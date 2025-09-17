Deportes

En Colombia piden convencer a Cristhian Mosquera de jugar con la Tricolor: “Que lo llame Andrea Serna”

El defensor nacido en España se ha consolidado como titular en el Arsenal de Inglaterra

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El colombiano fue contratado por Arsenal en el mercado de verano - crédito @Arsenal/X

Debido a la salida de una gran cantidad de colombianos al exterior, en los últimos años se ha registrado una tendencia de futbolistas de padres cafeteros que fueron criados en fuera del país y tienen la posibilidad de representar a más de una nación a nivel de selecciones.

Uno de los casos más relevantes ha sido el del guardameta Alexei Rojas, que nació en Inglaterra, su madre es rusa, pero decidió jugar para Colombia por su padre, un bogotano hincha de Santa Fe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al equipo del arquero colombiano se sumó en la actual temporada el zaguero central Cristhian Mosquera, nacido en Valencia, pero de padres colombianos, que hasta el momento no ha representado a nivel de mayores a ninguna de las dos naciones mencionadas.

Sin embargo, debido a que se crio en Europa, ha sido parte de varios procesos juveniles con España, por lo que se estima que en caso de tener que decidir, el defensor se decantará por representar al país en el que nació.

El defensor se formó deportivamente
El defensor se formó deportivamente en Valencia - crédito Valencia CF

Debido a la lesión del francés William Saliba, Mosquera ha sido titular en los últimos dos partidos del Arsenal, el último fue la victoria frente al Athletic de Bilbao por Champions League. Contra el club español, Mosquera recibió una calificación de 7.3 puntos, el mejor de su equipo en la parte defensiva, provocando que su nombre se convirtiera en tendencia en Colombia. En la mayoría de publicaciones, los internautas piden a la Federación Colombiana de Fútbol y al entrenador Néstor Lorenzo que busquen la forma de convencer a Mosquera para que represente al país cafetero en el mundial de 2026.

Si hay alguna mínima chance de convencer a Cristian Mosquera que juegue para la selección Colombia debe hacerse, no importa si toca rogarle” y “Ojalá Colombia le haga ojitos a Christian Mosquera, va a ser un top mundial en unos años… Aunque con ese nivel va a ser difícil que no juegue con España", han sido algunas de las publicaciones al respecto.

El defensor está siendo titular
El defensor está siendo titular con Arsenal en Inglaterra - crédito Redes Sociales

En algunas de las publicaciones recordaron que en su llegada a Inglaterra, Mosquera reveló que tiene varias tradiciones ligadas a Colombia, entre las que se incluye ser seguidor del reality El Desafío.

Ante esta situación, algunos internautas indicaron que una estrategia efectiva sería que el defensor reciba la llamada de Andrea Serna, presentadora del programa mencionado.

“Cristhian Mosquera, estrella del Arsenal que nació en España, pero de padres colombianos, tiene como programa favorito El Desafío. Néstor Lorenzo tiene que hacer algo para que esté con la Selección Colombia en el Mundial. Que lo llame Andrea Serna o algo”.

Mosquera ha reconocido que es
Mosquera ha reconocido que es seguidor del programa El Desafío - crédito Redes Sociales

La única ocasión en la que se vinculó a Mosquera con la selección Colombia fue para una convocatoria en la nómina sub-20 de la Tricolor, la cual fue declinada por el equipo de trabajo del defensor.

Sin embargo, después del partido por Champions League, el periodista Carlos Antonio Vélez informó que Mosquera no estaría descartado para representar a Colombia y que pensaría en cambiar su decisión si recibe un llamado de la selección de mayores.

“Cristian Mosquera perfectamente podría aceptar una invitación de Colombia si se la hace, es una cuestión de convencerlo, pero eso no va a pasar. Tiene todo para venir a una selección nacional”, indicó Vélez en el programa Palabras Mayores.

Temas Relacionados

Cristhian MosqueraColombiaEspañaFCFArsenalConvocatoriaColombia-Deportes

Más Noticias

Atlético Nacional tendría listo a su nuevo DT: habría acuerdo con reconocido entrenador argentino

El conjunto Verdolaga anunció la salida de Javier Gandolfi tras la polémica con los cuatro extranjeros en el duelo con Bucaramanga, que el conjunto santandereano ganó 0-3 en el escritorio

Atlético Nacional tendría listo a

Alfredo Arias y un nuevo “elogio” a la hinchada del Junior: “Puede tener la más grande de Colombia”

El uruguayo vive un verdadero “romance” con la fanaticada del conjunto Tiburón, que se ha hecho presente en el estadio Metropolitano de Barranquilla en medio del buen momento del club

Alfredo Arias y un nuevo

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: el Blanco Blanco visita Ecuador

Siendo el único equipo colombiano que queda vivo en un certamen internacional en 2025, busca la ventaja en la ida ante uno de los favoritos a salir campeón

EN VIVO Independiente del Valle

Atlético Nacional perdió la opción de contratar a un reconocido técnico español: le quedaría otro candidato extranjero

El cuadro verde sigue buscando un entrenador que reemplace a Javier Gandolfi y tal parece que el objetivo es que sea alguien proveniente del exterior

Atlético Nacional perdió la opción

Así fue la reacción de los jugadores de Once Caldas al ver videos de sus hinchas yendo a Quito para duelo por Sudamericana

Cientos de seguidores del conjunto manizalita han buscado llegar al vecino país vecino para acompañar al equipo dirigido por Hernán Darío Herrera, en el partido contra Independiente del Valle

Así fue la reacción de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La intimidante estrategia con la

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

ENTRETENIMIENTO

Paola Turbay respondió a Daniel

Paola Turbay respondió a Daniel Samper un comentario que le llegó al corazón a la exreina: “La mejor terapia del año”

Cuñada de Maleja Restrepo reveló lo que pensaba de la actriz y presentadora: “Yo soy una idiota”

Yina Calderón respondió a Yaya Muñoz por supuesto enamoramiento de José Rodríguez: “A mí no me gustan ‘hetero-confundidos’”

¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en Colombia

Jackson Martínez y su transición del fútbol a la música: “No me dará vergüenza hablar de Dios”

Deportes

EN VIVO Independiente del Valle

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: el Blanco Blanco visita Ecuador

Atlético Nacional tendría listo a su nuevo DT: habría acuerdo con reconocido entrenador argentino

Alfredo Arias y un nuevo “elogio” a la hinchada del Junior: “Puede tener la más grande de Colombia”

Atlético Nacional perdió la opción de contratar a un reconocido técnico español: le quedaría otro candidato extranjero

Así fue la reacción de los jugadores de Once Caldas al ver videos de sus hinchas yendo a Quito para duelo por Sudamericana