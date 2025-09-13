Técnico del Wolverhampton arropa a Jhon Arias en su comienzo de temporada en Inglaterra: “Tiene muchas cualidades”

Jhon Arias llegó como nuevo refuerzo del Wolverhampton para la temporada 2025-2026-crédito David Klein/REUTERS

La adaptación de Jhon Arias al fútbol inglés generó expectativas y cierta presión en el entorno del Wolverhampton, pero el entrenador Vitor Pereira ha optado por respaldar públicamente al jugador colombiano y solicitar paciencia tanto a la afición como al propio futbolista.

En las últimas horas, el técnico portugués subrayó que la llegada de Arias no debe interpretarse como un reemplazo directo de Matheus Cunha, y reiteró su confianza en que el exjugador del fútbol brasileño pronto exhibirá en la Premier League las cualidades que motivaron su fichaje.

Vitor Pereira habló sobre la paciencia que hay que tener con Jhon Arias en su adaptación a la Premier League-crédito Lee Smith/REUTERS

Por ahora, Arias disputó 227 minutos con los Wolves, una cifra que, según la percepción general, aún no ha sido suficiente para justificar la inversión realizada por el club. El colombiano se reincorporó a los entrenamientos este viernes tras su participación con la selección nacional y en donde jugó 27 minutos en la derrota ante Newcastle por 1-0 en el Saint James Park, el 13 de septiembre de 2025.

Durante la rueda de prensa previa al partido ante las “Urracas” (apodo por el cual se conoce al Newcastle), Vitor Pereira explicó que el proceso de adaptación de Arias es completamente habitual para cualquier futbolista que desembarca en una liga tan exigente como la inglesa.

El entrenador puntualizó que la integración no depende únicamente del campeonato, sino también de factores internos del equipo. “

Es normal. No se trata solo de la Premier League, se trata de los compañeros, se trata del sistema, se trata de lo que él puede aportar con sus cualidades a este equipo”, declaró el técnico portugués al medio Express and Star.

Pereira también insistió en que no corresponde comparar a Arias con Cunha, ya que ambos poseen características distintas. El entrenador recordó que, en el reciente partido frente al West Ham, observó en Arias destellos de las virtudes que ya le había reconocido cuando lo enfrentó en Brasil.

“En la segunda mitad contra el West Ham, vi algunas cualidades que vi en Brasil cuando lo enfrenté. Tiene muchas cualidades”, añadió el entrenador portugués.

El técnico de los Wolves enfatizó la importancia de las sesiones de trabajo para que los nuevos fichajes comprendan la idea de juego y puedan establecer conexiones sólidas dentro del campo.

“No podemos esperar que, al fichar a un jugador de otras ligas, esté listo en un día o en una semana para competir en la Premier League. La Premier League es una liga diferente; necesita tiempo. Necesitan tiempo para entender lo que queremos. Necesitamos repetirlo una y otra vez. Necesitamos crear vínculos emocionales entre ellos”, afirmó Pereira en la misma conferencia de prensa.

De cara al enfrentamiento con el Newcastle, el entrenador transmitió un mensaje de optimismo, aunque reiteró la necesidad de tiempo para que el equipo alcance el nivel de juego que se busca.

"Creo que la plantilla está equilibrada. Los nuevos jugadores necesitan tiempo para estar a su mejor nivel y demostrar las cualidades que vimos en otras ligas. Pero ahora es la Premier League y necesitan trabajar. Creo en el trabajo y sé que encontraré las soluciones, pero necesito tiempo”, concluyó el técnico portugués.

Wolverhampton sigue en una mala situación deportiva

Nick Woltemade debutó con gol en Newcastle y complicó a los lobos-crédito Scott Heppell/REUTERS

El 13 de septiembre de 2025, Wolverhampton completó su cuarta derrota en línea en la Premier League, y se encuentra en la última posición.

Con gol de Nico Woltemade al minuto 29, Newcastle derrotó a los “Lobos” (apodo del Wolverhampton), y ahora deberán pensar en lo que será el próximo partido ante Leeds United, el 20 de septiembre de 2025, a las 9:00 a. m. (hora de Colombia).

A continuación, estos son los partidos que tendrá en el mes de septiembre el conjunto de Jhon Arias:

20 de septiembre de 2025 - Premier League: Wolverhampton vs. Leeds United

23 de septiembre de 2025 - Copa de la Liga de Inglaterra: Wolverhampton vs. Everton

27 de septiembre de 2025 - Premier League: Tottenham vs. Wolverhampton