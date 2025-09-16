El Bayern Múnich de Luis Díaz se prepara para el Oktoberfest, este será el cronograma de partidos: “No está claro cuántas pintas de cerveza podrán permitirse”

Bayern Múnich tendrá una maratónica serie de partidos antes de la llegada del Oktoberfest - crédito Paulaner/Handout via REUTERS.

La inminente llegada del Oktoberfest en Múnich genera expectativas no solo entre los habitantes de la ciudad, sino también en el entorno del Bayern Múnich, donde la integración de Luis Díaz a las tradiciones alemanas se convierte en un nuevo capítulo de su carrera.

El delantero colombiano, tras su paso por Inglaterra, se adapta a la vida en Alemania y se prepara para participar en una de las festividades más emblemáticas del país, en la que la cerveza ocupa un lugar central tanto en el aspecto cultural como en el gastronómico.

El cuadro alemán espera continuar su buena racha en la Bundesliga - crédito Christina Pahnke/Bayern Munich and Paulaner/Handout via REUTERS

El diario alemán Bild informó que las figuras del Bayern Múnich, junto al cuerpo técnico y los directivos, asistirán a la tradicional carpa Käfer el último domingo del Oktoberfest, que este año se celebra entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre.

Esta cita representa un momento relevante para la plantilla, que se suma así a una costumbre profundamente arraigada en la ciudad y en el club bávaro.

Por este motivo, se especificó el calendario que tendrán los “Gigantes de Baviera” de cara al tradicional evento

“El miércoles 17 de septiembre, el equipo arranca su campaña de la Champions League contra el Chelsea. El sábado 20 de septiembre viajamos a Hoffenheim para jugar por Bundesliga. El próximo partido de liga en casa contra el Werder Bremen será el 26 de septiembre. El 30 de septiembre será el primer partido fuera de casa pr la Liga de Campeones contra el Pafos de Chipre. Y para cerrar la serie de cinco partidos, el partido más importante será en Frankfurt”, dijeron.

La atmósfera en la carpa Käfer dependerá en gran medida del resultado de este último encuentro. Bild subrayó que, en caso de una derrota ante el Eintracht Frankfurt, podría haber “resaca en la carpa del Käfer”, mientras que una victoria de los dirigidos por Kompany auguraría un ambiente festivo:

“Si el Bayern pierde contra el Eintracht, habrá resaca en la carpa del Käfer, pero si las estrellas de Kompany ganan, ¡el ambiente debería ser excelente!”, publicó el medio alemán.

No obstante, la cantidad de cerveza que podrán consumir los jugadores sigue siendo una incógnita, ya que el parón internacional comienza el lunes siguiente a la celebración.

Bild planteó la duda sobre “cuántas pintas de cerveza podrán permitirse los jugadores nacionales”, dado que la mayoría de la plantilla, incluido Luis Díaz, recibirá la convocatoria de sus respectivas selecciones.

Bayern Múnich debuta en la Champions League ante Chelsea mientras sigue su buen andar en la Bundesliga

Bayern Múnich tendrá una serie de partidos importantes en Bundesliga y Champions League - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El 17 de septiembre de 2025, Bayern Múnich recibirá al Chelsea por la fecha 1 de la fase de Liga de la UEFA Champions League, a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) mientras que volverá a la acción de la Bundesliga, el 20 de septiembre de 2025 en el estadio PreZero Arena ante Hoffenheim a las 8:30 a. m. (hora de Colombia).

En su última salida, Bayern Múnich goleó por 5-0 al Hamburgo con doblete de Harry Kane al minuto 26 de tiro penal, al 62, mientras que Serge Gnabry abrió el marcador al minuto 3, Aleksandar Pavlović amplió la diferencia al minuto 9 y Luis Díaz anotó el cuarto gol al 29 de partido.

A continuación, este será el calendario de partidos que tendrá en septiembre los “Gigantes de Baviera”:

17 de septiembre de 2025 - Champions League: Bayern Múnich vs. Chelsea

20 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Hoffenheim vs. Bayern Múnich

26 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Werder Bremen

30 de septiembre de 2025 - Champions League: Pafos vs. Bayern Múnich