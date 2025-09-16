Hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la ‘Champions League’ con Bayern Múnich contra Chelsea

Luis Díaz es titular en el esquema del entrenador Vincent Kompany - crédito REUTERS/Angelika Warmuth

La atención estará puesta en el Allianz Arena, donde este miércoles se enfrentarán Bayern Múnich y Chelsea en un reencuentro que revive la recordada final de 2012 de la Champions League.

Ambos equipos llegan al duelo con planteles renovados, distintas realidades en sus ligas y con expectativas puestas en iniciar con el pie derecho su participación en la máxima competencia europea.

El conjunto bávaro, dirigido por Vincent Kompany, mostró un inicio contundente en la Bundesliga, consiguiendo tres victorias en igual cantidad de presentaciones y anotando un total de 14 goles.

Luis Díaz festejando su gol durante la goleada 5-0 del Bayern Múnich sobre el Hamburg, por la tercera jornada de la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El equipo gozó de triunfos amplios, como el 6 a 0 frente al Leipzig y el 5 a 0 frente al Hamburgo, además de superar al Augsburgo por 3 a 2. Sin embargo, afrontará el compromiso sin dos piezas clave: Jamal Musiala, quien sufrió una fractura de peroné izquierdo, y Alphonso Davies, marginado por la rotura del ligamento cruzado anterior derecho.

Por su parte, el Chelsea buscará consolidar el buen momento tras conquistar la Conference League y el Mundial de Clubes la temporada pasada.

A pesar de la salida de varias figuras en el mercado de pases más lucrativo de su historia, con ventas que superaron los trescientos millones de euros, el conjunto londinense mantuvo un plantel competitivo e incorporó a futbolistas como Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte.

Ambos tuvieron sus primeros minutos el pasado fin de semana frente al Brentford, aunque según lo informado, Buonanotte no fue incluido por decisión técnica en la lista de la fase de grupos de la Champions.

Sobre la posible alineación, se anticipa que el Bayern saldría al campo con: Manuel Neuer en la portería; una línea defensiva compuesta por Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanišić; en el mediocampo estarían Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlović; y en funciones ofensivas, Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane.

En tanto, el probable once del Chelsea contempla a Robert Sánchez en el arco; defensoras por los costados Reece James y Marc Cucurella, junto a Tosin Adarbioyo y Trevoh Chalobah como zagueros centrales; en el mediocampo, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto y Cole Palmer; y en ofensiva, Jamie Bynoe-Gittens y João Pedro.

Ficha del partido

Afiche del Bayern Múnich sobre el partido contra Chelsea en la Champions League - crédito Bayern Múnich

Bayern Munich vs. Chelsea - Fecha 1 de la fase de liga en la UEFA Champions League 2025-2026.

Lugar : estadio Allianz Arena - Múnich, Alemania

Fecha y hora : miércoles 17 de septiembre - 2:00 p. m. hora colombiana

Transmisión : ESPN y Disney +.

Posible alineación Bayern Múnich : Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane.

D.T. Bayern Múnich : Vicent Kompany.

Posible alineación : Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarbioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer, Jamie Bynoe-Gittens y João Pedro.

D.T. selección Argentina: Enzo Maresca.

Estos son los otros partidos con colombianos de la fecha 1 de la Champions League

Soccer Football - Primeira Liga - Estrela v Benfica - Estadio Jose Gomes, Amadora, Portugal - August 16, 2025 Benfica's Richard Rios REUTERS/Rodrigo Antunes

Martes 16 de septiembre

Juventus (Juan David Cabal) vs. Borussia Dortmund

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Juventus Stadium - Italia

TV: ESPN y Disney +.

Benfica SL (Richard Ríos) vs. Qarabag (Camilo Duran y Kevin Medina)

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Da Luz - Portugal

TV: ESPN y Disney +.

Miércoles 17 de septiembre

Bayern Múnich (Luis Díaz) vs. Chelsea

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Allianz Arena - Alemania

TV: ESPN y Disney +.

Jueves 18 de septiembre

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray (Dávinson Sánchez)

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Deutsche Bank Park - Alemania

TV: ESPN y Disney +.

Sporting Club (Luis Javier Suárez) vs. Kairat

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Jose Alvalade - Portugal

TV: ESPN y Disney +.