Hora y dónde ver a Emiliana Arango en la final de la WTA 500 de Guadalajara: la colombiana jugará su segunda final del 2025

La antioqueña pasará a ser la raqueta #1 de Colombia, luego de que Camila Osorio no pudiera defender las semifinales alcanzadas en este mismo torneo durante el 2024

Camilo Zabaleta

Emiliana Arango jugará ante Iva
Emiliana Arango jugará ante Iva Jovic la final del WTA 500 de Guadalajara - crédito Cecilia Casla

Emiliana Arango accedió a la final del torneo tapatío tras derrotar en una disputada semifinal a la francesa Elsa Jacquemot por 6-4 y 7-5, en un encuentro que se extendió por una hora y 51 minutos. Aunque los pronósticos favorecían a la tenista gala, Arango demostró su regularidad cuando compite en suelo mexicano, escenario donde antes se alzó con el título del WTA 125 de Cancún y disputó la final en Mérida a principios de año.

Durante la semifinal, Arango consiguió remontar un inicio adverso. Pese a que Jacquemot se adelantó 4-2 en el primer set, la colombiana encadenó cuatro juegos consecutivos para cerrar el parcial a su favor. En la segunda manga, sostuvo una ventaja de 3-1 antes de que la francesa recuperara terreno, pero en el undécimo game, la representante cafetera logró un quiebre decisivo que le permitió ganar dos puntos extensos y sentenciar el partido.

En números, Arango conectó 26 tiros ganadores frente a 20 de Jacquemot. Además, fue más precisa, ya que cometió únicamente 23 errores no forzados, mientras que la francesa sumó 30. Un factor que también incidió en el resultado fue el número de dobles faltas: Jacquemot realizó 13, contra solo tres ejecutadas por la colombiana.

Será la primera final de una categoría WTA 500 para Emiliana Arango como profesional - crédito Cecilia Casla

Arango deberá enfrentar a la estadounidense Iva Jovic, que eliminó a Camila Osorio en segunda ronda y a sus 17 años número 73 del ránking de la WTA. El partido se jugará desde las 4:00 p. m. en el Estadio Akron de Tenis y podrá ver a la colombiana a través de ESPN y Disney +.

Tras sellar su boleto a la final, Arango se refirió en conferencia de prensa al apoyo recibido por el público mexicano: “La gente aquí en México me trata demasiado bien, me dan demasiado cariño y mi manera de devolvérselos es tratando de jugar mi mejor tenis y tratando de disfrutar lo que más se puede en la cancha para poderles por lo menos hacer pasar un buen rato”, declaró. Además, valoró la importancia de haber competido previamente en el WTA 125 de Guadalajara, lo que le permitió adaptarse a las condiciones del torneo.

Al ser consultada sobre cómo afrontó el torneo, la antioqueña afirmó que aunque sueña con llegar a las finales, se concentra en cada paso: “Uno viene acá con la esperanza y con toda la ilusión y de que voy a llegar a la final (...), pero a la vez es como que estoy muy en el momento, entonces simplemente estaba pensando en la primera ronda, vamos a jugar la primera ronda, ¿qué tengo que hacer en este partido? y una vez gané, simplemente me movía, qué tengo que hacer en este partido”.

Este será el nuevo ránking de Emiliana Arango tras la final de WTA 500 de Guadalajara

Será la primera final de una categoría WTA 500 para Emiliana Arango como profesional - crédito Cecilia Casla

En el cierre de esta semana, Emiliana Arango aseguró su ingreso al Top-60 del ranking WTA, ubicándose desde el lunes, según informó Match Tenis, en el puesto N.º 52.

No obstante, un triunfo en la final del WTA 500 de Guadalajara le permitiría ascender hasta la posición N.º 37 con un total de 1.355 puntos WTA, consolidándose como la mejor raqueta colombiana en la clasificación internacional por primera vez, tras el descenso de Camila Osorio, que no logró defender las semifinales del mismo torneo en 2024.

La rival de Emiliana Arango en la final del WTA 500 de Guadalajara

La estadounidense Iva Jovic, que a sus apenas 17 años selló su pase tras una intensa semifinal ante la checa Nikola Bartunkova. Jovic, actual número 73 del ranking WTA, se impuso por 6-3, 6-7(5) y 6-3 en un partido que rozó las tres horas de duración.

Iva Jovic es la nueva joya del tenis estadounidense - crédito Raquel Cunha/REUTERS

El partido comenzó con una demostración de solidez por parte de Jovic. Su revés preciso le permitió romper el saque de Bartunkova en el segundo game y, aunque la checa recuperó el servicio en el quinto, la estadounidense respondió sumando otro quiebre para cerrar el primer set por 6-3. Bartunkova acumuló cuatro dobles faltas en este primer parcial, situación que facilitó las cosas para su rival.

En el segundo set, Bartunkova, que ocupa el puesto 228 del mundo, elevó el nivel de su tenis y forzó el tiebreak. Allí, la checa logró remontar una desventaja de 0-4 y se impuso finalmente por 7-5, extendiendo la definición al tercer parcial. Sin embargo, la tensión y los errores reaparecieron del lado de Bartunkova, que en el tercer set cometió su décima doble falta, cediendo un quiebre vital en el sexto juego. Jovic selló la victoria en su tercer punto de partido, accediendo así a su primera final a nivel WTA 500.

