Deportes

Periodista deportivo reaccionó con furia tras la eliminación de Millonarios ante Envigado por Copa Colombia: “Fue una real porquería”

El cuadro azul no logró clasificar a la siguiente fase del torneo que reúne a los equipos de primera y segunda división, y esto causó la molestia de algún sector de la prensa

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Con la molestia de la hinchada con la directiva, el periodista no dudó en criticar el juego de Millonarios - crédito @ESPNColombia / X

El 16 de septiembre de 2025, Millonarios empató sin goles ante Envigado en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá, por los octavos de final de la Copa Colombia.

Con este resultado, la “Cantera de Héroes” (apodo del Envigado FC) logró su paso a los cuartos de final del torneo, y dejó a los hinchas de Millonarios con dudas sobre el juego del equipo de Hernán Torres.

Otros de los protagonistas que hablaron sobre el fracaso del Embajador fue la prensa deportiva, aunque en una de las situaciones que se vivió, fue la molestia de Nicolás Samper, periodista de Espn F90.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El periodista deportivo habló acerca
El periodista deportivo habló acerca de la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia frente a Envigado - crédito @ESPNColombia / X

Después del empate sin goles en el estadio de Techo, Nicolás Samper, panelista del programa F 90 se mostró molesto con el juego que mostró Millonarios, calificando como “porquería” tanto el partido como la eliminación del cuadro azul.

“¿Ilusionar? ¿Con este equipo?, ¿Qué clase de ilusión puede tener el hincha? Con este equipo, con estos jugadores, porque la nómina de Millonarios es clara. A mí me llamó la atención en su momento cuando David González era el técnico y dijo que podía ser campeón con esta nómina. Yo no veo jugadores, estrellas, ni mucho menos para ello. Volvió Leonardo Castro que apenas comienza. Creo que Hernán Torres es colocar a los juveniles de la Sub-20 para ver que se saca ahí, algo que pasó con Gamero en su momento. Pero estos señores que hoy están defendiendo la camiseta de Millonarios, no se comparan en lo malo que se vivió en la época del arroz con huevo, pero esto es una vergüenza en la historia de Millonarios, es una real porquería lo que pasó hoy", analizó el periodista Nicolás Samper.

Samper complementó su crítica en su blog personal

Samper complementó su crítica, explicando algunos apartes del juego, y hablando sobre las protestas que hubo de algunos hinchas en contra de la dirigencia de Millonarios - crédito VF Media / YouTube

Después de la eliminación de Millonarios en la Copa BetPlay, Samper entregó más detalles sobre su concepto de la eliminación del cuadro bogotano ante Envigado en el estadio de Techo, explicando que todo proviene de la dirigencia.

“En Millonarios se cocina un fracaso absoluto gracias a la mala política de contrataciones, de resultados. Lo de Millonarios hoy ante Envigado fue malo. Es preocupante la situación, los hinchas protestaron con unas pintadas cerca a la sede de Caracol Radio. Entiendo que existe una molestia de la dirigencia por ello, pero creo que si hay este tipo de acciones sin violencia, no hay ningún inconveniente”, dijo.

Por otra parte, analizó el buen rendimiento de Diego Novoa en el partido, explicando lo que fue el empate ante Envigado en Techo, además de cuestionar a algunos refuerzos del equipo azul.

“La figura de Millonarios en el campo fue Diego Novoa (portero del equipo), pero ¿por qué?, porque hace rato que Millonarios no viene jugando bien. Tiene un plantel que no siente dolor con lo que la institución exige. Nicolás Giraldo, Bruno Savio, a él lo contrataron porque entrena con Millonarios. No entiendo por qué pasan esas cosas y hay varios responsables", explicó.

Además, se mostró de acuerdo a la protesta que hubo en los alrededores de la sede de Caracol Radio (de donde son accionistas los dueños de Millonarios), mostrando su apoyo en este tipo de expresiones siempre y cuando no sean violentas.

“Nunca hay que traspasar la normalidad y la violencia, nunca será respuesta para responder ante estas situaciones. Pero estoy de acuerdo cuando la gente se manifiesta no yendo al estadio y haciendo cosas fuera de la violencia”, finalizó.

