En Colombia piden convencer a Cristhian Mosquera de jugar con la Tricolor: “Que lo llame Andrea Serna”

Debido a la salida de una gran cantidad de colombianos al exterior, en los últimos años se ha registrado una tendencia de futbolistas de padres cafeteros que fueron criados en fuera del país y tienen la posibilidad de representar a más de una nación a nivel de selecciones.

Uno de los casos más relevantes ha sido el del guardameta Alexei Rojas, que nació en Inglaterra, su madre es rusa, pero decidió jugar para Colombia por su padre, un bogotano hincha de Santa Fe.

Al equipo del arquero colombiano se sumó en la actual temporada el zaguero central Cristhian Mosquera, nacido en Valencia, pero de padres colombianos, que hasta el momento no ha representado a nivel de mayores a ninguna de las dos naciones mencionadas.

Sin embargo, debido a que se crio en Europa, ha sido parte de varios procesos juveniles con España, por lo que se estima que en caso de tener que decidir, el defensor se decantará por representar al país en el que nació.

Debido a la lesión del francés William Saliba, Mosquera ha sido titular en los últimos dos partidos del Arsenal, el último fue la victoria frente al Athletic de Bilbao por Champions League. Contra el club español, Mosquera recibió una calificación de 7.3 puntos, el mejor de su equipo en la parte defensiva, provocando que su nombre se convirtiera en tendencia en Colombia. En la mayoría de publicaciones, los internautas piden a la Federación Colombiana de Fútbol y al entrenador Néstor Lorenzo que busquen la forma de convencer a Mosquera para que represente al país cafetero en el mundial de 2026.

“Si hay alguna mínima chance de convencer a Cristian Mosquera que juegue para la selección Colombia debe hacerse, no importa si toca rogarle” y “Ojalá Colombia le haga ojitos a Christian Mosquera, va a ser un top mundial en unos años… Aunque con ese nivel va a ser difícil que no juegue con España", han sido algunas de las publicaciones al respecto.

En algunas de las publicaciones recordaron que en su llegada a Inglaterra, Mosquera reveló que tiene varias tradiciones ligadas a Colombia, entre las que se incluye ser seguidor del reality El Desafío.

Ante esta situación, algunos internautas indicaron que una estrategia efectiva sería que el defensor reciba la llamada de Andrea Serna, presentadora del programa mencionado.

“Cristhian Mosquera, estrella del Arsenal que nació en España, pero de padres colombianos, tiene como programa favorito El Desafío. Néstor Lorenzo tiene que hacer algo para que esté con la Selección Colombia en el Mundial. Que lo llame Andrea Serna o algo”.

La única ocasión en la que se vinculó a Mosquera con la selección Colombia fue para una convocatoria en la nómina sub-20 de la Tricolor, la cual fue declinada por el equipo de trabajo del defensor.

Sin embargo, después del partido por Champions League, el periodista Carlos Antonio Vélez informó que Mosquera no estaría descartado para representar a Colombia y que pensaría en cambiar su decisión si recibe un llamado de la selección de mayores.

“Cristian Mosquera perfectamente podría aceptar una invitación de Colombia si se la hace, es una cuestión de convencerlo, pero eso no va a pasar. Tiene todo para venir a una selección nacional”, indicó Vélez en el programa Palabras Mayores.