Hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la ‘Champions League’ con Bayern Múnich contra Chelsea

La atención estará puesta en el Allianz Arena, donde este miércoles se enfrentarán Bayern Múnich y Chelsea en un reencuentro que revive la recordada final de 2012 de la Champions League.
Ambos equipos llegan al duelo con planteles renovados, distintas realidades en sus ligas y con expectativas puestas en iniciar con el pie derecho su participación en la máxima competencia europea.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
El conjunto bávaro, dirigido por Vincent Kompany, mostró un inicio contundente en la Bundesliga, consiguiendo tres victorias en igual cantidad de presentaciones y anotando un total de 14 goles.
El equipo gozó de triunfos amplios, como el 6 a 0 frente al Leipzig y el 5 a 0 frente al Hamburgo, además de superar al Augsburgo por 3 a 2. Sin embargo, afrontará el compromiso sin dos piezas clave: Jamal Musiala, quien sufrió una fractura de peroné izquierdo, y Alphonso Davies, marginado por la rotura del ligamento cruzado anterior derecho.
Por su parte, el Chelsea buscará consolidar el buen momento tras conquistar la Conference League y el Mundial de Clubes la temporada pasada.
A pesar de la salida de varias figuras en el mercado de pases más lucrativo de su historia, con ventas que superaron los trescientos millones de euros, el conjunto londinense mantuvo un plantel competitivo e incorporó a futbolistas como Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte.
Ambos tuvieron sus primeros minutos el pasado fin de semana frente al Brentford, aunque según lo informado, Buonanotte no fue incluido por decisión técnica en la lista de la fase de grupos de la Champions.
Sobre la posible alineación, se anticipa que el Bayern saldría al campo con: Manuel Neuer en la portería; una línea defensiva compuesta por Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanišić; en el mediocampo estarían Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlović; y en funciones ofensivas, Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane.
En tanto, el probable once del Chelsea contempla a Robert Sánchez en el arco; defensoras por los costados Reece James y Marc Cucurella, junto a Tosin Adarbioyo y Trevoh Chalobah como zagueros centrales; en el mediocampo, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto y Cole Palmer; y en ofensiva, Jamie Bynoe-Gittens y João Pedro.
Ficha del partido
- Bayern Munich vs. Chelsea - Fecha 1 de la fase de liga en la UEFA Champions League 2025-2026.
- Lugar: estadio Allianz Arena - Múnich, Alemania
- Fecha y hora: miércoles 17 de septiembre - 2:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: ESPN y Disney +.
- Posible alineación Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane.
- D.T. Bayern Múnich: Vicent Kompany.
- Posible alineación : Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarbioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer, Jamie Bynoe-Gittens y João Pedro.
- D.T. selección Argentina: Enzo Maresca.
Estos son los otros partidos con colombianos de la fecha 1 de la Champions League
Martes 16 de septiembre
Juventus (Juan David Cabal) vs. Borussia Dortmund
Hora: 2:00 p. m.
Estadio: Juventus Stadium - Italia
TV: ESPN y Disney +.
Benfica SL (Richard Ríos) vs. Qarabag (Camilo Duran y Kevin Medina)
Hora: 2:00 p. m.
Estadio: Da Luz - Portugal
TV: ESPN y Disney +.
Miércoles 17 de septiembre
Bayern Múnich (Luis Díaz) vs. Chelsea
Hora: 2:00 p. m.
Estadio: Allianz Arena - Alemania
TV: ESPN y Disney +.
Jueves 18 de septiembre
Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray (Dávinson Sánchez)
Hora: 2:00 p. m.
Estadio: Deutsche Bank Park - Alemania
TV: ESPN y Disney +.
Sporting Club (Luis Javier Suárez) vs. Kairat
Hora: 2:00 p. m.
Estadio: Jose Alvalade - Portugal
TV: ESPN y Disney +.