Lorenzo y James enviaron mensaje de apoyo a la selección de Venezuela después de golearlos 6-3: “Hemos pasado por lo que están pasando ahora ustedes”

Con un marcador a favor de la Tricolor 6-3, Venezuela perdió la oportunidad de pasar al repechaje, para tratar de llegar a su primer mundial de fútbol

Francy Agudelo

Néstor Lorenzo pasó de ser el más querido en Colombia por llegar a la final de la Copa América, a sufrir críticas por el mal momento en Eliminatorias - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Las selecciones de Colombia y Venezuela se enfrentaron en la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, último encuentro del proceso clasificatorio en el que la Vinotinto dependía de sí misma para obtener la posibilidad de llegar a la fase del repechaje.

Con un marcador a favor de la Tricolor 6-3, Venezuela perdió la oportunidad de llegar a su primer mundial.

En la rueda de prensa de los nacionales, a la que asistió el técnico Néstor Lorenzo y James Rodríguez, capitán del equipo, se dieron el espacio para referirse a su rival, en medio de la alegría de la victoria y la ratificación de su cupo a la cita orbital.

El primero en referirse al desempeño de los venezolanos fue el director técnico argentino, que en medio del balance de sus dirigidos y las falencias en una parte del juego, reconoció el deseo de que ellos también hubieran tenido la oportunidad de participar en el mundial.

Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Venezuela v Colombia - Estadio Monumental de Maturin, Maturin, Venezuela - September 9, 2025 Colombia's Luis Suarez celebrates scoring their fourth goal to complete a hat-trick with James Rodriguez REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

“Yo no estaba contento en el primer tiempo, pero después aparecieron los espacios y tenemos jugadores que fueron muy eficientes. Creo que los espacios aparecieron por la necesidad de Venezuela de salir a buscar el partido y es algo lógico, pero felicito el planteo y al cuerpo técnico de Venezuela porque ha hecho una Eliminatoria muy buena, nos ha costado mucho, los dos partidos fueron por momentos muy peleados, muy parejos y bueno, hubiera querido que les vaya mejor en este sentido, porque son gente amiga y tenemos el mismo origen, el mismo club y los quiero mucho”, expresó Lorenzo.

Por su parte, el 10 recordó momento similar que vivió hace algunos años comandado a la selección, por lo que sabe que es lo que los jugadores del vecino país están viviendo: “Está claro que en los últimos años Colombia ha sido fuerte, más desde el 2012 - 2011, también hemos pasado por lo que están pasando ahora ustedes hace cuatro años, entonces también fuerza", expresó el volante del Club León.

En ese mismo espacio, el referente de la selección sabe que hay trabajo por delante, pero el objetivo es hacer un excelente papel en la copa mundo: “Este grupo creo que siempre tiene hambre, como yo, como yo digo siempre, y bueno, también intento guiarlos, para que puedan siempre poder ganar, para que tengan esa hambre y, y bueno, yo creo que falta mucho porque, porque este grupo tiene cosas buenas, entonces, creo que estos cinco meses, nueve meses que, que faltan, yo creo que, que podemos soñar con muchas más cosas grandes”.

En la atención a medios en zona mista, James recordó el episodio que se vivía hace cuatro años al haber quedado fuera del mundial: “Hace cuatro años estábamos fuera, ahora ya estamos dentro y sé lo que es estar del otro lado también. Pero bueno, hay que estar tranquilos. Yo creo que el fútbol es así. Hoy hemos hecho un partido bueno y, bueno, estamos en la Copa Mundo, y bueno, estamos felices”.

Finalmente, reconoció que en medio de la calcificación es importante modificar y afinar detalles que en ocasiones anteriores, ha reconocido, han costado resultados importantes: “Sí, bueno, yo creo que ha sido un rendimiento alto. Hemos hecho cosas buenas, pero hay que pulir cosas. Si queremos ser campeones, eh, hay que seguir por este mismo camino”.

Tabla de clasificación Eliminatorias Sudamericanas

  1. Argentina: 38 puntos
  2. Ecuador: 29 puntos
  3. Colombia: 28 puntos (+10)
  4. Uruguay: 28 puntos (+10)
  5. Brasil: 28 puntos (+7)
  6. Paraguay: 28 puntos (+4)
  7. Bolivia: 20 puntos
  8. Venezuela: 18 puntos
  9. Perú: 12 puntos
  10. Chile: 11 puntos

