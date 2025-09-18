Así fue el impresionante acompañamiento de la hinchada del Once Caldas en Quito en la victoria ante Independiente del Valle

El "blanco blanco" de Manizales dio un paso para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana- crédito @LopezAndres_11 / X

El 17 de septiembre de 2025, Once Caldas de Manizales derrotó 2 a 0 a Independiente del Valle, de Ecuador, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Además del protagonismo que tuvieron los dos goles de Dayro Moreno, goleador histórico del cuadro caldense y del fútbol colombiano, la noche en Quito (capital del Ecuador) tuvo otro ingrediente extra que llamó la atención: el multitudinario acompañamiento de los hinchas colombianos en el estadio Banco Guayaquil.

A través de la red social de X, varias cuentas dedicadas a la cobertura de los partidos de fútbol, como periodistas que estuvieron presentes en el estadio Banco Guayaquil (casa de Independiente del Valle) mostró los momentos cuando los fanáticos colombianos mostraron su apoyo durante la previa, durante y después de la victoria.

Por otra parte, también hubo varias imágenes mostrando el ingreso de los hinchas al estadio, lo que provocó hasta la misma sorpresa para los fanáticos ecuatorianos que estuvieron presentes acompañando a su equipo.

También el periodista Juan Esteban Londoño, encargado de la cobertura del Once Caldas en la ciudad de Manizales, mostró desde la tribuna de prensa algunos momentos de euforia colectiva que mostró la hinchada blanca de la siguiente forma:

Once Caldas se hizo fuerte en Quito y quedó con un pie en las semifinales de la Copa Sudamericana

El Once Caldas logró una victoria significativa en su visita a Ecuador al imponerse por 2-0 sobre Independiente del Valle en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro, disputado en Quito, tuvo como protagonista a Dayro Moreno, anotando en la celebración de sus 40 años, marcó un doblete que otorga una ventaja considerable al conjunto colombiano de cara al partido de vuelta, programado para el 24 de septiembre en Manizales.

Durante los minutos finales del encuentro, el equipo ecuatoriano intentó recortar la diferencia. En el minuto 84, Independiente del Valle estuvo cerca de descontar con un cabezazo de Luis Zárate, pero el arquero Juan David Cuesta intervino de manera decisiva al bloquear el balón sobre la línea de gol. Poco antes, en el minuto 82, Jean Pierre Arroyo generó otra oportunidad para los locales con un potente remate que Jorge Aguirre logró rechazar hacia arriba, frustrando nuevamente las aspiraciones del conjunto de Quito.

El Once Caldas también dispuso de ocasiones para ampliar la diferencia. En el minuto 88, Esteban Beltrán remató dentro del área y el balón pasó cerca del palo izquierdo, mientras que en el tiempo de adición, al minuto 93, Michael Barrios intentó definir con un toque sutil, pero el portero rival desvió la pelota al tiro de esquina.

Ambos equipos realizaron modificaciones en la segunda mitad en busca de alterar el desarrollo del partido. El conjunto colombiano sustituyó a Luis Sánchez por Esteban Beltrán en el minuto 78 y, cinco minutos después, Kevin Tamayo dejó su lugar a Juan Felipe Castaño. Por parte de Independiente del Valle, en el minuto 78, Matías Fernández y Gustavo Cortés fueron reemplazados por Andy Velasco y Michael Hoyos.

No obstante, los cambios implementados por el equipo local no lograron revertir la tendencia del encuentro, que continuó caracterizándose por la insistencia en los centros al área sin éxito.

Con este resultado, el Once Caldas se posiciona con una ventaja relevante para el compromiso de vuelta en el estadio Palogrande de Manizales, donde buscará sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Así va la Copa Sudamericana

En los partidos de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, el 18 de septiembre de 2025, se complementarán los partidos con el duelo que se vivirá en la capital del Perú entre Alianza Lima y Universidad de Chile a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

16 de septiembre de 2025

Partido: Lanús (Argentina) 1-0 Fluminense (Brasil)

Estadio: Néstor Díaz Pérez de Buenos Aires

Goles: Marcelino Moreno al minuto 69 para Lanús

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

17 de septiembre de 2025

Partido: Bolívar (Bolivia) 2-2 Atlético Mineiro (Brasil)

Estadio: Hernando Siles de La Paz

Goles: Alexsander al minuto 45 y Vitor Hugo al 45+6 para Atlético Mineiro, Robson Matheus al minuto 48 y Dorny Romero de tiro penal al 88 para Bolívar

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

18 de septiembre de 2025

Partido: Alianza Lima (Perú) vs. Universidad de Chile (Chile)

Estadio: Alejandro Villanueva de Lima

Hora: 7:30 p. m.

Árbitro: Ramón Abatti (Brasil)

