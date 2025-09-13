Deportes

Futbolista colombiano asistió a la fiesta de cumpleaños de un niño que lo invitó en Argentina

Según se viralizó en redes sociales, un jugador de la selección nacional fue hasta la casa de una familia rosarina para acompañar a un menor que celebraba junto con sus seres queridos

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Jaminton Campaz es uno de
Jaminton Campaz es uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Rosario Central- crédito Fotobaires

Jaminton Campaz se ha sabido ganar el cariño de los hinchas de Rosario Central. Y es que, a punta de goles y buenas actuaciones, el exTolima se ha convertido en uno de los jugadores más controversiales en Argentina.

“El Bicho”, como es catalogado por parte de la prensa en el sur del continente, se ha posicionado como una de las fichas clave del equipo donde milita el campeón del mundo Ángel Di María.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

No obstante, en la mañana del sábado 13 de septiembre de 2025, el colombiano se volvió tendencia por un gesto que protagonizó con uno de los niños que hace parte de las divisiones menores del Canalla.

Según se viralizó en redes sociales, durante la mañana del viernes 12 de septiembre de 2025, el atacante de la selección Colombia participaba de uno de los entrenamientos en el cuadro rosarino cuando el menor invitó a varios de los jugadores.

Al parecer, este niño se animó a invitar al grupo de futbolistas a su fiesta de cumpleaños que se celebraría tan solo unas horas más tarde. Lo que no pensaba este menor es que uno de ellos atendería su llamado.

Jaminton Campaz fue al cumpleaños
Jaminton Campaz fue al cumpleaños de un niño en Rosario, Argentina- crédito @Eliassdante/X

Tal como dio a conocer en redes sociales una persona allegada al niño, Jaminton Campaz se acercó hasta la vivienda de este menor y compartió con su familia y seres queridos durante algunos minutos.

Incluso, el atacante colombiano posó para una foto con el festejado, que parecía no poder ocultar la emoción por lo que sucedía.

“Hoy en el club mi primito vio a los jugadores, los invito a la casa porque es el cumpleaños y vino campaz, un tipazo”, explicó el internauta que posteó la foto en la que aparecía el exTolima.

La publicación generó todo tipo de comentarios sobre Campaz, pero la gran mayoría de estos eran destacando el gesto del colombiano.

“El futbolista colombiano es increíble en todos los aspectos”, “El futbolista colombiano es unico en este mundo no hay mas que ellos, son increíbles para lo bueno y para lo malo”, “Los colombianos somos así, primero que todo buena persona”, “No puede ser. Es el mejor ser humano de la historia. Te quiero mucho Jaminton”, “Naaaa sacando los colores de lado, es un recuerdo que tu primito no se va a olvidar jamás. Tipazo el grone”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Jaminton Campaz posó con la
Jaminton Campaz posó con la familia del festejado- crédito @Eliassdante/X

Cómo han sido las estadísticas de Jaminton Campaz en Rosario Central

Jaminton Campaz ha tenido un aporte ofensivo importante para Rosario Central, especialmente en la Liga Profesional de Argentina en 2025.

En esa temporada, el colombiano sumó 11 partidos jugados (todos en la fase regular) con 882 minutos en cancha antes de sufrir una lesión que lo dejó fuera de acción por algunas semanas.

En esos partidos, el exTolima consiguió 4 goles; sus actuaciones le han valido reconocimiento: fue calificado como uno de los mejores jugadores de Rosario Central en la primera mitad del torneo, superando incluso a jugadores históricos del club en los rankings de medios deportivos argentinos como Ovación.

Además, más allá de los goles, se le reconoce a Campaz por su capacidad en la creación ofensiva, su movilidad, y por momentos de brillantez individual, lo que le ha permitido ser una pieza importante en el esquema del entrenador.

Jaminton Campaz es una de
Jaminton Campaz es una de las figuras de Rosario Central- crédito Miguel Gutiérrez/ EFE

Cuándo volverá a jugar Jaminton Campaz con Rosario Central

Jaminton Campaz ya está listado como disponible tras la última Fecha FIFA con Rosario Central. Aunque se había lesionado la rodilla derecha, con un esguince de ligamento externo, la recuperación del colombiano progresó lo suficiente para que el club confirme su retorno.

Se espera que reaparezca en el próximo partido oficial, que se jugará en Rosario frente a Boca Juniors el próximo domingo 14 de septiembre de 2025 sobre las 3:30 p. m.

Temas Relacionados

Jaminton CampazRosario CentralColombianos en ArgentinaSelección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

La selección Colombia es candidata a ganar el mundial de 2026, según un referente de España: “Tienes que estar muy ilusionado”

Tal como pasó durante el campeonato de Estados Unidos 1994, una figura del fútbol coloca a la Tricolor como favorita, aunque en el proceso de Néstor Lorenzo tratan de mantener los pies sobre la tierra

La selección Colombia es candidata

Millonarios se sigue llenando de lesionados para la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las dos nuevas bajas

Los azules informaron de dos hombres que no viajaron a Valledupar, para el partido contra Alianza, por molestias físicas y se espera que se recuperen en el menor tiempo posible

Millonarios se sigue llenando de

Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver la final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2025

La final del fútbol femenino de Colombia se repetirá nuevamente, en donde el cuadro “Cardenal” buscará revancha de lo ocurrido en la edición del 2024 ante el mismo rival

Santa Fe vs. Deportivo Cali:

Bayern Múnich goleó por 5-0 al Hamburgo, con gol de Luis Díaz por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026

Después de la fecha FIFA a nivel mundial, el fútbol alemán volvió a la acción con una goleada de los “Gigantes de Baviera” y el colombiano Luis Díaz se reportó con gol

Bayern Múnich goleó por 5-0

Técnico de Vélez Sarsfield elogió el debut del portero colombiano Álvaro Montero en el partido ante Huracán: “Tiene la experiencia”

Guillermo Barros Schelotto elogió la actuación de Álvaro Montero, quien ingresó en un momento difícil y respondió con seguridad, perfilándose como titular para el próximo duelo de Copa Libertadores ante Racing de Avellaneda

Técnico de Vélez Sarsfield elogió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Hassam mostró a su actual

Hassam mostró a su actual pareja: esta fue la reacción de Valentina Taguado

Mateo Carvajal compartió la conversación que tuvo una fan con su abuela, presentándolo a él como su novio: así fue su reacción

En video: Karol G y Andrea Bocelli emocionan en los ensayos de ‘Vivo por ella’ para el evento global Grace for the World en el Vaticano

Así le contestó Marlon Solórzano, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, a internauta que le pidió “salir del closet”

Westcol someterá sus dientes a una drástica intervención: “No me importa, si es posible, límeme todo”

Deportes

La selección Colombia es candidata

La selección Colombia es candidata a ganar el mundial de 2026, según un referente de España: “Tienes que estar muy ilusionado”

Millonarios se sigue llenando de lesionados para la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las dos nuevas bajas

Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver la final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2025

Bayern Múnich goleó por 5-0 al Hamburgo, con gol de Luis Díaz por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026

Técnico de Vélez Sarsfield elogió el debut del portero colombiano Álvaro Montero en el partido ante Huracán: “Tiene la experiencia”