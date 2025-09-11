Así reaccionó la prensa deportiva de México tras el error de Kevin Mier, en el Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias: “Tremendo oso”

El portero colombiano no tuvo una buena noche en Maturín, y la prensa deportiva mexicana estuvo atento a su rendimiento, ya que volverá al Cruz Azul - crédito @FCFSeleccionCol / X

Colombia cerró su participación en las Eliminatorias de Norteamérica 2026 con una histórica goleada por 6-3 a Venezuela en el estadio Monumental de Maturín.

Aunque la alegría por jugar la séptima copa del mundo es notoria, además de los cuatro goles de Luis Suárez, la realidad es que no todo fue perfecto para la “Tricolor”.

Kevin Mier (portero del Cruz Azul) cometió un error en el gol de Josef Martínez al minuto 12 del partido, cuando el exarquero de Atlético Nacional dejó un rebote, que aprovechó el delantero venezolano.

El portal deportivo de uno de los canales de televisión más destacados de México calificaron como un "oso" el error de Kevin Mier en el Venezuela 3-6 Colombia - crédito TV Azteca

La prensa deportiva de México no perdonó al guardameta colombiano y reseñó el error que dejó en el rebote.

El primero fue el portal web de TV Azteca, el 9 de septiembre de 2025, mencionando que fue un “tremendo oso”.

“Kevin Mier vive una pesadilla que no parece tener fin. Si en Cruz Azul sus fallas recientes ya habían encendido las alarmas y la crítica feroz de la afición, ahora el portero colombiano protagonizó un nuevo oso… y no con cualquier camiseta: con la de su Selección Nacional“, dijeron en el programa.

Además, describieron el incómodo momento que vivió Mier en el segundo gol de Venezuela.

“El escenario no podía ser más incómodo. En la última jornada de Eliminatorias Sudamericanas, Colombia se medía a Venezuela. Apenas corría el minuto 12 del primer tiempo cuando el arquero cementero cometió un error imperdonable. Un disparo aparentemente controlable se le escurrió entre las manos y, cuando intentó reaccionar, la pelota ya había cruzado la línea. El tanto, firmado por Josef Martínez, desató la tormenta", destacaron en el medio de comunicación.

También hablaron acerca de la titularidad de Mier como una apuesta arriesgada por parte de Néstor Lorenzo con la selección Colombia, cuestionando si el portero estaba listo para sumir la titularidad con la “Tricolor”

“La titularidad del guardameta sorprendió desde el inicio. El técnico argentino decidió confiar en Mier para el duelo frente a Venezuela, pero la apuesta no ha salido como esperaba. El error, además de costarle un gol, abrió un debate encendido sobre si el joven arquero estaba listo para este tipo de escenarios“, agregaron.

El portal AS México tampoco perdonó a Mier

A través de una publicación de la red social de X, tampoco perdonaron a Mier - crédito @ASMexico / X

Otro de los medios que se sumó a la fuerte crítica a Kevin Mier por su error en el partido por Eliminatorias Sudamericanas fue el portal AS México.

En primer lugar, a través de la red social de X, publicaron la secuencia del segundo gol de Venezuela, en donde se ve involucrado Mier y citaron lo siguiente.

"¿OTRA VEZ, MIER? Kevin Mier cometió un terrible error al dejar el balón para que Venezuela anotara el 2-1“, dijo.

En su portal deportivo también ampliaron lo ocurrido con Mier - crédito as.com

De forma informativa, el portal destacó de la siguiente forma el error de Kevin Mier en Maturín ante Venezuela.

"Y es que en el partido de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol, Mier intentó atajar un balónen el primer palo; sin embargo, el esférico le pasó entre los brazos llegando a las redes para que la ‘Vinotinto’ anotara el 2-1 en el encuentro donde se jugaban la vida en Sudamérica“, dijeron.

Récord tampoco se olvidó de Kevin Mier

El portal deportivo mexicano no se olvidó de Mier, recordando su error en el Venezuela vs. Colombia - crédito record.mx

Finalmente, se resaltó el error de Mier como una falta de respuesta a la confianza que le brindó Néstor Lorenzo para que fuera titular en el partido ante la “Vinotinto” por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. Así lo describió el rotativo mexicano de deportes.

"En el duelo frente a Venezuela, el arquero recibió la confianza para ser titular, pero no respondió de la mejor manera. En un centro aparentemente sin peligro, Mier no logró quedarse con el balón y dejó un rebote en el área, situación que aprovechó Josef Martínez para enviar la pelota al fondo de las redes“, referenciaron.

En otro de los apartados del artículo de Récord terminaron de lapidar las esperanzas de que el portero vaya al fútbol de Europa de la siguiente manera.

"Este episodio refuerza la preocupación por el presente futbolístico de Mier. Ya sea en la Liga MX con Cruz Azul o con la Selección de Colombia, el guardameta de 24 años ha protagonizado errores que terminan costándole caro a sus equipos.

Hace poco más de un año, el nivel del arquero lo llevó a fichar por La Máquina, ser seguido de cerca por clubes europeos y debutar con su selección. Hoy, sus fallas constantes generan dudas sobre su continuidad como titular tanto en la Liga MX como en las Eliminatorias“, finalizaron.

Óscar Córdoba se fue en contra de Kevin Mier

El exportero de Boca Juniors y la selección Colombia no perdonó a Mier y esto analizó - crédito @ESPNColombia / X

El exarquero Óscar Córdoba, referente de la portería colombiana, fue uno de los más duros al analizar el desempeño de Mier durante el partido. En declaraciones a ESPN F90, Córdoba señaló que el portero fue responsable directo de dos de los goles marcados por el equipo local. Sobre la primera anotación, obra de Yosef Martínez, Córdoba explicó:

“Se equivoca. Tiene el palo a su izquierda, a solamente 10 centímetros. Lo único que tenía que hacer era mandarla para afuera y ya”, una crítica que pone en evidencia la falta de reacción adecuada en una jugada clave.

El análisis de Córdoba no se detuvo ahí. Al referirse al tanto conseguido por Salomón Rondón en la segunda mitad, que significó el 5-3 parcial, el exguardameta detalló que “en el tercero da rebote al medio con un disparo de media distancia”, lo que permitió al delantero venezolano aprovechar el balón suelto en el área. Córdoba concluyó su intervención con una sentencia contundente:

“Lo que hizo como arquero, dentro de lo que tenía que hacer, lo hizo mal. Fue el peor partido de Mier. Era un manojo de nervios, entregó dos goles. Los primeros 15 minutos de Colombia era pelota para arriba”, según sus palabras recogidas por ESPN F90.

Estadísticas de Kevin Mier con la selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas

En su tercer partido con la selección Colombia, Kevin Mier sufrió tres goles en el triunfo 6-3 sobre Venezuela - crédito Leonardo Fernández Viloria / REUTERS

El portero jugó 3 partidos en 270 minutos, donde recibió cuatro goles y solo tuvo la posibilidad de dejar en una ocasión su portería en cero.

6 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas 2026: 90 minutos en el Colombia 0-0 Perú

10 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas 2026: 90 minutos en el Argentina 1-1 Colombia

9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas 2026: 90 minutos en el Venezuela 3-6 Colombia