72, Ilayda Açikgöz y Pia-Sophie Wolter reemplazaron a Laura Freigang y Nadine Riesen. En los minutos finales, Eleni Markou entró al campo en lugar de Géraldine Reuteler.

El Real Madrid Femenino también movió el banquillo para refrescar su plantilla. En el minuto 66, Alba Redondo sustituyó a Signe Bruun. Más adelante, en el minuto 77, se produjeron tres sustituciones simultáneas: Hanna Bennison por Sandie Toletti, Paula Comendador por Naomie Feller y Athenea del Castillo por Linda Caicedo. Finalmente, en el minuto 81, Silvia Cristóbal ingresó en lugar de Sheila García.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y el control del conjunto blanco, que apenas concedió oportunidades a su rival. La única amonestación del partido fue para Maëlle Lakrar, jugadora del Real Madrid Femenino, quien recibió tarjeta amarilla en el minuto 70 por juego peligroso.