Video: Davinson Sánchez convirtió autogol y quedó marcado en la derrota de Galatasaray en la Champions League

El Deutsche Bank Park de Frankfurt fue testigo del primer partido de Davinson Sánchez en la Champions League vistiendo los colores del Galatasaray.

El defensa central fue inicialista en el equipo dirigido por Okan Buruk para su primer compromiso en la liguilla del certamen ante Eintracht Frankfurt, en condición de visitante.

Para el exTottenham este partido era esencial en su afán de demostrar que la irregularidad de rendimiento de la que hizo gala durante sus últimos años en el Tottenham Hotspur podía revertirse ahora que contaba con más confianza de su entrenador. Sin embargo, pese al buen inicio de los turcos, terminaron siendo vapuleados por 5-1, y el colombiano fue uno de los señalados por el resultado.

El encuentro arrancó con el Galatasaray imponiendo su ritmo y sorprendiendo a los 8 minutos gracias a un contragolpe que culminó Yunus Akgün con un disparo cruzado, tras asistencia de Leroy Sané. El gol silenció momentáneamente a la afición local y permitió a los dirigidos por Buruk manejar la posesión y las ocasiones durante buena parte de la primera mitad.

El disparo de Ritsu Doan rebotó en el central colombiano, terminando en autogol e inciando la reacción del Eintracht Frankfurt en el partido - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Pero, a los 37 minutos las cosas dieron un giro radical luego de un error de Galatasaray en la salida. El propio Akgün perdió el esférico ante una presión alta del rival, el rebote llegó a los pies de Ritsu Dōan, que remató aunque sin dirección a meta. El arquero Cakir parecía haber despejado el peligro, pero el balón rebotó accidentalmente en Davinson Sánchez, que llegó para hacer cobertura pero en vez de eso terminó desviando el balón al fondo de su propia meta, decretando el empate y devolviendo el ánimo al Frankfurt.

Desde ese momento, el Eintracht llevó las riendas del encuentro y en el tiempo añadido previo al descanso, Can Uzun aprovechó un centro de Burkardt y dio la vuelta al marcador con un remate de media vuelta. Apenas dos minutos más tarde, Burkardt amplió la ventaja con un cabezazo tras una falta colgada por Chaïbi, mandando a los suyos al intermedio con una sólida ventaja: 3-1.

El segundo tiempo mostró a un Galatasaray superado, ya sin respuestas ni energía para igualar la intensidad rival. Burkardt sentenció el partido con el cuarto tanto, cabeceando un centro de Brown que volvió a encontrar a Davinson Sánchez como malogrado protagonista al tocar el balón antes de entrar.

Los cambios desde el banquillo no alteraron la tendencia del partido y la afición local celebró el festival de goles, mientras los jugadores turcos mostraban gestos de resignación. Casi sobre el minuto 75, Knauff coronó la goleada del Frankfurt aprovechando una mala salida en defensa de Galatasaray para batir sin oposición a Çakir y firmar la “manita” definitiva.

Con este resultado, el Eintracht Frankfurt se convirtió en el líder de la liguilla tras disputarse la primera fecha de la Champions League, gracias a los cinco goles que lo ubican por encima del actual campeón, el Paris Saint-Germain. Las Águilas ahora piensan en su próximo partido en Champions League ante Atlético de Madrid el 30 de septiembre, antes de lo cual tendrá que enfrentarse a Union Berlin y Borussia Monchengladbach en la Bundesliga.

Galatasaray buscará enderezar el rumbo ante Liverpool, en la segunda fecha de la Champions League - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

En cuanto a Galatasaray, que desde los nombres tiene un plantel que podría competir más de lo mostrado en su debut, buscará afianzar su liderato en la Superliga de Turquía ante Konyaspor y Alanyaspor, antes de verse las caras como local ante Liverpool en condición de local, el próximo 30 de septiembre, en un juego en el que intentarán dar la sorpresa para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a la siguiente fase del torneo.