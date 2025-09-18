“Tener a James en León es un desperdicio”, la fuerte crítica al jugador de la selección en México

En México consideran que el rendimiento en el club es muy inferior a lo mostrado con la selección Colombia - crédito Enfierados

La presión que recae sobre James Rodríguez en el Club León ha intensificado el debate en torno a su rendimiento en México, sobre todo al compararlo con sus actuaciones en la Selección Colombiana.

El equipo de Guanajuato, según las estadísticas proporcionadas por AS, ocupa actualmente la décima posición del Torneo Apertura tras ocho jornadas, en las que ha sumado tres victorias, dos empates y tres derrotas.

Pese a los resultados irregulares del club, James se destaca como el futbolista con mayor cantidad de asistencias de gol, más ocasiones de peligro generadas y más pases clave en ofensiva dentro del equipo.

Esta dualidad entre su buen nivel en la selección y las dudas en León ha llevado a algunas voces a tildar su fichaje de “desperdicio de dinero”.

En este sentido, el pódcast partidario Enfierados cuestionó la capacidad del club para sacar real provecho del colombiano y criticó duramente la gestión de su potencial.

“Es un desperdicio, tiraste a la basura el dinero. Es un desperdicio tener a James y no poder explotarlo”, aseguraron en el pódcast.

El contraste es evidente cuando el mediocampista viste la camiseta nacional. En palabras recogidas por ambos medios, el pódcast Enfierados apuntó que con Colombia, “James es un tipo que marca diferencia y terminó siendo el mejor de la Eliminatoria”, mientras que en León no logra destacar debido a la ausencia de una propuesta ofensiva que lo potencie.

Bajo este análisis, la responsabilidad no recae únicamente en el jugador: “Con un equipo mezquino, sin propuesta ofensiva, que no respeta los ideales del club, James no luce y lo más fácil es decir que no corre”, reflexionaron los integrantes del pódcast.

El técnico Eduardo Berizzo también intervino en el debate, explicando el impacto de las fechas Fifa en la condición de los futbolistas.

“Cuando la fecha Fifa sucede se pierde la frescura”, dijo tras el último empate entre Tigres y León, recogido por AS, dijo Berizzo, que además hizo alusión directa al desgaste de James, que regresó a México tras ser titular en la doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas con Colombia, enfrentando a Venezuela y Bolivia.

De cara al siguiente compromiso, el Club León medirá fuerzas contra Tijuana el viernes 19 de septiembre, a partir de las 10:05 p.m. (hora colombiana), en lo que representa una nueva oportunidad para que James Rodríguez demuestre su aporte a la plantilla y confirme si el desafío está en su adaptación personal o en la estructura colectiva del equipo.

Los clubes que pretenden a James Rodríguez

El futuro de James Rodríguez se mantiene en el centro de la atención, dado que su continuidad en el Club León, donde arribó en enero de 2025, parece incierta mientras se aproxima el cierre del año y aumentan las dudas sobre una eventual renovación de contrato. Por ahora, todos los indicios apuntan a que podría quedar como agente libre en el mercado invernal.

El interés de equipos del exterior por el colombiano se mantiene sólido. Según reporta el medio SoyFiera, el entorno del jugador contempla al menos tres posibilidades para continuar su carrera fuera de León. La primera opción sería un fichaje por Rayados de Monterrey en 2026.

El medio subraya: “La buena relación que el astro colombiano sigue teniendo con muchos de los exmadridistas podría ser una de las razones que lo vincule para la siguiente campaña”, mencionando el atractivo que representa para la institución regiomontana, conocida por su fortaleza financiera: “Es bien sabido que una de las instituciones más fuertes en el lado financiero es la regiomontana quienes han hecho posible la contratación del propio casaca número 93 (Sergio Ramos) y también la del ex capitán del Betis, Sergio Canales”, cita SoyFiera.

Como segunda alternativa, el vinculo de James Rodríguez con Grupo Pachuca, todavía propietario de sus derechos, le abriría la puerta a un posible traspaso a Real Oviedo en España, entidad que pertenece al mismo grupo empresarial. Sobre esta opción, SoyFiera señala: “Debido a que actualmente sigue perteneciendo a Grupo Pachuca, una de las chances en su agenda para finales de año e inicios del 2026 bien podría ser la de jugar como refuerzo del Oviedo”.

El tercer destino potencial sería la MLS, liga en la que, de acuerdo a SoyFiera, “son varios los equipos que estarían dispuestos a hacerse de los servicios del 10 cafetalero”, aunque hasta ahora no se han concretado ofrecimientos formales y la situación permanece en el terreno del rumor.