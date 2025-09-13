Futbolista colombiano asistió a la fiesta de cumpleaños de un niño que lo invitó en Argentina

Jaminton Campaz es uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Rosario Central- crédito Fotobaires

Jaminton Campaz se ha sabido ganar el cariño de los hinchas de Rosario Central. Y es que, a punta de goles y buenas actuaciones, el exTolima se ha convertido en uno de los jugadores más controversiales en Argentina.

“El Bicho”, como es catalogado por parte de la prensa en el sur del continente, se ha posicionado como una de las fichas clave del equipo donde milita el campeón del mundo Ángel Di María.

No obstante, en la mañana del sábado 13 de septiembre de 2025, el colombiano se volvió tendencia por un gesto que protagonizó con uno de los niños que hace parte de las divisiones menores del Canalla.

Según se viralizó en redes sociales, durante la mañana del viernes 12 de septiembre de 2025, el atacante de la selección Colombia participaba de uno de los entrenamientos en el cuadro rosarino cuando el menor invitó a varios de los jugadores.

Al parecer, este niño se animó a invitar al grupo de futbolistas a su fiesta de cumpleaños que se celebraría tan solo unas horas más tarde. Lo que no pensaba este menor es que uno de ellos atendería su llamado.

Jaminton Campaz fue al cumpleaños de un niño en Rosario, Argentina- crédito @Eliassdante/X

Tal como dio a conocer en redes sociales una persona allegada al niño, Jaminton Campaz se acercó hasta la vivienda de este menor y compartió con su familia y seres queridos durante algunos minutos.

Incluso, el atacante colombiano posó para una foto con el festejado, que parecía no poder ocultar la emoción por lo que sucedía.

“Hoy en el club mi primito vio a los jugadores, los invito a la casa porque es el cumpleaños y vino campaz, un tipazo”, explicó el internauta que posteó la foto en la que aparecía el exTolima.

La publicación generó todo tipo de comentarios sobre Campaz, pero la gran mayoría de estos eran destacando el gesto del colombiano.

“El futbolista colombiano es increíble en todos los aspectos”, “El futbolista colombiano es unico en este mundo no hay mas que ellos, son increíbles para lo bueno y para lo malo”, “Los colombianos somos así, primero que todo buena persona”, “No puede ser. Es el mejor ser humano de la historia. Te quiero mucho Jaminton”, “Naaaa sacando los colores de lado, es un recuerdo que tu primito no se va a olvidar jamás. Tipazo el grone”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Jaminton Campaz posó con la familia del festejado- crédito @Eliassdante/X

Cómo han sido las estadísticas de Jaminton Campaz en Rosario Central

Jaminton Campaz ha tenido un aporte ofensivo importante para Rosario Central, especialmente en la Liga Profesional de Argentina en 2025.

En esa temporada, el colombiano sumó 11 partidos jugados (todos en la fase regular) con 882 minutos en cancha antes de sufrir una lesión que lo dejó fuera de acción por algunas semanas.

En esos partidos, el exTolima consiguió 4 goles; sus actuaciones le han valido reconocimiento: fue calificado como uno de los mejores jugadores de Rosario Central en la primera mitad del torneo, superando incluso a jugadores históricos del club en los rankings de medios deportivos argentinos como Ovación.

Además, más allá de los goles, se le reconoce a Campaz por su capacidad en la creación ofensiva, su movilidad, y por momentos de brillantez individual, lo que le ha permitido ser una pieza importante en el esquema del entrenador.

Jaminton Campaz es una de las figuras de Rosario Central- crédito Miguel Gutiérrez/ EFE

Cuándo volverá a jugar Jaminton Campaz con Rosario Central

Jaminton Campaz ya está listado como disponible tras la última Fecha FIFA con Rosario Central. Aunque se había lesionado la rodilla derecha, con un esguince de ligamento externo, la recuperación del colombiano progresó lo suficiente para que el club confirme su retorno.

Se espera que reaparezca en el próximo partido oficial, que se jugará en Rosario frente a Boca Juniors el próximo domingo 14 de septiembre de 2025 sobre las 3:30 p. m.