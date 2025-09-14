Deportes

Así calificaron en México el partido de James Rodríguez en su regreso con el Club León, tras los partidos con la selección Colombia

El capitán del equipo de Guanajuato ingresó para el segundo tiempo en el partido disputado en El Volcán, estadio propiedad de la Universidad Autónoma de Nueva León

Camilo Zabaleta

James Rodríguez fue el mejor
La inferioridad numérica temprana condicionó el desarrollo del duelo entre Tigres UANL y Club León, que finalizó sin goles por la jornada 8 del Apertura 2025 en el estadio Universitario. A pesar de jugar con un hombre menos durante la mayor parte del encuentro, el equipo regio consiguió sostener el empate frente a un León que no supo capitalizar la ventaja.

La primera mitad mostró iniciativa local, impulsados por Ángel, que generó peligro desde los primeros minutos. En apenas cinco minutos, Tigres tuvo la oportunidad de abrir el marcador cuando el campeón mundial en Catar 2022 asistió a Juan Purata, que no logró concretar la jugada frente al arco rival. La respuesta no tardó, e Ismael Díaz obligó a una destacada intervención de Nahuel Guzmán al 12’, tras un robo de balón a Juan Brunetta.

El panorama cambió drásticamente al minuto 25, cuando el árbitro, tras revisar el VAR, expulsó a Juan Purata por una entrada peligrosa sobre Nicolás Fonseca. La decisión dejó a Tigres con diez jugadores y obligó al técnico Guido Pizarro a reacomodar su planteamiento táctico.

James Rodríguez sumó minutos en
En la segunda parte, el entrenador de León, Eduardo Berizzo, optó por el ingreso del colombiano James Rodríguez, generando cambios inmediatos en el desarrollo del juego. Al poco tiempo de ingresar, Rodríguez sufrió una falta de Ozziel Herrera en el rostro, hecho que resultó en la anulación de un gol de Correa al minuto 49, desatando abucheos entre la afición local. Desde entonces, León dominó la posesión, aproximándose con peligro en varias ocasiones.

Un potente disparo de Fonseca al minuto 60 estuvo a punto de romper el empate, aunque la defensa universitaria resistió. Conforme avanzaba el encuentro, Tigres buscó reaccionar con cambios ofensivos, y al minuto 80 Correa mandó el balón al poste, una de las oportunidades más claras para romper el cero. El desenlace tuvo mayor dramatismo cuando Iván Moreno falló una opción clara a pocos metros del arco, desperdiciando la última chance de victoria para los de Berizzo.

El resultado mantiene a León con 11 puntos en el décimo lugar de la tabla, mientras Tigres suma 14 unidades y se posiciona cuarto, logrando salvar un punto relevante pese a las adversidades.

Así fue el partido de James Rodríguez en estadísticas

Club León es décimo en
James Rodríguez ingresó al inicio del segundo tiempo para el partido de Club León y fue el mejor calificado por la plataforma de estadísticas Sofascore. El colombiano, tras brillar con la selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana ante Bolivia y Venezuela, disputó 46 minutos con los Panza Verde, dio 61 toques al balón y puso tres balones claves, todos desaprovechados por los delanteros.

Este problema de definición fue destacado por Eduardo Berizzo en la conferencia de prensa: “Entró James, un gran asistidor, pero no teníamos la claridad técnica para abrir el partido”.

El capitán de la Tricolor y el conjunto Esmeralda fue el mejor calificado con 7,5 y tan solo perdió el balón en 10 ocasiones. La destacada actuación de James se vio reflejada en los comentarios de los hinchas que resaltaron al colombiano sobre el resto de equipo.

James Rodríguez pasó un susto
  • “En 8 partidos del apertura los nueve de León tienen 0 goles. Ayón, plátano y Funes ninguno funciona. Ayer James le envío varios balones y nada” @Mugdany
  • “James Rodríguez entró en el 2T ayer con León y el equipo tuvo aproximaciones y chances peligrosas para quedarse con la victoria. Entró muy bien el capitán. Gestionó y mejoró muchísimo en cada intervención a su equipo pero este equipo tiene un problema con los goles” @AUnToque_Co
  • León se agarra a que James Rodríguez frote la lámpara y le dé un poco de claridad a la jugada para poder jugar. Tigres se adhiere a Brunetta, Correa y Ozziel Herrera para hacer daño. Es un juego fácil para los felinos porque no les generan nada" @quirino_galvan

