Figura del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz de los Reds: “Siempre hacían la diferencia”

Luis Díaz llegó al Liverpool para comienzos de 2022- crédito Sebastian Frej/ Imago

Las palabras de Alisson Becker siguen resonando entre los aficionados del Liverpool tras la salida de Luis Díaz del conjunto inglés.

El arquero brasileño ofreció declaraciones a ESPN en las que remarcó la importancia que tuvieron en el vestuario tanto el colombiano como otros futbolistas que dejaron el club al cierre del último mercado de verano, entre ellos Darwin Núñez.

Según relató Alisson, “todos los jugadores que se fueron eran importantes. Lucho, Darwin... todos hacían siempre la diferencia para nosotros, sea con goles o jugando, defendiendo, luchando dentro del campo. Tenían una energía buena y los echamos de menos”.

El traspaso de Díaz al Bayern Múnich se concretó tras tres temporadas y media con los Reds, decisión que se formalizó a finales de julio de 2025, aunque la nostalgia por su partida continúa en Anfield.

Durante su paso por Liverpool, Díaz compartió terreno de juego con Alisson en 107 encuentros oficiales, abarcando todas las competiciones. Cabe destacar que el portero brasileño suma ya más de siete años defendiendo la portería del equipo inglés.

Luis Díaz junto a Alisson y Darwin Núñez en Japón - crédito Liverpool

A pesar de la notable ausencia de estos futbolistas, Alisson valoró el impacto de los nuevos refuerzos, subrayando que su adaptación y rendimiento han aportado aire fresco y competitividad a la plantilla.

“Los que llegaron son cracks, están haciéndolo muy bien, con mucha contribución para el equipo, tienen mucha calidad, ofensivamente y defensivamente nos ayudan siempre”, expresó el guardameta a ESPN al término de la victoria ante Burnley.

La transferencia de Luis Díaz al fútbol alemán marca, así, el cierre de una etapa que dejó huella, mientras en Liverpool intentan reconstruir la ofensiva con talento renovado para afrontar la nueva temporada.

Luis Díaz brilló con Liverpool durante tres temporadas- crédito John Sibley/Reuters

Los números de Luis Díaz con Liverpool

Luis Díaz jugó 148 partidos oficiales con Liverpool entre 2022 y mediados de 2025, anotando 41 goles en todas las competiciones. En Premier League, específicamente, el colombiano registró 29 goles en 103 apariciones, lo que lo ubica continuamente entre los colombianos más goleadores en la historia de la liga inglesa.

En cuanto a asistencias y participaciones decisivas, Díaz contribuyó con 16 asistencias en total durante su estancia en Liverpool. En la temporada 2024-25, que fue su más prolífica, el guajiro anotó 13 goles en la Premier League y dio 5 asistencias en 36 partidos de liga, además de otros goles/movimientos clave en competiciones como la Champions League.

Luis Díaz festejando su gol durante la goleada 5-0 del Bayern Múnich sobre el Hamburg, por la tercera jornada de la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Cómo le ha ido a Luis Díaz desde su llegada a Bayern Múnich

Luis Díaz llegó al Bayern Múnich en julio de 2025 tras un fichaje de alrededor de 75 millones de euros proveniente del Liverpool. Desde su presentación, el colombiano ha mostrado un arranque muy promisor, destacándose desde los primeros partidos en la Bundesliga.

En la Bundesliga 2025/26, Díaz ha jugado 3 partidos y ha marcado 3 goles, uno en cada uno de esos primeros tres encuentros de liga, lo cual lo pone en una lista selecta de jugadores del Bayern que han logrado anotar en sus primeras tres apariciones en la competición nacional. Ese rendimiento inmediato ha generado expectativas altas entre los seguidores bávaros y analistas del fútbol alemán.

Más allá de los goles, también ha contribuido en asistencias: según los registros, Díaz ha dado 2 asistencias en la temporada hasta ahora, lo que añade valor a su impacto ofensivo no solo como goleador sino también como creador.

Además, las estadísticas del guajiro muestran que tiene una participación por partido bastante alta: su instinto ofensivo, velocidad y capacidad de desequilibrio lo hacen constante amenaza para las defensas rivales.

Por último, su adaptación ha sido óptima en cuanto a porcentaje de efectividad y regularidad. Su promedio de goles por partido es alto hasta ahora (en torno a 1 gol por juego en Bundesliga) y su precisión frente al arco y rendimiento en tiros ha sido elogiado.