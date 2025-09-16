Las convocatorias de la selección Colombia dejarán mucho dinero: benefician a Atlético Nacional y otros equipos de la Liga BetPlay

Las convocatorias de selecciones como la de Colombia, ahora le traerían más beneficios a los clubes - crédito Luisa González/REUTERS

Las eliminatorias empezaron su recta final para definir a los 48 equipos clasificados para el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, donde la selección Colombia será una de las participantes al clasificar en el tercer puesto de Sudamérica con 28 puntos, aunque pasando dificultades por temas de lesiones y sancionados.

Debido a dichas dificultades que los clubes deben pagar al final, la FIFA dará un nuevo premio para los equipos que tengan jugadores en convocatorias, que más allá de ser un honor para los deportistas, se espera que las instituciones no entren en conflicto por la ausencia de sus figuras.

Se trata de otra medida que la entidad, a cargo del presidente Gianni Infantino, quiere realizar para apoyar a todos los equipos en el mundo, como se hizo con los ingresos para aquellos participantes en la primera edición del Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, con 32 conjuntos.

Millonario premio por las convocatorias

Cuando un jugador se lesiona de gravedad durante un partido de selección en la jornada FIFA, los clubes son los que deben responsabilizarse para que se recupere de la mejor manera, pero sacrificando mucho tiempo por su ausencia de las canchas, siendo un duro golpe para la plantilla.

Debido a eso y como agradecimiento, se entregarán más de 300 millones de dólares a los clubes que tengan futbolistas en el mundial de 2026, de cualquier parte del planeta y cuyo dinero viene del Programa de Ayuda a Clubes de la FIFA, siendo una iniciativa que celebran todos.

La Copa del Mundo 2026 beneficiará a los clubes con un millonario premio por la convocatoria de sus jugadores - crédito FIFA

“De conformidad con la renovación del memorando de acuerdo entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos en marzo de 2023, todos los clubes que cedan a sus jugadores para disputar la Copa Mundial de la FIFA 26 percibirán una parte de los 355 millones de USD de presupuesto”, informó la entidad.

El presidente de la organización, Gianni Infantino, afirmó que la medida se debe a que todos los equipos en el mundo cumplen una tarea esencial con los deportistas, al estar con ellos durante tantos años y convertirlos en figuras que representarán a su país en los torneos de países más importantes.

“Los clubes desempeñan una función fundamental en el éxito del fútbol de selecciones, y esta iniciativa reconoce todos los elementos de esta función: desde la formación de jugadores a edades tempranas hasta su cesión para disputar los partidos más importantes. Esperamos seguir colaborando estrechamente con la FIFA y la comunidad del fútbol mundial para continuar impulsando el crecimiento y el desarrollo del fútbol internacional”, dijo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, entregó otro premio a los equipos en su gestión, tras los bonos por el Mundial de Clubes 2025 - crédito Europa Press

Nueva ayuda a los clubes de la Liga BetPlay

Dicho programa de la FIFA para las convocatorias al mundial de 2026, caerán muy bien en los conjuntos del fútbol colombiano que, para ese momento, tengan a algún jugador que sea convocado por una de las selecciones participantes, sea de Colombia o de otra nación.

En la última fecha FIFA, se dio que Atlético Nacional prestó a tres hombres a la selección Colombia, que fueron Andrés Román, Marino Hinestroza y David Ospina, mientras que Once Caldas fue representado por Dayro Moreno, siendo la gran sorpresa en el combinado nacional.

Esta fue la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela en las eliminatorias - crédito FCF

América de Cali, en su caso, tuvo a Luis Ramos en el seleccionado peruano, Jhon Murillo por Venezuela y Rodrigo Holgado con Malasia, todos ellos disputando las eliminatorias en Sudamérica y Asia, respectivamente.

Otro caso es el de Millonarios, con Juan Pablo Vargas llamado para los partidos de Costa Rica en la última ronda clasificatoria de la Concacaf, esperando que los “Ticos” vayan al mundial y el defensor central sea parte de la plantilla.