Así fue la protesta de los hinchas de Millonarios

Mensaje de los hinchas de
Mensaje de los hinchas de Millonarios a los directivos en la carrera séptima - crédito @MillosDColombia / X

La presión sobre la directiva de Millonarios alcanzó un nuevo nivel tras la aparición de un grafiti de grandes dimensiones en la carrera séptima de Bogotá, frente a las instalaciones de Caracol Radio, lugar frecuentado por Gustavo Serpa, presidente del club. El mensaje, dirigido a los máximos responsables de la institución, rezaba:

“Serpa y Prisa se robaron a Millonarios. Con Millos no se jode, Joseph y Gustavo, inviertan o vendan”.

Este acto público refleja el creciente malestar de la afición, que exige respuestas y acciones concretas ante la crisis deportiva que atraviesa el equipo.

El descontento de los seguidores de Millonarios se ha intensificado a raíz de los resultados adversos acumulados durante el semestre. La eliminación en los cuadrangulares del primer semestre, donde Independiente Santa Fe se consagró campeón, marcó el inicio de una serie de manifestaciones públicas en la capital. Desde hace semanas, las tribunas exhiben pancartas y se escuchan cánticos dirigidos contra la dirigencia, pero la protesta del martes 16 de septiembre de 2025 evidenció un salto en la magnitud y visibilidad de las demandas.

Con esta fuerte pancarta, los
Con esta fuerte pancarta, los hinchas azules protestaron en contra de sus directivas - crédito @losmillonarios / X

Temas Relacionados

MillonariosCopa ColombiaMillonarios vs. EnvigadoNicolás SamperCopa BetPlayHernán TorresColombia-Deportes

Más Noticias

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

El equipo colombiano, en el que juega de Dayro Moreno y es dirigido por Hernán Darío Herrera, tendrá una visita difícil en Quito ante uno de los equipos más destacados del Ecuador

Independiente del Valle vs. Once

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Los dirigidos por Vincent Kompany debutarán en Múnich ante el vigente campeón del mundo, a partir de las 2 p.m., hora colombiana

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

Paro camionero dificultó la llegada de hinchas de Once Caldas a Quito: muchos llegaron caminando y por carreteras destapadas

El conjunto albo de Manizales jugará en el estadio Banco Guayaquil, de Ecuador, ante Independiente del Valle en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Paro camionero dificultó la llegada

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido aplazado de América de Cali vs. Bucaramanga

Al estadio Pascual Guerrero de Cali no asistieron más de dos mil hinchas, mientras que los Diablos Rojos podrían quedar eliminados una vez se ponga al día en el calendario de partidos

Así quedó la tabla de

Atlético Nacional hizo oficial la salida del argentino Javier Gandolfi “tras un proceso de evaluación adelantado en los últimos días”

Luego de un día de rumores sobre la salida del entrenador del equipo paisa, los directivos confirmaron la salida del argentino y anunciaron quién será técnico encargado para el partido ante Unión Magdalena

Atlético Nacional hizo oficial la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcalde de Arauca denunció que

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

ENTRETENIMIENTO

Karol G, Andrés Cepeda, Beéle,

Karol G, Andrés Cepeda, Beéle, Monsieur Periné, Silvestre Dangond, entre los colombianos nominados a los Latin Grammy 2025: listado completo

‘Un poeta’: la cinta que llevará a Colombia a los premios Óscar y Goya

Paulina Vega impulsa debate sobre licencia de maternidad en Colombia, con mensaje en redes: “Es un crimen a la humanidad”

Marianna Morales, representante de Bogotá en Miss Universe Colombia, denunció discriminación dentro del certamen por ser trans

Tiktoker español confesó cuáles son las primeras impresiones que se llevan de Colombia cuando la visitan

Deportes

Independiente del Valle vs. Once

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Paro camionero dificultó la llegada de hinchas de Once Caldas a Quito: muchos llegaron caminando y por carreteras destapadas

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido aplazado de América de Cali vs. Bucaramanga

Atlético Nacional hizo oficial la salida del argentino Javier Gandolfi “tras un proceso de evaluación adelantado en los últimos días”